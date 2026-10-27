¿Qué cielo inspiró La noche estrellada de Van Gogh? Astrónomos creen tener la respuesta

Lo que querían saber los investigadores, liderados por Elijah Jeong-hyun Kim, de la Universidad Kyung Hee, en Corea, es si La noche estrellada representaba una fantasía espontánea de Van Gogh o era una…

El 22 de octubre, la reconocida revista Scientific Reports (del grupo Nature) publicó un artículo que ha generado una discusión en el mundo del arte. ¿La razón? Sus autores aseguran haber hallado el cielo preciso en el que el popular artista neerlandés Vincent van Gogh se basó para pintar una de sus obras más conocidas: La noche estrellada.

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Lo que querían saber los investigadores, liderados por Elijah Jeong-hyun Kim, de la Universidad Kyung Hee, en Corea, es si La noche estrellada representaba una fantasía espontánea de Van Gogh o era una representación realista. Como ellos dicen, es una incógnita que ha permanecido sin respuesta durante más de un siglo.

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"Para responder a esta pregunta, este estudio extiende la astronomía forense, aplicada a obras de arte, a un marco multidisciplinario que combina análisis topográficos-ópticos, meteorológicos-ecológicos y de cartas originales", señalan.

Sin entrar en muchos detalles técnicos, lo que hicieron los científicos fue tratar de encontrar la alineación de las estrellas que podría corresponder al popular cuadro, pintado en el verano de 1889. Ya otros investigadores, basados en las cartas que el artista le escribió a su hermano, han indicado que la obra debió ser hecha en junio de ese año.

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Pero el análisis hecho por el equipo de astrónomos cree que esa no es la fecha correcta. Su artículo de Scientific Reports indica que fue el 22 de julio de 1889 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia.

“No hay dos cielos iguales. Siempre hay algo que cambia. Creo que Vincent van Gogh notó esos cambios y los plasmó en la pintura”, dijo Jeong-hyun Kim, a

Associated Press (AP). “Estoy seguro de que el 22 de julio es la mejor fecha".

Para llegar a esa conclusión, recrearon cada cielo nocturno que hubo los meses de junio y julio de 1889. Como explicó el investigador a Scientific American, detectaron que un cúmulo de cinco estrellas, llamado las Híades, coincidían con las estrellas que aparecen en el cuadro del pintor. Además, esa noche, la luna tenía forma de media luna, tal como quedó retratada en La noche estrellada.

Así mismo, hicieron un análisis meteorológico que incluyó observaciones diarias de temperatura, dirección del viento, velocidad del viento y nubosidad para septiembre de 1888 y mayo-agosto de 1889. Tomaron datos del archivo digital de Météo-France para las estaciones de Aviñón, Nimes, Aix-en-Provence y Montpellier. Juntando otras variables, los investigadores concluyeron que la noche del 22 de julio también fue una noche despejada, lo cual le permitió a Van Gogh pintar el cuadro.

"El análisis astronómico puede contribuir nuevamente a la interpretación de La noche estrellada . Este enfoque, antes relegado a un segundo plano por las identificaciones celestes contradictorias, se perfecciona aquí mediante la integración multidisciplinaria", escribe el grupo de científicos en un apartado del artículo.

Sin embargo, hay quienes creen que la conclusión de este grupo de científicos puede no ser correcta. Al diario inglés The Guardian un vocero del Museo van Gogh le dijo que al pintor no le interesaba mucho la precisión en sus retratos. Además, recordó que alrededor del 22 de julio de 1889 tuvo una crisis nerviosa que le impidió pintar durante un mes.

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