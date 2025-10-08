Una araña mitad macho, mitad hembra sorprende a científicos en Tailandia

El descubrimiento de una araña con una combinación perfecta de rasgos masculinos y femeninos en los bosques de Tailandia abre nuevas preguntas sobre la evolución y las mutaciones genéticas en los artrópodos. Foto: Zootaxa et al

En una zona boscosa del oeste de Tailandia, un grupo de investigadores encontró una especie de araña que no solo era desconocida para la ciencia, sino que presentaba un caso excepcional: un ejemplar mitad macho, mitad hembra.

El hallazgo ocurrió cerca de Nong Rong, en la provincia de Kanchanaburi, una región montañosa y húmeda del oeste de Tailandia. Los especímenes fueron llevados al Museo de Historia Natural de la Universidad de Chulalongkorn, donde un equipo de biólogos los examinó bajo un microscopio y los comparó con otras especies conocidas de la región.

Tras varios análisis morfológicos, los investigadores concluyeron que la nueva especie pertenece probablemente al género Damarchus, un grupo de arañas migalomorfas —conocidas también como “wishbone spiders” o arañas de horquilla— distribuidas en el sur y sureste de Asia. Estas arañas reciben su nombre por la forma característica de sus madrigueras, túneles subterráneos con una bifurcación similar a una horqueta, donde se ocultan a la espera de presas.

El estudio, publicado en la revista científica Zootaxa, describe notables diferencias entre los machos y las hembras de esta nueva especie. Los machos miden alrededor de 1,5 centímetros, tienen un color grisáceo y están cubiertos por una sustancia blanca aún no identificada que, al preservarse en alcohol, toma un tono marrón rojizo. Las hembras, en cambio, son algo más grandes (de unos 2,5 centímetros) y presentan una coloración naranja intensa.

Pero lo más sorprendente del hallazgo fue un ejemplar ginandromorfo, es decir, un individuo que combina características de ambos sexos, divididas de manera casi perfecta a lo largo del cuerpo. A diferencia de los hermafroditas (organismos con órganos reproductivos de ambos sexos), los ginandromorfos muestran una asimetría bilateral: una mitad del cuerpo es morfológicamente masculina, y la otra, femenina.

Los investigadores nombraron la especie Damarchus inazuma, en honor a Inazuma, un personaje del manga japonés One Piece que tiene la capacidad de cambiar de sexo. Según los autores, la referencia tiene sentido: el ejemplar muestra una combinación de colores similar a la del personaje, con tonos naranjas en un costado y blancos en el otro, reflejando su dualidad sexual.

Este es el primer caso documentado de ginandromorfismo dentro de la familia Bemmeridae, a la cual pertenece el género Damarchus. Solo se habían reportado dos casos similares en otras familias de arañas migalomorfas, ambas pertenecientes a los tarántulas (Theraphosidae).

Las causas del ginandromorfismo aún no están del todo claras. Según explican los autores, una posible explicación podría ser la pérdida de cromosomas sexuales en el cigoto durante el desarrollo temprano del embrión, una alteración genética que, en algunos casos, puede estar asociada con infecciones por nematodos u otros factores ambientales.

