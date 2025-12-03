Sorprendente hallazgo sobre el tamaño de las gigantes anacondas de Sudamérica

Anaconda de 4.30 metros y más de 60 kilos liberada en Villavicencio (Meta) en mayo de 2022. Foto: Cortesía Cormacarena

Con los entre cuatro y cinco metros de largo que alcanzan a medir —algunas llegan a los siete metros—, las anacondas se encuentran entre las serpientes vivas más grandes del mundo. Estos imponentes animales son endémicos de los ríos tropicales de Sudamérica.

Hasta ahora, los científicos creían que las anacondas debían ser aún más grandes en el pasado. Después de todo, muchas especies que vivieron en el Mioceno medio y superior, entre 12.4 y 5.3 millones años atrás, lo fueron, si se compara con sus parientes modernos.

Algunos de los casos que confirman esta hipótesis, fueron el caimán de 12 metros y una tortuga gigante agua dulce de 3,2 metros, ambas especies extintas. Las temperaturas globales más cálidas, los extensos humedales y la abundancia de alimentos, fueron características claves para la vida de estas especies gigantes.

Sin embargo, un grupo de científicos latinoamericanos acaba de descubrir que las gigantescas anacondas no siguieron el patrón del caimán y la tortuga gigante. Para llegar a esta conclusión, el equipo midió 183 espinas dorsales fosilizadas de anacondas en Falcón, Venezuela, y las comparó con datos fósiles de otros yacimientos en la región.

“Descubrimos que las anacondas desarrollaron un gran tamaño corporal poco después de aparecer en la América del Sur tropical hace unos 12,4 millones de años, y su tamaño no ha cambiado desde entonces”, apuntó Andrés Alfonso-Rojas, investigador de la Universidad de Cambridge y autor principal de la investigación en la que se dieron a conocer los resultados, que se publicó en Journal of Vertebrate Paleontology.

“Otras especies, como los cocodrilos gigantes y las tortugas gigantes, se han extinguido desde el Mioceno, probablemente debido al enfriamiento de las temperaturas globales y la reducción de sus hábitats, pero las anacondas gigantes han sobrevivido: son superresistentes”, agregó Alfonso-Rojas.

La razón de esta anomalía, explican los científicos, radica en que todavía existe un hábitat adecuado al que había cuando alcanzaron su tamaño máximo. Para entenderlo, los investigadores señalan que en el Mioceno, todo el norte de Sudamérica se parecía a la región amazónica actual. En la actualidad, todavía hay grandes extensiones de selva y pantanos, así como abundante comida, como chigüiros y peces.

A los ojos de Alfonso-Rojas, este es un resultado sorprendente, pues esperaban encontrar antiguas anacondas de siete u ocho metros de largo. “Sin embargo, no tenemos ninguna prueba de que existieran serpientes más grandes en el Mioceno, cuando las temperaturas globales eran más cálidas”, concluyó el científico.

