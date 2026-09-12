Temblor en Istmina, Chocó: SGC reporta sismo de magnitud 4,6 en la mañana de este sábado

En la mañana de este sábado, 12 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un sismo de 4,6 con epicentro en Istmina, en Chocó. Puntualmente, el evento ocurrió a 4.46° (Latitud), -76.72° (Longitud), a 23 kilómetros del municipio de Sipí, a 53 kilómetros de Trujillo y a 54 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca. El temblor ocurrió a las 6:16 a.m. y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. Varias personas reportaron haber sentido este sismo en la plataforma del SGC. Hasta el momento, más de 1.200 usuarios de 171 centros…

En la mañana de este sábado, 12 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un sismo de 4,6 con epicentro en Istmina, en Chocó. Puntualmente, el evento ocurrió a 4.46° (Latitud), -76.72° (Longitud), a 23 kilómetros del municipio de Sipí, a 53 kilómetros de Trujillo y a 54 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca. El temblor ocurrió a las 6:16 a.m. y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. Varias personas reportaron haber sentido este sismo en la plataforma del SGC. Hasta el momento, más de 1.200 usuarios de 171 centros poblados han llenado formularios, asegurando haberlo sentido leve, amplia o fuertemente.

Tras ese primer evento, la entidad ha registrado varias réplicas en Istmina: una a las 6:31 a.m., de magnitud 2.4; otra a las 7:15 a.m., de magnitud 2,8; otra a las 7:45 a.m., también de magnitud 2,8; y la más reciente, a las 9:31 a.m., de magnitud 2,6. También hubo un sismo en Medio San Juan (Andagoya), de magnitud 2,7, en Chocó. Pero este no es el único departamento en el que se han presentado temblores durante la mañana de este sábado. El SGC indicó que también se han dado en Antioquia, en Vigia del Fuerte (magnitud 2,0) y en Murindó (3,3), así como uno se presentó en Otanche, en Boyacá, de magnitud 2,0.

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Estos registros llegan poco más de un mes después del terremoto de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, que sacudió gran parte de Colombia, y del cual el país sigue recuperándose. Cabe aclarar, no obstante, que estos eventos no tienen relación entre sí, pues como hemos contado en El Espectador, no es posible predecir un sismo. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

De acuerdo con el balance general del SGC sobre el terremoto de 7,4 en Chocó, que sucedió el pasado 10 de agosto, se han registrado más de 300 réplicas asociadas con profundidades mayores a 70 kilómetros. Dos de esas han sido fuertemente sentidas: una de 4,2 y otra de 4,8. Hace unas semanas, en entrevista con este diario, Luisa Castillo, sismóloga del SGC explicó que “estos sismos, por su gran tamaño, presentan réplicas. Esperamos que sean de menor tamaño y ocurran cada vez con menos frecuencia en el tiempo, pero pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.

¿Por qué se registran tantos temblores en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, director del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.