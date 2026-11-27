Diferentes aspectos de este espacio de reincorporación del Caquetá: Habitantes, animales, casas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En el marco de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016, la fundación Compaz y Consejo de Redacción se unieron para presentar el especial multimedia "La paz a medio camino". A través de cinco territorios contaron historias relacionadas con los seis puntos de lo pactado en La Habana.

Según lo registrado en la investigación, luego de una década, "las comunidades más afectadas por el conflicto siguen esperando que las promesas de transformación territorial se conviertan en realidades. Los retrasos en la implementación, los proyectos productivos pendientes y la persistencia de la violencia evidencian la gran distancia existente entre lo pactado y lo cumplido".

Vea el especial completo aquí: La paz a medio camino

Las regiones que se trabajaron fueron el norte del Cauca, Catatumbo, Tumaco, Guaviare y Nudo de Paramillo. "Sus protagonistas cuentan qué ha cambiado, qué sigue pendiente y cómo, pese a las dificultades y las amenazas, continúan buscando opciones para permanecer en sus tierras y construir un futuro lejos de la guerra", se lee en la presentación del especial.

El balance sobre lo alcanzado con el acuerdo tiene matices. "Aunque la implementación de lo pactado en La Habana ha evidenciado avances y experiencias valiosas en procesos comunitarios y participativos, la falta de articulación estatal, la corrupción en el manejo de los recursos, los retrasos en los compromisos pactados y la persistencia de la violencia continúan marcando la vida de las comunidades rurales que fueron priorizadas", precisan.

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El trabajo, que se hizo en conjunto con periodistas nacionales y bajo la edición de Gloria Castrillón, narra "cómo han cambiado las dinámicas de violencia y de qué manera las masacres, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de menores y los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz persisten con cambios sustanciales en las formas de operar de los grupos que ahora utilizan la tecnología para ejercer su dominio".

"A una década de la firma del Acuerdo, el balance no puede reducirse a los recursos invertidos, las iniciativas ejecutadas o las familias inscritas en un programa. La pregunta fundamental es cuánto han cambiado las condiciones de vida de quienes esperaban que la paz llegara al campo y si el Estado ha logrado convertir sus compromisos en oportunidades reales y duraderas.", finaliza la presentación.

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