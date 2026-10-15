ONU alerta que 57.000 damnificados por el terremoto en Colombia podrían quedarse sin ayuda

La agencia de la ONU asegura que apenas ha recibido 6,5 de los 30 millones de dólares solicitados para atender a 100.000 damnificados. Ese dinero alcanzaría para asistir a unas 43.000 personas, lo que quiere decir que un poco más de la mitad quedarían sin apoyo para conseguir vivienda, agua…

Este jueves, 15 de octubre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alertó que al menos 57.000 personas afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia podrían quedarse sin asistencia humanitaria por falta de fondos.

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La agencia de la ONU asegura que apenas ha recibido 6,5 de los 30 millones de dólares solicitados para atender a 100.000 damnificados. Ese dinero alcanzaría para asistir a unas 43.000 personas, lo que quiere decir que un poco más de la mitad quedarían sin apoyo para conseguir vivienda, agua potable y atención sanitaria.

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“Trabajando con el Gobierno colombiano y nuestros socios, podemos ayudar a las familias a conseguir viviendas seguras y reconstruir sus medios de vida, pero necesitamos financiación urgente mientras todavía podemos marcar la diferencia", señaló la agencia en un comunicado.

Hasta el momento, la OIM afirma que ha asistido a más de 10.000 personas en 51 municipios. Sin embargo, la emergencia generada por el terremoto de 7,4 de magnitud afectó a casi 487.000 personas en 16 departamentos. Cerca de 207.000 viviendas resultaron dañadas y unas 36.000 quedaron destruidas. Dos meses después, asegura la OIM, alrededor de 2.700 personas siguen en alojamientos temporales y más de 286.000 niños y adolescentes continúan estudiando en instalaciones provisionales.

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A esta situación se suma otra preocupación. La OIM dice que las condiciones del fenómeno de El Niño agravarían la asistencia, entre otras cosas, porque provocaría escasez de agua, incendios forestales y pérdidas de medios de vida, según ha alertado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Los efectos ya se sienten en algunas de las regiones afectadas. Según el Instituto Nacional de Salud, los casos de dengue aumentaron más de un 30% en septiembre en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca… Las lluvias repentinas también podrían provocar deslizamientos en terrenos debilitados por el sismo”, se lee en el comunicado.

La organización hizo un llamado a los donantes para evitar que la falta de recursos interrumpa la recuperación “justo cuando las comunidades se enfrentan a nuevas amenazas climáticas”.

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