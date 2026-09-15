Aceptan renuncia de Viviane Morales e Ilva Hoyos es la nueva mineducación

“Que, como consecuencia de la aceptación de la renuncia, el empleo en el Ministerio de Educación Nacional queda en vacancia definitiva”, se lee en el documento.

La decisión se confirmó a través del Decreto 1395 de la Presidencia de la República , en el que aclara que Morales presentó oficialmente su renuncia a la cartera de Educación el pasado 31 de agosto.

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó este martes 15 de septiembre la renuncia de Viviane Morales como ministra de Educación, apenas cinco semanas después de haber asumido el cargo.

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En el documento, que fue publicado en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), también se confirma el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra de Educación.

¿Por qué renunció Viviane Morales?

Como contamos en esta nota, la salida de Morales fue anunciada, el pasado 2 de septiembre, por el presidente Abelardo de la Espriella a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, escribió hace unas semanas De la Espriella en X.

Según una carta que publicó el presidente De la Espriella y que le envió Viviane Morales el 31 de agosto, la razón por la cual deja el Ministerio de Educación es un asunto personal.

“La Biblia dice que El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, le escribió Morales al presidente.

Por su parte, en una entrevista con la revista Semana, Morales detalló que la situación que llevó a renunciar al cargo tiene que ver con una situación de salud de una de sus hijas.

¿Quién es la nueva ministra de Educación?

Ilva Myriam Hoyos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Ilva Myriam Hoyos, como detalla un breve perfil que le hicieron en la Universidad de la Sabana, es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además, tiene un doctorado en Jurisprudencia de esa universidad y un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Ha sido profesora en varias universidades, como la Gran Colombia, la U. del Rosario, la Santo Tomás y la U. Externado.

Uno de los pasos más recordados en la vida pública de Hoyos fue cuando se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, mientras Alejandro Ordóñez estaba al frente de esa corporación (entre finales del 2008 y 2016). Fue un lapso en el que tuvo varios desacuerdos con organizaciones defensoras de la comunidad LGBTIQ+.

Aquí puede leer un perfil un poco más detallado.

Acá puede consultar el decreto de su nombramiento completo:

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