Vídeo ganador del concurso de fotografía científica de Nikon desata críticas: ¿es IA?

Se trata de un investigador que hace parte de la Universidad de Tsinghua, en Beijing, China. Allí trabaja en el Departamento de Instrumentos de Precisión. Para competir en el premio Nikon Small World, remitió un…

Hace poco más de dos semanas, el concurso de fotografía Nikon Small World, que premia cada año a las mejores fotografías y vídeos del mundo microscópico, dio a conocer los ganadores de la edición 2026. Dentro de la selección de la versión número 16 de este premio, ocupando el primer puesto en categoría de vídeo, estuvo el Dr. Ning Xu.

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Se trata de un investigador que hace parte de la Universidad de Tsinghua, en Beijing, China. Allí trabaja en el Departamento de Instrumentos de Precisión. Para competir en el premio Nikon Small World, remitió un vídeo titulado "Movimiento anormal de los cilios de las vías respiratorias en un niño con discinesia ciliar primaria (DCP), un trastorno genético que afecta la función respiratoria".

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De acuerdo con el jurado del premio, el vídeo ganador muestra que la tecnología microscópica de alta resolución es fundamental para el mundo de la salud, en especial para el diagnóstico de enfermedades que pueden ser analizadas de mejor manera en vídeo. "Capturado con microscopía de superresolución difractiva, el vídeo muestra cómo el movimiento puede revelar importantes detalles biológicos que las imágenes estáticas por sí solas no pueden captar por completo", señalaron en un comunicado.

Para quienes hicieron la selección, el vídeo de Ning Xu fue tan impresionante que superó a los otros dos que ocuparon el podio: un vídeo de un gusano microscópico explorando el mundo a su alrededor y otro de la larva de una medusa moviéndose al interior de una pequeña gota de agua.

Su selección, sin embargo, no tuvo el recibimiento esperado por parte del público que sigue año a año estos premios. El vídeo que remitió Ning Xu para el concurso ha sido objeto de críticas, así como el jurado de Nikon, acusándolo de haber utilizado inteligencia artificial para crearlo y no solamente las herramientas ópticas permitidas dentro de las bases del concurso.

Según reportó la BBC, la organización inició un proceso de revisión del vídeo para tomar una decisión frente a las críticas recibidas. Sin embargo, aseguraron que por lo pronto no ven ninguna alteración que infrinja las reglas del concurso. Ning Xu, el ganador, también aseguró que no utilizó IA para crear el vídeo y que siguió los parámetros exigidos.

La única intervención que tendría la pieza, de acuerdo con Xu, es una coloración de algunas de las estructuras microscópicas que aparecen allí, con el fin de destacar varias de sus características. Esto estaría dentro de lo que permite el concurso.

"Muchas técnicas avanzadas de microscopía se basan en marcadores fluorescentes o iluminación intensa, pero estos métodos pueden alterar o dañar las células vivas. En cambio, Xu y sus colaboradores se centraron en controlar la luz misma, utilizando múltiples ondas de luz y un dispositivo de micromirrores digitales para moldear con precisión la iluminación, capturar el movimiento rápido con alta resolución y minimizar la luz que llega a la muestra", señaló la organización del concurso en la descripción del vídeo ganador.

Por lo pronto, Nikon Small World no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su revisión. En la página web, el vídeo captado por Xu sigue figurando como el ganador del concurso, que además recibe USD 3.000 como reconocimiento, mientras se está adelantando la selección de los ganadores en la versión de fotografía de este mismo concurso.

Aquí puede ver el vídeo con el que Ning Xu ganó el concurso Nikon Small World:

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