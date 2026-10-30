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Minciencias anuncia los resultados de convocatoria para financiar maestrías y doctorados

Se destinarán COP 279.000 millones para financiar los estudios de maestría y doctorado de 1.524 personas, de las cuales el 77 % son mujeres y el 66 % del total pertenece a los estratos 1 y 2.

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Redacción Ciencia
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Inicialmente, la convocatoria buscaba apoyar al menos a 670 personas.
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció que se cumplió el cronograma de la Convocatoria 975, lanzada bajo el gobierno de Gustavo Petro y que busca otorgar apoyos económicos a profesionales universitarios para realizar estudios de maestría y doctorado en universidades nacionales o en el exterior.

De acuerdo con la cartera, para esta convocatoria se destinarán más de COP 279.000 millones para la formación de alto nivel de 1.524 personas, lo que supera en más del doble la meta mínima de la convocatoria, que buscaba entregar, al menos, 670 apoyos económicos.

(Puede leer: En busca del maestro)

En abril de este año, la entonces ministra Yesenia Olaya anunció en una rueda de prensa que más de 25.000 personas se habían presentado a la convocatoria, lo que, de hecho, había obligado al ministerio a ampliar el plazo de postulación.

Los apoyos, agregó la entidad, llegarán a ciudadanos de 29 departamentos, mientras el 77 % de las personas beneficiarias son mujeres y el 66 % del total pertenece a los estratos 1 y 2. El 71 % de los programas académicos se desarrollará en universidades públicas.

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Del total de personas seleccionadas, 905 desarrollarán estudios de maestría, 523 realizarán estudios de doctorado en universidades nacionales y los restantes 96 adelantarán un doctorado en una universidad en el exterior.

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El ministerio aclaró que el 31 de julio se había publicado un Banco Definitivo, pero este no se encontraba en firme, ya que estaba pendiente la resolución de los recursos de reposición previstos por la ley.

Con la publicación del Banco Definitivo, realizada este jueves 29 de octubre, “podemos decir con total claridad que el proceso avanzó, la financiación está respaldada y cumplimos cada una de las etapas y procedimientos establecidos por la ley, protegiendo el debido proceso y los derechos de quienes participaron”, señaló la ministra de Ciencia Claudia Benavides Salazar.

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La cartera le hizo un llamado a las personas que fueron elegidas en el banco definitivo para que estén atentas al correo electrónico registrado en la convocatoria, pues el ICETEX se contactará directamente para orientar el proceso de legalización de los apoyos.

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Por Redacción Ciencia

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