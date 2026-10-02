Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon

1/9 Mantis sexy: Una diminuta mantis verde se asoma por encima de una hoja durante un paseo nocturno en una zona de Cusco, Perú, que aún espera ser protegida. Diego Pérez – Nikon Comedy Wildlife Awards Foto: Diego Pérez - Nikon Comedy Wildlife Awards 2/9 Hércules, el babuino: Un babuino oliváceo recién nacido parece demostrar una fuerza descomunal al sostener a un adulto por encima de su cabeza. Andy Parkinson – Nikon Comedy Wildlife AwardsA youngster appears to hold up an adult one handed Mara North Conservancy, Kenya Foto: Andy Parkinson - Nikon Comedy Wildlife Awards 3/9 Doris con su sombrero: Cuando esta búfala levantó la cabeza, parecía que llevaba un sombrero elegante, ¡así que la llamamos Doris! Andy Rouse – Nikon Comedy Wildlife Awards Foto: Andy Rouse - Nikon Comedy Wildlife Awards 4/9 Un empujón: Una manada de leones jugaba en el lecho del río Ruckomechi, en Zimbabue. Andy Rouse – Nikon Comedy Wildlife Awards Foto: Andy Rouse - Nikon Comedy Wildlife Awards 5/9 ¡Ups! Creo que se me escapó un pedo: En la primavera de este año, fui con un amigo a un lugar donde sabíamos que había una población numerosa de liebres. Nuestro plan era ver qué tan cerca podíamos acercarnos a las liebres sin molestarlas, usando un poco de lo que sabíamos sobre técnicas de campo: es importante mantenerse por debajo del horizonte al rastrear liebres y disimular las formas sólidas, ¡como las formas humanas! Carolyn Moore — Premios Nikon Comedy Wildlife Foto: Carolyn Moore - Nikon Comedy Wildlife Awards 6/9 Zonkling: Soy un fotógrafo aficionado de vida silvestre en el oeste de Offaly, Irlanda, y me interesa especialmente capturar la vida silvestre que habita y visita nuestras turberas y humedales locales. A principios de este año avisté esta camada de polluelos de ganso común en los lagos Finnamore, en el condado de Offaly. Celine Nic Oireachtaigh – Nikon Comedy Wildlife Awards Foto: Celine Nic Oireachtaigh - Nikon Comedy Wildlife Awards 7/9 Osos compartiendo una broma: Estos dos osos pardos machos subadultos están jugando a pelearse —un entrenamiento que los preparará para enfrentarse en peleas reales con machos adultos—. Aunque sus zarpazos mutuos puedan parecer peligrosos, en realidad son "amigos" (compañeros que pasan tiempo juntos). Charles Janson – Nikon Comedy Wildlife Awards Foto: Charles Janson - Nikon Comedy Wildlife Awards 8/9 Si no te veo: Observé cómo este elefante en Sudáfrica se acercaba tranquilamente a un grupo con absoluta confianza, hasta que llegó a unas veinte yardas. De repente, levantó la trompa, ocultó los ojos y dio un giro en U muy lento y muy torpe. Cliff Fawcett – Nikon Comedy Wildlife Awards Foto: Cliff Fawcett - Nikon Comedy Wildlife Awards 9/9 Calistenia matutina: ¡Los cuerpos de playa no se regalan, se ganan! Esta peluda depredadora de cima comienza su rutina matutina con unos rigurosos ejercicios de calistenia, que incluyen algunas «patadas de bicicleta» para trabajar los abdominales (músculos abdominales). No hay días de descanso para esta dedicada chica de playa, ya que se esfuerza al máximo para prepararse para la próxima temporada de verano. Scott Suraino – Premios Nikon Comedy Wildlife Foto: Scott Suraino - Nikon Comedy Wildlife Awards

Los premios de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon acaban de anunciar los 40 finalistas de la edición de 2026 del concurso. Las imágenes finalistas fueron seleccionadas de entre más de 10.000 inscripciones, la cifra más alta de la historia.

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Acá puede ver algunas de las finalistas de “una espectacular colección de imágenes fascinantes, que te hacen sentir bien y te hacen reír a carcajadas, que celebran la vida silvestre en todo su esplendor”, como lo definieron los organizadores del concurso.

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El ganador absoluto se dará a conocer el martes 8 de diciembre en una noche de entrega de premios en Londres, donde el premio mayor es un safari con Serian de Alex Walker en el Masai Mara, una reserva natural nacional situada en Kenia.

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