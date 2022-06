Este martes se presenta el histórico Informe Final de la Comisión de la Verdad

La ceremonia tendrá retransmisión en ciudades como Arauca, Barrancabermeja, Villavicencio, Mocoa, Pasto, Cali, Leticia y Mitú. Foto: Cristian Garavito

En un hecho histórico, Colombia conocerá este martes 28 de junio el Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) sobre el conflicto armado que vivió el país durante casi 60 años. La entrega se realizará a las 11 de la mañana en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá con retransmisión en ciudades como Arauca, Barrancabermeja, Villavicencio, Mocoa, Pasto, Cali, Leticia y Mitú.

En 2016, el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, creó esa comisión que en poco más de tres años de mandato debió investigar las verdades ocultas de la guerra, cuáles fueron sus causas y por qué prevaleció durante tantos años. También las afectaciones poblaciones como las comunidades étnicas, la población LGBTI, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.

La titánica tarea estuvo a cargo de trece comisionados de la Verdad, presididos por el padre Francisco de Roux, que iniciaron su labor formalmente el 29 de noviembre de 2018. Dos de ellos murieron en el cumplimiento de su labor: Ángela Salazar y Alfredo Molano Bravo. El equipo de investigación de la CEV además estuvo compuesto por 290 personas en Bogotá, 200 personas repartidas en los territorios y 120 transcriptores.

La extensa y exhaustiva investigación tuvo en cuenta 28.543* relatos de víctimas pueblos indígenas, afro, campesinos, miembros de grupos armados ilegales, de la Fuerza Pública, políticos, empresarios y otros actores de la sociedad civil que de alguna forma tuvieron que ver con el conflicto armado.

Además, recibió 1.195 informes de esclarecimiento por parte de instituciones, organizaciones sociales, colectivos de víctimas, entre otros. También recibió 730 casos de organizaciones e instituciones.

¿Qué contendrá el Informe Final?

El documento tendrá diez capítulos que abordarán temas claves para entender el conflicto como las violaciones a Derechos Humanos, las consecuencias en la salud mental y física que dejó la guerra, el comportamiento de los actores armados en el territorio, entre otros. El capítulo sobre afectaciones y violencia sexual hacia mujeres y población LGBTI, así como el dedicado a los colombianos que debieron exiliarse a causa del conflicto, son inéditos con respecto a otras comisiones de la Verdad en el mundo.

Durante la ceremonia de entrega solo se conocerá uno de los diez capítulos: el de Síntesis y hallazgos que obtuvo la comisión durante su trabajo. Ese capítulo también contendrá una serie de recomendaciones para que la cruenta guerra que vivió el país no vuelva a suceder. Colombia+20 tuvo acceso a un borrador, donde se abordan medidas y sugerencias en temas como el avance del Acuerdo de Paz, cómo enfrentar la violencia del narcotráfico, cómo superar la impunidad, las garantías para la reparación de las víctimas y la transformación del sector seguridad. Además, recomendaciones para consolidar la democracia y la transformación de los terrirorios, entre otras.

La CEV también entregará un manifiesto o declaración a cargo del padre De Roux, con el mensaje de esa entidad para el país.

Es importante recalcar que el contenido del Informe Final no tiene consecuencias judiciales, lo que significa que no sirve para la imputación penal ante ninguna autoridad. Esto porque se entendía que, si tuviera repercusiones ante la justicia, varias personas no se hubiesen atrevido a contar lo que sabían.

¿Qué sigue tras la entrega del Informe Final?

Tras la entrega de este informe, la Comisión tiene dos meses más para socializarlo y difundirlo con la mayor amplitud por todo el país. Después de ello quedará un Comité de seguimiento y monitoreo que tendrá la función de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que haga la CEV a diferentes instituciones del Estado. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

El informe llega en un momento crucial y de transición para Colombia. Por primera vez en más de dos años de historia republicana, el país tendrá un gobierno de izquierda tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del pasado 19 de junio. Será esa administración quien debe hacer seguimiento a esas recomendaciones, que de todas maneras no son de obligatorio cumplimiento. No obstante, el comité emitirá informes periódicos que divulgará ampliamente sobre el avance de estas.

Aquí algunas cifras que nos deja el Informe Final:

*Datos hasta el 13 de junio de 2022