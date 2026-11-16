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“Los firmantes están preocupados por los recortes que se la han hecho a la paz”: Jenča

Desde el corregimiento Tierra Grata el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jenča, hizo un balance sobre lo conseguido con la firma del Acuerdo de Paz. Resaltó el trabajo que se ha gestado en este ETCR por parte de los firmantes y alertó sobre los riesgos y los temores que persisten.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jenca, durante festival Faga Perijá en Tierra Grata, Cesar.
Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jenca, durante festival Faga Perijá en Tierra Grata, Cesar.
Foto: Misión de Verificación de la ONU

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¿Cómo se está dando el diálogo con el Gobierno sabiendo que esta es la primera administración tan contraria al Acuerdo de Paz?

Nosotros empezamos el diálogo con el Gobierno prácticamente después de la segunda vuelta. Tuvimos una reunión muy concreta con el canciller designado, Omar Bula antes de la toma de posesión del presidente De la Espriella. Hemos mantenido este diálogo con los ministros, liderazgos y agencias para la implementación del acuerdo. Nuestra cooperación es muy estrecha con el embajador Mauricio Gaona. Esta cooperación es muy…

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano. lmejia@eleespectador.com
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Comentarios
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 2 horas
    La paz siempre tendrá enemigos decìa JM Santos.. y lo peor es que los que incitan a la guerra lo hacen desde sus escritorios y los pobres ponen los muertos. Cuando vieron los hijos de Uribe y Duque en la guerrra
  • antonio(7747)Hace 2 horas
    Más de 8.000 excombatientes (cerca del 80 % de los activos en el proceso) mantienen el giro mensual del 90 % del salario mínimo porque no tienen ingresos formales ni estables, es decir, han pasado 10 años y no les ha sido posible encontrar trabajo o emprender alguna actividad. Cuántos colombianos tienen que levantarse todos los dias a buscarse su sustento ? Ese giro mensual les permite no preocuparse por encontrar un trabajo.
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