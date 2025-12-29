Volcán Puracé completa un mes en alerta naranja. Esto dice el más reciente reporte del SGC

Emisión de gases y de ceniza en el volcán Puracé, registrada el 28 de diciembre de 2025. Foto: SGC

El volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos, en el departamento del Cauca, ya completa un mes en alerta naranja. Aunque este estado implica una mayor probabilidad de erupción, no significa que sea inminente. De hecho, cabe recordar que el Puracé es uno de los volcanes más activos de Colombia, pues en su historia de más de 9.000 años ha presentado numerosas fases de emisión de gases, sismos asociados al movimiento de fluidos y episodios eruptivos, lo cual confirma que su sistema magmático interior permanece dinámico. Es, junto con el volcán Nevado del Ruiz y el volcán Galeras, uno de los más monitoreados del país.

Por el momento, el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) indica que en la cadena de Los Coconucos se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP), pulsos de Tremor (TR) y tremor continuo.

“Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera”, informó la entidad. “De estas señales sísmicas, siete estuvieron asociadas con emisiones de ceniza, para las cuales se emitieron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil”.

Las columnas de ceniza, de acuerdo con el SGC, alcanzaron altura entre los 300 metros y los 1.200 metros sobre la cima del volcán, con una dispersión predominante hacia los sectores del noroccidente y suroccidente. La caída de ceniza, de ese modo, se reportó en veredas como Alto Anambío y Cristales.

“Además, se mantuvo el registro de señales sísmicas de baja magnitud asociadas con procesos de fracturamiento de roca, ubicados bajo los volcanes Puracé y Piocollo, con profundidades entre uno y dos kilómetros y al suroccidente del volcán Puracé, con profundidades entre tres y cinco kilómetros”.

El SGC apuntó que se siguen detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre (SO2) hacia la atmósfera, además de que continúan registrándose niveles de temperatura similares a los que se han presentado en días anteriores, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán. En el interior del crater del volcán Curiquinga también persiste la desgasificación constante, aunque no hay evidencia de emisión de cenizas.

La entidad comunicó que, mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán. Esto quiere decir que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero no significa que el volcán vuelva a un nivel de actividad estable.

Para regresar a una mayor estabilidad, a la alerta amarilla, es necesario “un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen”. Es por ello que el SGC recomiendo no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores y seguir su evolución a través de los boletines extraordinarios y la información publicada en sus canales oficiales. También insta a mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales y departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

