Nosotros empezamos el diálogo con el Gobierno prácticamente después de la segunda vuelta. Tuvimos una reunión muy concreta con el canciller designado, Omar Bula antes de la toma de posesión del presidente De la Espriella. Hemos mantenido este diálogo con los ministros, liderazgos y agencias para la implementación del acuerdo. Nuestra cooperación es muy estrecha con el embajador Mauricio Gaona. Esta cooperación es muy…

¿Cómo se está dando el diálogo con el Gobierno sabiendo que esta es la primera administración tan contraria al Acuerdo de Paz?

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“Los firmantes están preocupados por los recortes que se la han hecho a la paz”: Jenča

Nosotros empezamos el diálogo con el Gobierno prácticamente después de la segunda vuelta. Tuvimos una reunión muy concreta con el canciller designado, Omar Bula antes de la toma de posesión del presidente De la Espriella. Hemos mantenido este diálogo con los ministros, liderazgos y agencias para la implementación del acuerdo. Nuestra cooperación es muy estrecha con el embajador Mauricio Gaona. Esta cooperación es muy importante para hacer nuestro trabajo de una manera imparcial.

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También estamos en constante diálogo con los departamentos, municipios, alcaldes, pueblos indígenas y grupos étnicos. Es una cooperación muy amplia. Además, es que el Gobierno participó en la negociación sobre la renovación del mandato de esta Misión. Colombia es miembro electo del Consejo de Seguridad que juega un papel crucial y porque es firmante del acuerdo tiene la obligación legal de implementarlo.

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¿Qué riesgos percibe con el cambio de gobierno?

En este momento yo diría que el mayor riesgo es la seguridad. Ya hemos informado prácticamente en todas las sesiones del Consejo de Seguridad sobre el número de firmantes asesinados que sigue creciendo, lo que es positivo es que la tendencia ya empezó a bajar. Nosotros en el diálogo con el gobierno, con la Unidad Nacional de Protección (UPN) y el Ministerio de Interior, hemos abordado este tema y la importancia de la continuidad y cumplimiento del acuerdo de paz en el tema de garantías de seguridad.

Yo veo como un riesgo sobre el que me hablan los firmantes un temor de discontinuación al apoyo por parte del Gobierno para el desarrollo económico y para su reincorporación. Acá en Tierra Grata mucho se ha logrado gracias a los esfuerzos y los recursos de los firmantes, pero todavía no han logrado la sostenibilidad. Me parece que exactamente este tema de la sostenibilidad económica, lo que es importante es la continuación del apoyo por parte del Gobierno. Aquí están muy preocupados por los recortes del presupuesto, especialmente en lo que toca Agencia de Reincorporación, Agencia Nacional de Tierras y UNP, pues sí han hablado sobre estas preocupaciones.

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¿Cuáles son los retos para lograr la implementación del acuerdo?

Colombia enfrenta una situación muy compleja en materia de seguridad. El número de integrantes de los grupos armados ilegales, criminales ha crecido enormemente desde la firma del acuerdo de paz. No todos los grupos firmaron y con esto viene el reto del desarrollo de la institucionalidad, de su presencia en los territorios, porque hay aquí un incumplimiento muy claro por parte del Gobierno.

Cuando se firmó el acuerdo de paz los firmantes vaciaron estos territorios que habían tenido bajo control, pero el Estado no ha llegado a estos territorios con sus instituciones, con el desarrollo, con la inversión, y los grupos ilegales se aprovecharon de esta situación.

¿Y luego de estos diez años, qué beneficios trajo lo que se pactó en La Habana?

Primero, la dejación de armas. Todo este material ya no forma parte del conflicto. El 85 %, es decir más de 11.000 firmantes, siguen creyendo en el espacio de paz. Tierra Grata es un ejemplo de su compromiso. Con sus esfuerzos organizaron los trabajos, construyeron este corregimiento. Ya hablar sobre ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación), prácticamente no es posible porque ya es parte del municipio. Ellos trajeron aquí el agua, la electricidad, este compromiso con el desarrollo pacífico, con la reincorporación en la vida civil.

Segundo, la apertura del espacio democrático. Con la firma del acuerdo de paz, incrementó la participación de los votantes en las elecciones. Quedo yo impresionado por la organización de las elecciones por esta fuerza institucional y democrática que existe aquí en Colombia, es un logro irreversible.

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¿Ahora que no verifican la reforma rural habrá reducción del despliegue territorial?

Yo espero que no. Hablamos muy transparente con el Gobierno, pero también con otros liderazgos de las instituciones relevantes sobre la necesidad de proteger la red de las oficinas que tenemos en los territorios. Son 29 oficinas regionales, subregionales, locales en los territorios afectados por la conflictividad, por la presencia de actores armados ilegales.

Para poder llevar a cabo el mandato que nos dio el Consejo de Seguridad, necesitamos esta presencia. Una parte de nuestro trabajo es acompañar a las instituciones estatales y para eso tenemos que conocer los territorios.

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¿Qué resalta de este ETCR de Tierra Grata?

Este ejemplo es un ejemplo de una comunidad de firmantes con la convicción con su compromiso con este corregimiento. Empezaron como ETCR y emitieron sus esfuerzos, sus recursos y pudieron hacer esto realidad. Pero los retos que enfrentan se puede decir que son bastante comunes, seguridad por específicamente grupos armados ilegales. Aquí hay presencia de varios grupos armados armados ilegales. Esta situación se repite en otros territorios. Aquí es un ejemplo donde sí han logrado integrarse en la comunidad, vivir conjuntamente, pues lo que quiero decir que esto se puede lograr con el apoyo continuo.

Tierra Grata es un poblado de 24 hectáreas que consiguió el título de corregimiento gracias al largo trabajo de liderazgo de la Junta de Acción Comunal, integrada por los mismos excombatientes. Foto: Marcos Guevara- La Rotativa

¿Las mujeres firmantes se entrenan a mayores brechas que los hombres?¿Cómo está el tema de género?

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El tema de género me parece que es muy importante y aquí también hay de veras una deuda para lograr la igualdad de género. Esto me parece que no es solamente como aislado entre firmantes o un país, es un reto de veras global y existe también en la comunidad de firmantes.

Especialmente alarmante es el tema de asesinatos de las lideresas sociales, lideresas defensoras de derechos humanos indígenas, me parece que aquí hay que hacer mucho más. Por una parte, claro, el Estado para garantizar la seguridad donde tiene la obligación de cumplir con el acuerdo de paz, pero también la estigmatización en la sociedad, ese sí es un problema serio.

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