Así es el entramado criminal que se mueve en Barranquilla con el que Petro quiere dialogar 

Con la promesa de “pacificar Barranquilla” y como uno más de los tableros de su ambiciosa apuesta de paz total, el presidente Gustavo Petro les abrió la puerta a las bandas criminales de la capital del Atlántico para sentarse en un espacio de diálogo y darle un golpe “certero” al narcotráfico.

El anuncio lo hizo durante la inauguración del cabildo abierto en esa ciudad —para promover su consulta popular—, donde además aprovechó para criticar la gestión del alcalde Alejandro Char en materia de seguridad y dar uno de sus primeros golpes políticos de cara a la campaña electoral que ya empezó.

En ese discurso Petro trazó una línea directa entre el auge de las bandas criminales, la exclusión educativa, la falta de oportunidades y el control territorial del narcotráfico en los puertos del país. Por eso, el mandatario quiso replicar en Barranquilla la fórmula que utilizó en Buenaventura, Quibdó y Medellín en el marco de la paz urbana.

“Hay que preguntarse por qué (pasa ese fenómeno), porque ahí no están haciendo ninguna revolución. Olvídense, ahí están traqueteando. Están usando el puerto de Barranquilla para sacar cocaína, para traer textiles que arruinan a los industriales y armas para que el pueblo se mate entre sí”, denunció el mandatario quien además alertó por el alza en homicidios.

De acuerdo con organizaciones que hacen seguimiento al conflicto en el país, en Barranquilla hay bandas criminales como Los Costeños, Los Leones, Los Rastrojos Costeños y Los Pepes, que delinquen en su mayoría en el sur y suroriente de la ciudad en sectores como La Luz, La Chinita y Rebolo.

En su propuesta, que ha repetido en otros discursos recientes sin mayores detalles, una de las principales preocupaciones es la necesidad de hacer un diagnóstico completo del panorama criminal de Barranquilla, más allá del papel de los puertos como epicentros del narcotráfico, que resulta siendo una de las tantas actividades de las bandas juveniles.

“No solo están motorizadas por el narcotráfico, sino que hay una diversificación de sus portafolios ilegales que hay que revisar a fondo y que es importante en un eventual escenario de negociación para llegar a caracterizarlos y definirlos con mayor fortaleza. Esos jóvenes, de alguna forma, permiten la dinamización de otras economías ilegales y cumplen funciones como la supervisión de cargamentos de droga en los puertos, el microtráfico y la extorsión”, explicó Nicolás León, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

El panorama criminal en los puertos

Para dimensionar el impacto de la propuesta del presidente Gustavo Petro en cuanto a los puertos y el narcotráfico, Luis Fernando Trejos, investigador en temas de conflicto y profesor de la Universidad del Norte, plantea revisar cómo se mueve la criminalidad en Barranquilla. Según estudios de analistas del conflicto en esa región, incluido Trejos, no es un secreto que por la capital del Atlántico se mueve gran parte de la cocaína que sale por el norte del país e incluso ministros lo han confirmado.

En una visita del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, este diagnosticó que en Barranquilla hay 14 puertos por donde sale droga, pero por lo menos 10 de ellos no tenían vigilancia permanente. Sin embargo, para Trejos, concentrarse solo en la problemática de los puertos, que no deja de ser importante, puede ser una fórmula poco efectiva en el sentido de que existe todo un portafolio criminal que se mueve con más intensidad.

“En realidad no hay una estrategia para controlar los puertos, no se habla de tecnificación, ni de reforzar capital humano. Además, mientras que en Barranquilla están los puertos, en Atlántico hay costa. Por los puertos sale la droga en contenedores, pero por la costa salen las lanchas rápidas. Si aprietan los puertos se corre el riesgo de que crezca la salida de drogas por la lancha. Hay mucho anuncio, pero sin estrategia clara ni coordinación”, dijo Trejos.

En ese sentido, una estrategia antidrogas en Barranquilla que además impacte a las bandas criminales debe tener muchos más elementos en la ecuación, como la complicidad de agentes estatales, caso que quedó en evidencia con el escándalo de Diego Marín Buitrago (conocido como Papá Pitufo), “zar” del contrabando por casi cuatro décadas.

A eso se le suma el verdadero papel de las bandas criminales juveniles en el mundo del narcotráfico en los puertos de Barranquilla. “Hay una particularidad en el caso del Atlántico y es que el único grupo que tiene capacidad para exportar clorhidrato de cocaína son los gaitanistas (también conocidos como Clan del Golfo y autodenominados como EGC). Los Costeños y Los Pepes (bandas con las que quiere dialogar Petro) no exportan. La guerra de ellos no es por narcotráfico, es por control territorial y de rentas ilegales como la extorsión y el microtráfico en el área metropolitana”, señaló Trejos.

Sin embargo, el presidente Petro durante su discurso en Barranquilla hizo una clara referencia a los jóvenes de las bandas como operadores del narcotráfico. Frente a esa premisa, los investigadores León y Trejos coinciden en que el panorama es mucho más amplio y que los jóvenes sí actúan como “operadores” de uno de los delitos con mayor crecimiento en el país: la extorsión.

“Esos pelados los usan para cobrar extorsiones, para vender droga, eventualmente para que sean sicarios, pero los primeros en la cabeza de la pirámide criminal son los gaitanistas, porque tienen capacidad militar y presencia nacional; las bandas tienen capacidad delincuencial. Además, los gaitanistas también hacen presencia en territorios donde se siembra y procesa, un grupo local no puede garantizar eso”, explicó Trejos.

Un informe de Pares sobre las principales rentas de las bandas criminales en Barranquilla señala que “aunque la principal renta para estos grupos es el tráfico de estupefacientes, llama la atención el aumento desmedido de la extorsión desde 2021. El bajo costo operativo y la relativa facilidad con la que se pueden realizar extorsiones ha llevado a los grupos delincuenciales a explorar esta renta que además tiene un componente de utilidad al permitir ejercer control social mediante amenazas”.

La dinámica en el puerto de Buenaventura

Mientras que en Barranquilla las bandas no tienen una relación directa con el narcotráfico que se mueve en el puerto, las dinámicas criminales urbanas en Buenaventura son otras.

En esta región el presidente Petro instaló lo que fue su primer laboratorio de paz urbana el pasado 18 de julio de 2023 con las dos principales bandas criminales: Shottas y Espartanos. Inicialmente se perfilaba como un proceso con miras al éxito e incluso en su momento se logró que el puerto saliera de la lista de las ciudades más violentas.

Sin embargo, actualmente ese espacio de diálogo ha sufrido profundos impactos como la ruptura de una de las treguas más extensas en la paz urbana provocando que en los primeros meses del año en el puerto se registraran por lo menos 50 homicidios y que marzo cerrara como el mes más violento en dos años en esa región del país.

Las características geográficas de Buenaventura, en especial su condición de ser uno de los puertos más importantes del país, han convertido a esa ciudad en un punto crucial donde confluyen dinámicas relacionadas al narcotráfico y actividades ilícitas por parte de estructuras armadas urbanas. Dentro de la renta criminal de las bandas urbanas está la extorsión y el microtráfico, aunque también son subcontratados para el narcotráfico.

“El puerto es un escenario criminal muy complejo porque confluye la criminalidad local e internacional. Hay cierto margen de control o de interés transaccional de las bandas de Buenaventura. La actividad de Shottas y Espartanos tiene que ver con los esteros porque desde allí ejercen su control territorial primario, es su núcleo de operaciones y son lugares desde los cuales pueden usar lanchas para exportar cocaína hacia diferentes partes de Centroamérica. Tienen una oferta que no tienen nadie más porque ellos controlan esos esteros en el puerto”, explicó Paula Tobo, investigadora de Conflicto y Seguridad de la FIP.

El impacto real de una mesa de diálogo para impactar el narcotráfico

No es gratis que el presidente Petro haya elegido Barranquilla para inaugurar su cabildo abierto de cara a la consulta popular, pues se interpreta como una de sus primeras movidas políticas.

Más allá de la viabilidad de la propuesta del presidente Petro de abrir un espacio de diálogo con las bandas criminales en Barranquilla, a pesar de las otras experiencias de la paz urbana, para algunos analistas el punto está en conocer si se tratan de anuncios por época electoral o anuncios dirigidos directamente a resolver los problemas en esa ciudad.

“En realidad esa mesa no va a tener ningún impacto en la dinámica del narcotráfico. Podría ser que el presidente vea una ventana de oportunidad para meterse con fuerza ya en el plano político-electoral de cara a las elecciones del próximo año. En la medida en que él abra una mesa en Barranquilla y esa mesa tenga que se traduzca en disminución del homicidio, él le roba la bandera a la casa Char. Puede ser la ineptitud de una casa política tradicional local en términos de seguridad versus la eficacia del Gobierno Nacional del cambio”, explicó Trejos.

Y no es una sorpresa que se pronostique un bajo o nulo impacto de un espacio de diálogo con bandas en el escenario del narcotráfico, pues la experiencia en Buenaventura ha sido similar. “El espacio de diálogo con las bandas no ha tenido ningún efecto. Las dinámicas del puerto son más del contexto nacional que local. Hasta el momento no hemos identificado ningún efecto. Incluso desde antinarcóticos nos han informado que esa dinámica sigue siendo tan fuerte como lo ha sido toda la vida”, concluyó Tobo.

