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El matemático atrapado entre OpenAI y Anthropic por un problema matemático

Tristan Buckmaster iba camino de lograr una demostración importante cuando uno de los gigantes de la inteligencia artificial usó sus asombrosos recursos para llegar primero.

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Kenneth Chang / The New York Times
14 de septiembre de 2026 – 06:31 p. m.
Tristan Buckmaster
Tristan Buckmaster, matemático de la Universidad de Nueva York.
Foto: Graham Dickie para The New York Times - Graham Dickie para The New York Times

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Durante el fin de semana del Día del Trabajo, Tristan Buckmaster, un matemático de la Universidad de Nueva York, sintió como si hubiera sido arrollado por una de las empresas más grandes y poderosas del mundo, todo debido a un problema de matemáticas.

En el transcurso de agosto, Buckmaster y otro matemático habían hecho progresos significativos en un antiguo enigma que involucra las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales describen el flujo de fluidos como el agua y el aire.

Pero entonces OpenAI, el gigante de la inteligencia artificial, entró…

Por Kenneth Chang / The New York Times

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