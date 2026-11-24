Hace 10 años, el gobierno de Juan Manuel Santos y el secretariado de las Farc firmaron un texto renegociado de 310 páginas que le prometió a Colombia alcanzar, por fin, una paz que le fue esquiva por más de seis décadas. Después de reuniones secretas, debates, tensiones, una primera firma que terminó en un plebiscito que fracasó y que provocó encuentros con las voces más críticas, se vio la luz: un Acuerdo Final, el más ambicioso negociado hasta ese momento.

El segundo apretón de manos entre el presidente y el jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, selló el máximo compromiso con el país: implementar lo acordado y pasar del papel a la acción. Hoy, todas las partes coinciden en que esa es la gran deuda que no se ha podido saldar.

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Esta conmemoración llega en un momento decisivo. El Estado hizo un compromiso unilateral con la paz y quien es actualmente su jefe, Abelardo de la Espriella, califica ese texto como “espurio”. Frente a las instancias internacionales que le hacen veeduría a lo negociado en La Habana, su embajador ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, afirma que es un “mal ejemplo”. Su ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, critica el Acuerdo por “entregarle el país a las Farc”.

Por esas declaraciones y otras decisiones que De la Espriella ha tomado frente al Acuerdo de Paz —como el recorte presupuestal a las entidades que velan por su cumplimiento—, la Corte Constitucional le dio órdenes al mandatario el pasado 9 de noviembre para amparar lo pactado entre el gobierno Santos y ese antiguo grupo armado. Sin embargo, la deuda de la implementación no recae únicamente en un gobierno, que lleva tres meses de mandato, sino que atraviesa tres administraciones: los dos últimos años de Santos, la de Iván Duque y la de Gustavo Petro.

Los últimos cuatro mandatarios de Colombia: Juan Manuel Santos, Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.



Cada uno llegó con su propia idea de lo que es la paz a la Casa de Nariño. El primero delineó las bases del cumplimiento del texto; el segundo —quien hizo parte de la renegociación por el lado del “no”— gastó gran parte de su capital político llevando al Congreso argumentos que señalaban que el Acuerdo no beneficiaba a las víctimas y le cerraba la puerta a la judicialización de los victimarios. Su enfoque fue en la reforma rural integral, el primer punto de lo pactado, pero los otros apartados quedaron relegados y el proceso se estancó en los cuatro años de mandato.

Su sucesor, y el tercero que ha tenido que ver con la implementación, se eligió con las banderas de la paz. Sin embargo, su apuesta por la llamada “paz total”, la primera ley que sancionó en su gobierno, opacó el texto de La Habana. El Acuerdo no fue el centro de su gestión e integrantes de su gabinete concuerdan en que lo que hubo fue una competencia entre lo firmado en 2016 y el objetivo ambicioso de sentar a negociar a todos los grupos criminales del país para “acabar con una guerra de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos”, como dijo en ese momento Petro.

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En los primeros cinco años del texto firmado en el Colón, el 15 % de lo que estaba contenido en esas más de 300 páginas no se implementó. El 37 % tenía avances mínimos y solo el 30 % había cumplido su objetivo. Los mayores rezagos se ubicaron en titulación de tierras, seguridad y participación política. Las cifras poco cambiaron en el lustro siguiente. Para noviembre de 2025, de las 578 disposiciones, el 36 % se encontraba en estado completo, el 35 % en estado mínimo y el 8 % no había iniciado su implementación. Nuevamente, para este periodo, los puntos con menor cumplimiento fueron reforma rural integral y reincorporación.

Frente a este panorama de rezagos, una década después de haber firmado el Acuerdo, el expresidente Santos, quien se sentó en la mesa con las antiguas Farc e invitó a sus opositores a participar de la renegociación, reconoce que la puesta en marcha de esas páginas era el reto más complejo. Y defiende que todas las críticas que se le hacen a ese texto son en realidad la consecuencia de la ausencia de cumplimiento de esas disposiciones.

El plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz se votó el 2 de octubre de 2016. Ganó el No. Foto: El Espectador

“Lo que a mí me parece que no ha funcionado bien es la implementación, porque fue un acuerdo muy ambicioso que no solamente perseguía terminar la guerra, sino enfrentar los problemas estructurales que en cierta forma habían alimentado el conflicto”, le dijo el expresidente Santos en entrevista con El Espectador.

Sus críticos dicen lo contrario. El exmandatario Álvaro Uribe, quien fue su padrino en la política y encabezó la campaña en el plebiscito por el “no”, dice que ese proceso “fortaleció” a los grupos criminales: “Se multiplicaron por cuatro. La cocaína se multiplicó por 15. Se creó una burocracia innecesaria y costosísima. La entrega a las Farc no se necesitaba para hacer política de tierras, tampoco para atender a los municipios más pobres. Pero siguen con el discurso engañoso”.

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El jefe del Centro Democrático fue uno de los llamados a sentarse en la mesa del Gran Diálogo Nacional, la estrategia que se creó tras la victoria del “no” en el plebiscito para escuchar las posiciones en contra del primer Acuerdo que se firmó en Cartagena el 24 de septiembre de 2016. Para ese momento, su consigna era “paz sí, pero no así” y llevaron más de 60 modificaciones a este texto inicial. En el Palacio presidencial se reunieron Santos, Uribe, Duque, Andrés Pastrana, Óscar Iván Zuluaga, Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Humberto de la Calle, Carlos Holmes Trujillo, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras y Frank Pearl para tratar de renegociar lo pactado en La Habana.

"Los representantes del ‘no’ siempre dijeron que no estaban en contra del proceso. Los que votaron ‘no’, no estaban diciendo que abandonaran la negociación y volvieran a la guerra, sino que estaban diciendo que se hicieran modificaciones", aseguró en su momento Pearl, del equipo negociador del Gobierno.

La fase de renegociación en La Habana

Esa fase fue desde el 2 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2016 y en el diálogo también participaron pastores evangélicos, gobernadores, víctimas, pueblos indígenas, la Iglesia católica, iglesias cristianas, alcaldes y alcaldesas, líderes estudiantiles, universidades públicas y privadas y organizaciones de mujeres. Pero hubo una línea roja que nunca pudo borrarse: la participación en política de quienes integraron el secretariado de las Farc.

José Obdulio Gaviria, una de las figuras más críticas de ese texto, señala en diálogo con este diario que ese punto llegó de la mano con “el olvido de la legislación internacional que en cualquier circunstancia impedía el ejercicio del poder político por parte de las Farc, particularmente elegibilidad y condiciones para estar en los organismos del Estado”.

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Pero a eso, Humberto de la Calle responde en entrevista con El Espectador: “La idea central y ética de un proceso de paz con un grupo guerrillero como el de las Farc es que dejen las armas e ingresen a la política civil. (…) Si uno no toma en consideración como un eje la participación política de los guerrilleros, ahí sí el Estado termina fracasando, y hasta entregándolo, sencillamente para buscar una transacción”.

Cuando se cayó la mesa con los del “no”, se inauguró otra en La Habana, esta vez con los delegados de las Farc. Allí se incluyeron 58 de los puntos presentados por los opositores al Acuerdo y se terminó de concretar lo que luego se firmó en Bogotá ante la mirada de millones de personas conectadas por televisión y cerca de 800 invitados en el histórico teatro, entre los que no estuvieron presentes ni jefes de Estado ni altos mandatarios extranjeros; algo que sí había pasado en la ceremonia de Cartagena.

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Conmemoración de los 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón. Foto: Óscar Pérez

“Hoy hemos firmado, aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo Acuerdo de Paz con las Farc. El definitivo: el Acuerdo del Teatro Colón. Un nuevo Acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad, aquí, en Colombia, y de un proceso riguroso de renegociación entre la delegaciones en La Habana”, dijo en su discurso el entonces jefe de Estado.

“Con este Acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia, solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra. Para confrontar civilizadamente las contradicciones. Creemos indispensable que, para el bien del país, la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos”, señaló, a su vez, Rodrigo Londoño.

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Ninguna de esas contradicciones entre el “sí” y el “no” quedaron contenidas en esas más de 300 páginas, pero marcaron el devenir de un país encerrado por la polarización y rezagado en la implementación. Todo eso se ve en las cifras: de 13.000 que dejaron las armas, 11.000 continúan comprometidos con la construcción de paz, aunque la muerte aún los rodea. Según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU —de septiembre pasado—, en esta década han matado a 501 firmantes. También se reportan 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas de excombatientes desde la firma del Acuerdo.

Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo", Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich" en La Habana (Cuba). EFE/Alejandro Ernesto

Foto: EFE - Alejandro Ernesto

La otra cara de la moneda la representan parte de quienes se sentaron en ese mismo teatro: Seuxis Pausías Hernández, alias “Jesús Santrich” (abatido en una operación por presuntos mercenarios en suelo venezolano), y Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, traicionaron lo firmado y regresaron a la selva para retomar los fusiles. En los últimos cuatro años, los grupos criminales —que incluyen disidencias, así como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln)— crecieron en un 90 %, de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio del Interior.

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Además, permanece lo que históricamente ha sido un dinamizador del conflicto: los cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína. La sustitución fue una de las discusiones centrales en el Acuerdo y se tradujo en la implementación del punto 4, que se llamó Solución al problema de drogas. Durante los primeros años tras la firma, la estrategia parecía funcionar.

Entre 2017 y 2022 se erradicaron 46.008 hectáreas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) calculó 98 % de éxito y solo 5 % de resiembra. Sin embargo, la tendencia exitosa cayó, al punto de que actualmente el país está sumergido en más de 261.000 hectáreas de coca, según el último informe de esa entidad, que corresponde a 2024. Y la producción de cocaína, para ese mismo reporte, se ubicó en un potencial anual de 3.000 toneladas.

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Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2026, se han registrado 162 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Bogotá y otros 21 departamentos. La mayor parte de ese número se atribuye al Estado Mayor Central, la disidencia que comanda alias “Iván Mordisco”, quien desertó desde el inicio de las negociaciones en 2012. La misma entidad revela que entre el primer y el noveno mes de este año se identificaron 115 eventos de desplazamiento masivo, con 24.072 personas afectadas, y 70 eventos de confinamiento que perjudicaron a otras 83.921.

“Hay que entender que en Colombia estamos atravesados por distintos tipos de violencia, no solamente la que se originaba con las Farc, sino que estamos inmersos en un ciclo global de crimen organizado que multiplica las violencias”, apuntó el general (r) Óscar Naranjo en diálogo con este diario. Y agregó: “Ha habido un nuevo reclutamiento y hoy se habla de unas 27.000 personas que nuevamente están en armas. Pero no es imputable al Acuerdo. Es imputable, entre otras cosas, a que no se aceleraron, como está previsto en el Acuerdo, las implementaciones que tenían que ver con una mayor presencia del Estado colombiano para ejercer control territorial”.

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De la Espriella llegó al poder con una promesa de mano dura que se ha venido evidenciando en una política de seguridad que elimina por completo la negociación política como la salida a la guerra. Y eso se ha traducido, entre otros frentes, en el recorte presupuestal de las instituciones que creó el Acuerdo: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un 14 %, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) en un 37,1 %, Agencia Nacional de Tierras (ANT) en un 66,9 %, Agencia de Desarrollo Rural en un 41,3 % y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en un 2,6 %. En total, el monto asignado para 2027 pasa de COP 7,9 billones a COP 7,3 billones, incluyendo a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para las Víctimas.

El presidente Abelardo de la Espriella ha recortado presupuesto a las entidades que impulsan la implementación del Acuerdo. Foto: Presidencia

La alta comisionada de paz, Viviane Morales, aseguró que se trata de “un marco de austeridad fiscal” que asegurará “los rubros destinados a la seguridad material de los firmantes de paz y sus familias”. Pero fue más allá y dijo que la implementación de lo negociado con las antiguas Farc "no supone la petrificación de sus instrumentos administrativos o presupuestales", por lo que era responsabilidad del Gobierno "proponer las reformas necesarias" con énfasis de respeto a las víctimas, firmantes y las decisiones judiciales asociadas. Dijo que para toda el desarrollo de los pactado en La Habana se han destinado COP 170 billones en una década: “Más plata no ha significado más implementación”.

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La mirada se posa sobre las mismas entidades que hoy tienen a su cargo la implementación. De las 138.900 personas reportadas como desaparecidas en Colombia en el conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha recuperado 6.295 cuerpos y entregado 904. Uno de los de los puntos más criticados ha sido la JEP.

En lo que lleva de funcionamiento, ha sacado seis sentencias, de las cuales tres han sido por macrocasos: una contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por casi 22.000 casos de secuestro y dos que tocan a las Fuerzas Militares por casos de ejecuciones extrajudiciales. Esas cifras han sido duramente criticadas por la oposición, que reclama más eficiencia de ese tribunal en el juzgamiento de los máximos responsables de las Farc e incluso lo señala de ser laxo con los victimarios. En todo caso, también llevan 541 imputaciones, de las cuales 226 son contra exintegrantes de lo que fue esa guerrilla.

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El magistrado Danilo Rojas Betancourth es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: Mauricio Alvarado

“Pediría que, concentrándose el Ejecutivo actualmente en esa política [de sometimiento], nosotros podamos concentrarnos más fácilmente en la política de paz que culminó con el Acuerdo. Si mantenemos esa división de tareas, vamos a tener una paz mucho más globalizada. Si cada quien está en la competencia que le corresponde, nos va a rendir mucho más el trabajo”, le dijo el presidente de la JEP, Danilo Rojas, a El Espectador.

Diez años después, el debate ya no se centra en si la paz fue posible con el Acuerdo. La pregunta que se hacen víctimas, firmantes y arquitectos de lo pactado en La Habana es si el Estado colombiano, y el gobierno actual de Abelardo de la Espriella, serán capaces de cumplir con una declaración unilateral que comprometió al país y a sus gobernantes a poner en marcha 310 páginas de transformaciones profundas a la sociedad colombiana para darle fin a un conflicto armado que ha mutado y que amenaza a quienes creyeron, y siguen creyendo, que la paz es el camino.

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El Acuerdo de Paz en las voces de la comunidad

Las víctimas fueron el eje central del Acuerdo de Paz. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda



Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Laura Villa, firmante de paz

"Como Componente Comunes del CNR, y desde la experiencia de quienes hemos vivido la reincorporación, creemos que sí han servido estos diez años del Acuerdo de Paz. No porque la paz sea un resultado terminado, sino porque, pese a los retrocesos, las amenazas y la falta de garantías, miles de personas dejamos las armas y seguimos construyendo vida civil.

Pero hay un obstáculo que ningún indicador recoge del todo: la estigmatización. La vivimos cuando se cierra una oportunidad laboral, cuando se niega un crédito o cuando en las escuelas más de 8.000 hijos e hijas de firmantes cargan un señalamiento que no eligieron. Esa estigmatización erosiona la reincorporación y alimenta la violencia. Más de 521 firmantes (según defensoría del Pueblo) han sido asesinados desde 2016; a ello se suman desapariciones y desplazamientos que revelan una realidad incómoda: para muchos excombatientes, firmar la paz no significó llegar a salvo.

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Para los próximos diez años esperamos que el Acuerdo se consolide como política de Estado, por encima de los gobiernos de turno. Su vigencia constitucional llega hasta 2030, pero resolver las causas del conflicto no es una tarea que quepa en un solo período presidencial. Esperamos que se le cumpla, con mayor rigor, a las víctimas y a los territorios que más sufrieron la guerra, con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esperamos también una reincorporación sostenible, con tierra, vivienda y proyectos productivos, y un debate público que deje de preguntarse si el Acuerdo debió existir para ocuparse de cómo cumplirlo mejor.

"Esperamos que esos niños y niñas sean reconocidos por lo que son: hijos de un país que decidió cambiar las armas por la palabra".

Hace falta que el Acuerdo deje de ser un campo de disputa y vuelva a ser lo que siempre debió ser: un compromiso del Estado colombiano con la paz, las víctimas y las regiones. Nos preocupa que se mezcle el Acuerdo de 2016 con el balance de la Paz Total, que son instrumentos distintos en naturaleza, contraparte y verificación. También preocupa que se proponga sacar la Reforma Rural Integral de la verificación internacional, precisamente uno de los capítulos que busca transformar las condiciones que hicieron posible la guerra.

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Cuando el Acuerdo pierde legitimidad ante la opinión pública, los recortes dejan de parecer un problema. Pero lo son. La ARN pasó de solicitar $473.698 millones a recibir una asignación de $226.238 millones. La JEP perdió el 16,6% de su presupuesto. Y los recursos para proteger a víctimas y testigos alcanzan apenas para cuatro meses.

La Corte Constitucional ya advirtió las consecuencias. En la sentencia SU-020 de 2022 declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por la falta de garantías de seguridad para los firmantes. En el Auto 1538 de 2026 señaló que persisten fallas en las instituciones encargadas de protegerlos, pidió incluir metas, acciones y recursos en el Plan Nacional de Desarrollo y exigió asegurar la continuidad de la CSIVI. La austeridad puede ser un propósito legítimo, pero no suspende las órdenes de la Corte ni libera al Estado de sus obligaciones.

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Nuestro llamado al Gobierno es concreto: cumplir esas órdenes. Convocar la plenaria del CNR (Consejo Nacional de Reincorporacion) , que no sesiona desde julio, y activar los Subcomités del Sistema Nacional de Reincorporación. Incluir la reincorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 con metas verificables, responsables identificables y presupuesto suficiente. Y asumir un lenguaje público que no estigmatice, porque la protección de los firmantes empieza, también, por cómo el Estado los nombra.

Endilgarle al Acuerdo la responsabilidad por la violencia que persiste en Colombia es un error. La persistencia del conflicto se explica, en buena parte, precisamente por la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz: por la demora en la reforma rural, la presencia limitada del Estado en los territorios, las debilidades en la protección de líderes sociales, víctimas y firmantes, y la imposibilidad de cerrar de manera definitiva las causas que alimentaron la guerra.

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Diez años después, la pregunta ya no es si el Acuerdo fue posible. La pregunta es si el Estado colombiano está dispuesto a cumplir lo que se comprometió: que las causas del conflicto se resuelvan por la vía de los derechos, no de las armas".

Acuerdo de Paz. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Sara Morales, fundadora de Rosa Blanca

10 años que han sido dolorosos, 10 años que nos han revictimizado, 10 años donde hemos sido pisoteados como víctimas, 10 años donde el trato ha sido inhumano hacia nosotros. No solamente hablo de nuestra organización, sino de todas las víctimas en el país. Yo creo que las víctimas no tienen ni color, no tienen distinción social, ni nada por el estilo.

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"Esa es la realidad a la que nos hemos enfrentado las víctimas: al dolor"

Yo creo que víctima es víctima aquí donde se pare. La paz, o esa paz que tanto anhelaba el país, jamás va a llegar por parte de estas organizaciones ni mucho menos en los años siguientes, yo creo que esto es un proceso que hay que vivir, lo que va a ser duro, pero que esa es la realidad a la que nos hemos enfrentado las víctimas: a un dolor, a una revictimización constante.

Según la UBPD, en Colombia hay más de 139.000 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Adriana Arboleda, lideresa y directora de la Corporación Jurídica Libertad

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En estos 10 años del Acuerdo de Paz, creo que ha habido avances significativos y sigue habiendo muchas expectativas. El acuerdo generó una serie de derechos para las víctimas en el punto cinco del acuerdo, que se tradujeron en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), dos de las grandes entidades que creo que han dado frutos, que han permitido conocer la verdad y esclarecer crímenes no solamente de la insurgencia, sino los crímenes del Estado que habían estado en impunidad y, sobre todo, que hoy tengamos una política pública de búsqueda.

"El Acuerdo de Paz generó una serie de derechos para las víctimas y han podido conocer la verdad y esclarecer crímenes".

Eso ha sido muy importante porque, además de la Unidad, se ha complementado con el Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley de Mujeres Buscadoras y una política para los cementerios, entre otras iniciativas impulsadas por las organizaciones de víctimas y derechos humanos, y respaldadas por estas dos entidades. Creo que es muy importante reconocer ese avance. También hubo avances en el punto uno del acuerdo en relación con la tierra y la devolución de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes que habían sido despojados en el marco del conflicto y de la violencia paramilitar y estatal.

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La reincorporación de excombatientes de FARC es uno los puntos del Acuerdo de Paz. Foto: José Vargas

Federico Montes, firmante de paz

El acuerdo de paz ha marcado en la historia de Colombia un antes y un después. Primero, permitió reencontrarnos como sociedad para abordar la discusión de varios de los grandes problemas estructurales e históricos que ha tenido el país. Recordemos que veníamos de una dinámica donde en Colombia era difícil poder opinar sobre diferentes temas, y el acuerdo de paz abrió la posibilidad no solamente de opinar, sino de discutir y construir rutas para abordar problemáticas como la reforma rural, el fin del conflicto, la participación política y el problema de las drogas ilícitas. Eso es un elemento significativo del acuerdo de paz. Segundo, permitió ampliar la democracia a través de este ejercicio. Eso ha llevado a que el país pase de un 40% de participación electoral en 2014 a tener hoy más de un 63% en 2026, marcando un continuo ascenso a partir de las elecciones del año 2018. Esa ampliación de la democracia en un 23% es algo claramente significativo que tenemos que valorar. También sirvió porque no solo más de 13.000 firmantes dejamos las armas y empezamos nuestro proceso de reincorporación, sino que cuando se firmó el acuerdo de paz se calculaba que las víctimas mortales entre las FARC y el Estado colombiano podían oscilar en unas 3.000 personas al año que podían perder la vida en el conflicto directo.

"La firma del Acuerdo ha permitido que nazcan más de 10 mil hijos e hijas de la paz".

Haber firmado el acuerdo ha permitido, multiplicando esas 3.000 víctimas por 10 años, salvar por lo menos a 30.000 personas de haber vivido o experimentado hechos de violencia directa. Y hay algo muy interesante allí: la firma del acuerdo ha permitido que nazcan 10.492 hijos e hijas de la paz, registrados por hombres y mujeres firmantes del acuerdo, lo cual es profundamente significativo. Eso sin contar lo que se ha venido logrando en materia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que, con dificultades, han entregado muchos más resultados que los órganos judiciales colombianos durante décadas en nuestro país.

Lo que hace falta para poder avanzar en materia de implementación es precisamente voluntad política por parte de los diferentes gobiernos que encarnan y representan al Estado colombiano. Voluntad política para desarrollar no solamente de manera sostenida cada uno de los puntos, sino para lograr la integralidad como uno de los principios y características del acuerdo: avanzar de manera simultánea y decidida en cada uno de los componentes para que el acuerdo tenga el impacto y el poder transformador que se espera en cada una de las regiones del país, propiciando la superación de las problemáticas históricas que hemos tenido como sociedad.

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Las emisoras de paz fueron un compromiso que quedó fijado en el Acuerdo de 2016. Foto: Archivo Particular

Serafín Marquin Gaviria, periodista en San Vicente del Caguán

Tuve la oportunidad de conocer diversos procesos en el departamento del Caquetá y darme cuenta de que la guerra estaba empañando la posibilidad de desarrollo que tienen los territorios. Vemos el caso del Caquetá, particularmente con el turismo, el café, las apuestas de las mujeres y esos liderazgos comprometidos con lo firmado. Es la oportunidad de seguir reconociendo los compromisos individuales y colectivos que se dan en los territorios gracias a la firma del acuerdo de paz, algo que me parece fundamental. La conmemoración de estos primeros 10 años debe ser un llamado contundente a rodear los procesos, expresiones y liderazgos que siguen resistiendo para construir paz.

"Tengo mucha esperanza de que todo puede ser mejor. El punto de no retorno tiene que ser la paz".

La paz no puede ser vista desde un único sector político; es un proceso múltiple, colectivo y amplio. Es hora de reflexionar como país sobre lo que Colombia merece en términos de desarrollo y concebir una paz incluyente. No podemos continuar en la dinámica de estigmatizar, perseguir, asesinar o cercenar las expresiones políticas, sociales, comunitarias y étnicas contempladas en el acuerdo. A la paz le hace falta país: que todos y todas nos sintamos parte del futuro, que tengamos expectativas colectivas y que nos pensemos desde la memoria de lo que ha sido la guerra y la victimización en Colombia, para que la paz no nos quede pequeña ni sea vista como un capricho individual. La paz se ha expresado en estos 10 años de múltiples maneras y hemos vivido avances significativos en la implementación del acuerdo. Tengo mucha esperanza en que todo puede ser mejor. Debemos lograr un punto de no retorno, y ese punto de no retorno tiene que ser la paz.

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