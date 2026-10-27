Para empezar a cerrar esta brecha de conocimiento y empezar a entender mejor este comportamiento en invertebrados, los investigadores, liderados por Daniela C. Rößler, del Instituto de…

Aunque el sueño es uno de los comportamientos más extendidos en el reino animal, sus orígenes y funciones todavía se desconocen en gran medida, sobre todo porque la evidencia proviene sobre todo de vertebrados. “Los estudios son escasos o inexistentes en casi todos los linajes de invertebrados”, señalaron recientemente un grupo de investigadores alemanes.

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Por primera vez, científicos demuestran que las arañas también duermen. Así lo descubrieron

Para empezar a cerrar esta brecha de conocimiento y empezar a entender mejor este comportamiento en invertebrados, los investigadores, liderados por Daniela C. Rößler, del Instituto de Biología Organísmica de Bonn, Universidad de Bonn (Alemania), investigaron si las arañas realmente duermen y si, como los humanos y otros animales, atraviesan diferentes etapas del sueño.

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En su investigación, registraron el comportamiento de la araña saltarina australiana (Portia fimbriata) en cámaras de alta resolución durante varios días y noches, y realizaron pruebas experimentales.

Según explicaron los científicos, eligieron esta especie de araña, ya que sus diversas estrategias de caza suelen interpretarse como una señal de inteligencia. Un ejemplo de esto, señalaron, es que estas arañas imitan las vibraciones de los insectos que se retuercen atrapados en la telaraña para atraer a las arañas que tejen telarañas.

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“Su sofisticado comportamiento de caza sugiere capacidades de aprendizaje especiales. Eso es lo que hace que esta araña sea tan interesante”, explicaron los investigadores sobre esta araña que no supera los tres centímetros de tamaño.

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Para observar a las arañas, los científicos las introdujeron en recipientes de plástico y las expusieron a diferentes condiciones de iluminación a lo largo de varias jornadas para registrar sus ritmos circadianos. En las noches, utilizaron cámaras infrarrojas para documentar con detalle posiciones de sueño y fases de descanso.

“Verificamos si los animales se encontraban realmente en estado de sueño mediante un estímulo acústico y midiendo sus tiempos de reacción. Además, comprobamos si las arañas presentaban un efecto rebote —es decir, recuperaban el sueño perdido— tras una interrupción del mismo”, explicaron los investigadores.

Tras analizar los datos e imágenes obtenidos, los científicos concluyeron que “la araña presenta un sueño regulado y verdadero, con dos fases claramente diferenciadas, incluyendo un estado similar al REM caracterizado por movimientos oculares y espasmos musculares”.

“Esto proporciona la primera confirmación exhaustiva del comportamiento del sueño en una araña”, agregaron los investigadores en el estudio que fue publicado recientemente en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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“Los resultados nos ayudan a comprender cómo ha evolucionado el sueño y cuán extendidos están los estados similares al sueño REM en el reino animal. Esto abre nuevas perspectivas para la biología comparada del comportamiento, la neurobiología y la cronobiología, así como para la investigación de sistemas nerviosos más simples”, comentaron los investigadores sobre los resultados obtenidos.

Hacia futuro, los científicos instaron a más investigadores a ampliar el campo taxonómico de especies en las que se suele estudiar el sueño, ya que podría ayudar a identificar principios universales y una posible función primordial del sueño.

Después de todo, concluyeron los científicos, “a pesar de la intensa investigación sobre el tema, aún existen sorprendentes lagunas en nuestra comprensión del sueño, incluso en los humanos”.

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