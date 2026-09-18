 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Plata para los nuevos edificios del Instituto de Ciencias Naturales, ¿en veremos?

Aunque hoy se están construyendo dos edificios para el nuevo Herbario Nacional, la colección científica de plantas más importante del país, el Instituto de Ciencias Naturales todavía no tiene los recursos para construir la segunda etapa de sus nuevas instalaciones. Durante el gobierno anterior, el Mineducación se comprometió a financiar la obra, pero el nuevo gobierno no les ha dado noticias sobre los recursos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
18 de septiembre de 2026 – 12:01 p. m.
Imagen del inicio de la construcción del nuevo edificio del Instituto.
Imagen del inicio de la construcción del nuevo edificio del Instituto en enero de 2026.
Foto: María Fernanda Londoño / Unimedios

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (ICN) necesita más de COP 50.000 millones para terminar la construcción de los nuevos edificios que albergarán las 13 colecciones científicas que ha custodiado durante 90 años. Aunque el anterior gobierno se comprometió a dejar garantizada la financiación para 2027, los cambios en el Presupuesto General de la Nación que introdujo Miguel Gómez, ministro de Hacienda del actual Gobierno, tienen a la institución en la incertidumbre.

El camino para que las colecciones científicas de la…

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación. diazporlanoche amdiaz@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Ciencia

Instituto de Ciencias Naturales

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Educación

Noticias Colombia

Noticias hoy

Universidad nacional
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Guillermo(n5sqs)Hace 49 minutos
    Petro fue soo humo para la universidad pública, ni siquiera dejo esa plata con vigencias futuras. Otros más del club de engañados.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido