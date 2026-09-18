Plata para los nuevos edificios del Instituto de Ciencias Naturales, ¿en veremos?

El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (ICN) necesita más de COP 50.000 millones para terminar la construcción de los nuevos edificios que albergarán las 13 colecciones científicas que ha custodiado durante 90 años. Aunque el anterior gobierno se comprometió a dejar garantizada la financiación para 2027, los cambios en el Presupuesto General de la Nación que introdujo Miguel Gómez, ministro de Hacienda del actual Gobierno, tienen a la institución en la incertidumbre.

El camino para que las colecciones científicas de la Universidad Nacional tuvieran nuevas instalaciones empezó hace más de 10 años y hoy, cerca de la entrada de la calle 53 de la Universidad Nacional, en Bogotá, ya se están levantando los primeros dos edificios de cuatro que conforman el proyecto. Las obras empezaron en enero y tuvieron una inversión de COP 58.000 millones. “Esa es la etapa uno y la estamos financiando con recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad que entregó el anterior Ministerio de Ambiente”, cuenta Gonzalo Andrade, director del instituto.

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Conseguir esos recursos no fue una tarea fácil. Como contamos en El Espectador en 2023, el edificio en el que funciona actualmente el ICN lleva más de 10 años teniendo problemas estructurales. Se construyó antes de que existiera una ley sobre sismorresistencia en el país y hoy tiene grietas en varias partes de su estructura, además de filtraciones de agua en los días de lluvia. Aunque se evaluó la posibilidad de reforzar su estructura, por las características del edificio “nos sale más barato construir unos nuevos”, dijo entonces Andrade.

La primera promesa para invertir recursos en la construcción de un nuevo Instituto de Ciencias Naturales para el país llegó durante la presidencia de Iván Duque, en 2019. Ricardo Lozano, quien estaba al frente del Ministerio de Ambiente, visitó sus instalaciones y se comprometió a buscar los recursos para financiar el proyecto. Entonces, entre científicos del ICN y arquitectos empezó a diseñarse la nueva infraestructura. Sin embargo, los primeros recursos se tardaron cinco años en llegar.

Hoy, está garantizada la construcción de los dos edificios que albergarán el herbario nacional, una de las 13 colecciones del ICN. Está compuesta por más de 600.000 ejemplares de plantas, algunas ya extintas, que han sido recopiladas desde la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada hace más de 200 años. Pero, como señala Andrade, hace falta recibir COP 53.000 millones para levantar dos edificios más, que albergarán los casi tres millones de ejemplares de las colecciones de zoología, paleontología y arqueología.

El compromiso del gobierno Petro

Render del edificio que se construirá para el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Foto: Universidad Nacional - Ministerio de Ambiente

El pasado 26 de mayo, durante una sesión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, Andrade presentó la etapa dos del proyecto. Aseguró que se encuentra en “fase 3”, lo que indica que cuenta con estudios detallados y que, a falta de las licencias de construcción, solo hacen falta los recursos para empezar la obra. El Consejo, presidido por el entonces viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, votó por unanimidad la aprobación del proyecto.

Durante esa reunión, además, el viceministro dijo que “tanto el Ministerio de Ambiente, como el Ministerio de Educación hemos estado atentos a este proyecto desde que tuvimos la noticia del riesgo que están teniendo las colecciones, en términos científicos, pero también patrimoniales”. De acuerdo con Andrade, en 2024 hubo una reunión entre la U. Nacional y ambos ministerios en la que cada uno se comprometió a financiar una de las etapas.

Durante la sesión del Consejo, Moreno reafirmó el compromiso por parte del Mineducación, asegurando que “desde el Gobierno se ha tenido en cuenta este proyecto como uno de los susceptibles de financiación por medio del mecanismo de vigencias futuras”. Se refería a un plan de financiación creado a partir del Conpes 4181 que se firmó a inicios de 2026. En ese documento, el Ministerio de Educación creó un mecanismo en el que, utilizando recursos entre 2026 y 2036, se invertirían COP 13,1 billones en la construcción de 114 proyectos de infraestructura educativa. De esos recursos, al menos COP 6 billones irían a la educación superior.

En otro momento de la sesión, Moreno volvió a intervenir para explicar que el proyecto presentado por Andrade se encontraba dentro del banco de proyectos contemplados para 2027. Después de esa sesión, “nunca más” volvieron a tener razón de los recursos, señala el director del ICN.

Tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, el 7 de agosto, Andrade asegura que ha intentado comunicarse en varias oportunidades con el Ministerio de Educación “para averiguar qué pasó con esos recursos, pero nadie da razón de eso”.

El cambio de gobierno

Pocos días después de posesionarse, De la Espriella presentó un presupuesto para 2027 por COP 634,9 billones, COP 60 billones más que el que dejó el gobierno Petro. A pesar del incremento, la cartera de Educación sufrió un recorte importante en sus recursos para inversión, que pasaron de COP 3,2 a COP 2,9 billones.

En sus redes sociales, el exministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que uno de los rubros que se recortó en la reducción de cerca de COP 300.000 millones en ese presupuesto eran los recursos destinados a la construcción de infraestructura para la educación superior que se había establecido con vigencias futuras en el Conpes 4181.

El proyecto de presupuesto para 2027 ya está en discusión en el Congreso y fue aprobado, sin modificaciones, por las Comisiones Económicas. Mientras tanto, Andrade ha insistido en el Mineducación, pero sigue sin tener noticias sobre los recursos.

El Espectador contactó a la cartera de Educación para preguntar si dentro del presupuesto planteado por la entidad en este proyecto de decreto se contemplaban los recursos para financiar la etapa dos del nuevo Instituto de Ciencias Naturales. La entidad respondió que, debido al cambio de mando tras la renuncia de Viviane Morales -quien estuvo poco más de un mes en el cargo- y la reciente posesión de Ilva Hoyos, “no tenemos vocero oficial para manejar ningún tema con medios”.

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Aunque el ICN espera que para mediados de 2027 estén terminando los dos edificios que albergarán el Herbario Nacional, aún están en la incertidumbre 12 colecciones científicas que contienen especies únicas en el país, algunas incluso extintas, y que hoy funcionan en un edificio agrietado.

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