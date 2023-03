Campamentos para grupos armados mientras pactan la paz: propuesta de Cali a Petro

En la región del Bajo Calima, el ELN y la AGC se disputan el territorio. Imagen de referencia. Foto: Natalia Romero Peñuela

La propuesta de crear campamentos de las AGC, el ELN y las disidencias de las FARC donde las tropas puedan discutir y socializar la Paz Total llegó el martes pasado a la Presidencia de la República. Se trata de una carta enviada por el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Fabio Ariel Cardozo, al presidente Gustavo Petro, en la que le hace una serie de recomendaciones para avanzar en la política de paz en el Valle del Cauca.

“Nuestras viejas y bellas cordilleras, lo ríos y las montañas han sido testigos y víctimas también de las feroces guerras que han hecho padecer al conjunto de la población asentada en el departamento del Valle del Cauca y el portentoso andén Pacífico”, dice la carta para justificar las propuestas que proceden. La que más llama la atención es la de constituir una “estrategia campamentaria”, que consiste en agrupar a las tropas de los grupos armados ilegales en lugares específicos mientras acuerdan la paz.

Habría verificación internacional

Ante los reparos que han generado históricamente este tipo de propuestas, sobre todo tras la experiencia de la Zona de Distensión del Caguán con las Farc entre 1999 y el 2002, el secretario de Paz aclaró que no se trata de nada parecido.

“Se me ha criticado. Y no, no es que yo quiera cercar los municipios de grupos armados, es que esos grupos ya están en los cascos urbanos. La idea es que se retiren de las casas de las personas y de los desplazados y se ubiquen en un punto específico en vez de dificultar las tareas humanitarias. Esa verificación debe hacerse por organismos internacionales y habrá acompañamiento de la institucionalidad departamental y local”, le explicó Cardozo a Colombia+20.

Para el secretario, estos campamentos en vez de dificultar el desarrollo de los diálogos, los facilitaría. “En territorios como Buenaventura, Jamundí y otros en la cordillera central, que están gravemente afectados por la presencia de estos grupos, no hay otra manera de verificar lo que se va acordando en la mesa de negociación que agrupándolos en puntos específicos”, asegura Cardozo. La propuesta va en la misma línea del método aplicado por las delegaciones del Gobierno y el ELN que actualmente discuten en México: acuerdo que se pacta, acuerdo que se implementa.

¿Dónde quedarían ubicadas las zonas campamentarias?

Las cuatro zonas que plantea el secretario son: una para la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en la zona rural de Jamundí, entre la Liberia y el Naya; otra para la compañía Adán Izquierdo de las disidencias en la parte alta de la cordillera central; otra para las AGC (o Clan del Golfo) en el Bajo Calima; y otra entre Buenaventura y el Litoral de San Juan para el ELN.

Cardozo propone que, dentro de estos mismos campamentos, las tropas reciban toda la pedagogía entorno a la Paz Total y los diálogos que se desarrollen con cada uno de los grupos. ”Es importante que no solo la dirigencia y voceros sino también los guerrilleros estén en sintonía con la Paz Total. Propongo también que esas zonas campamentarias sean vigiladas por una legión de paz de la Fuerza Pública”, añadió.

En el documento, la Secretaría de Paz de Cali menciona algunas propuestas más que están ligadas a las peticiones realizadas en enero pasada por las comunidades de los ríos Calima y San Juan a la mesa de negociación con el ELN: que se concreten los alivios humanitarios, que haya un cese de hostilidades contra la población, que se realicen corredores humanitarios que permitan la asistencia de organismos competentes del sistema humanitario y retomar el desminado humanitario iniciado tras la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno Santos y las FARC.

Según respondió Cardozo a este diario, la propuesta no se ha discutido formalmente con las administraciones de los otros municipios que acoge. Su objetivo es que llegue a la mesa de negociación y al comisionado Danilo Rueda. Este último, al igual que Otty Patiño, jefe negociador del gobierno con el ELN, ya le anunció que recibió la propuesta.