Ola de críticas del Congreso contra comisionado Otty Patiño por ausencia en debate de paz total

El Consejero comisionado de paz, Otty Patiño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ausencia del comisionado de paz, Otty Patiño, en un debate de control político citado este martes por la Comisión de Paz y Posconflicto del Congreso sobre los avances en la política de paz total, provocó un rechazo de varios congresistas y una ola de críticas sobre su gestión.

El comisionado Patiño no pudo asistir, según se conoció en el oficio que envió al Congreso por enfermedad, y dejó de delegado a Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en el diálogo con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Aún con la excusa médica, la mayoría de los congresistas le reclamaron a Patiño porque desde la Oficina de la Consejería de Paz no ha presentado ningún resultado de la política de paz total. Unos más, afirmaron que era imposible hablar con Patiño e incluso pidieron que se hiciera a un lado en ese cargo.

“No sabemos qué han negociado con el ELN. No sabemos cómo van los avances con las disidencias de las antiguas FARC, pero mientras tanto, nosotros llevamos muertos todos los santos días, desaparecidos y desplazados. Aquí están los informes, entonces no perdamos más el tiempo. Si al gobierno no le interesa que el Congreso se entere de lo que está pasando, pues que lo digan también. Si al señor Otty Patiño le está pesando la maleta de cargar este proceso, pues que lo diga también. Porque la verdad es insoportable que la sociedad civil, que el Congreso de la República no sepamos qué está pasando con las negociaciones, a dónde van”, dijo el congresista del partido Liberal Germán Rozo.

El representante Diógenes Quintero, de la curul de paz de Catatumbo y uno de los citantes del debate, también le hizo un llamado al presidente Petro y pidió la salida de Patiño.

“La paz total requiere una visión de país, requiere una visión de Estado y claramente aquí debe haber unos responsables de lo que hasta ahora que ha sido un fracaso. Ya se fue un responsable de esos que fue el Ministro de Defensa (Iván Velásquez), que se lo pedimos que tenía que irse. Falta otro responsable de ese fracaso y es el consejero comisionado. Si realmente esto no le salió bien, se le salió de las manos debe hacerse un lado y en nuestro llamado sin cálculo político y con respeto que le pedimos. Señor presidente, usted debe hacer un pare en la política de paz total”, dijo Quintero.

Además, le habló a varios de los y las jefas y coordinadoras de las mesas de negociación que estaban presentes en el debate como Novoa, Camilo González, jefe negociador del Gobierno en el diálogo con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente; Isabel Cristina Zuleta, coordinadora del espacio socio-jurídico con las bandas criminales del Valle de Aburrá.

“Cuando varios sectores políticos del país de centro de derecha y de izquierda estamos coincidiendo en que la paz total fracasó, eso debe preocuparles a ustedes (los negociadores) y debe preocuparle al Gobierno porque justamente nosotros no nos ponemos de acuerdo con un sector o con otro a manifestar esto, lo estamos viendo en los territorios”.

En diálogo con Colombia+20, el representante Quintero reafirmó el llamado al presidente Petro de pedir la renuncia de Patiño y dijo que ya era momento de que el Gobierno no centrara los esfuerzos de paz en los exmiembros del M-19. “Le hago un llamado al señor Presidente de la República, él no puede seguir suscribiendo su paz total solamente a sus ex compañeros y amigos del M-19″, dijo.

En efecto, varios antiguos miembros de es extinta guerrilla fungen como negociadores de paz en distintos procesos.

Al debate de control político habían sido citados, además de Patiño, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y la cúpula militar. Ninguno asistió, aunque enviaron delegados.

La ausencia de los citados provocó que varios representantes, entre ellos Jorge Rodrigo Tovar, de la curul de paz de Serranía de Perijá, propusieran el aplazamiento del debate, que finalmente se aprobó.

“Es lamentable que el Comisionado de Paz no se encuentre hoy acá con nosotros. Yo, como citante, vuelvo y agradezco a la Mesa Directiva por haber agendado, pero le solicito y me sumo a las palabras de mi colega Alirio Uribe, le solicito que se reprograme. No tiene ningún sentido que nosotros continuemos con este debate de control político frente a la política de paz total con la ausencia, que además nos extraña y nos duele mucho, del Comisionado de Paz. Quiero pedirle aquí a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado que para nosotros es indispensable y no podemos llevar a cabo esta discusión, este debate, sin su presencia” dijo Tovar.

Además: En junio deberá haberse destruido todo el material de guerra de Comuneros del Sur

Según conoció Colombia+20, la Comisión de Paz tendrá reunión esta tarde que propondrá que la nueva fecha sea la otra semana.

José Jaime Uscátegui, representante del partido Centro Democrático, dijo que era lamentable que la paz total, la bandera del Gobierno Petro, no dé ni para hacer un debate en el Congreso.

“Es muy lamentable que la principal bandera de este gobierno, que es la paz total, ni siquiera nos dé para un debate en la Comisión de Paz del Congreso. ¿Cómo es que van a sacar adelante esta comisión legal? Para que el alto comisionado, el señor ministro del Interior y el ministro de Defensa no nos regalen unos minutos cuando el país está encendido. No solamente en el Catatumbo, en el Cauca y en todas las regiones de Colombia. Creo yo que ya se acabó el tiempo (...) Si quieren desbaratemos esta comisión legal, que por lo visto no va”, dijo Uscátegui.

El debate de control se da en medio de varios focos de violencia en el país por parte de grupos armados. El más grave, el que está ocurriendo en Catatumbo que fue iniciado por un golpe del frente Nororiental del ELN contra el frente 33 de la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) a lo que le siguieron las confrontaciones entre ambas estructuras.

Todo esto provocó la crisis humanitaria más grave en el país de los último 20 años y provocó unos 60.000 desplazados, 16.700 personas confinadas en el territorio y cerca de un centenar de muertos.

El rifirrafe con la congresista Isabel Cristina Zuleta

La senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora en el proceso con las bandas criminales de Medellín y Valle de Aburrá, también se pronunció sobre los reclamos de sus colegas. Zuleta, en respuesta a la declaración del congresista Rozo, dijo que ellos no eran un “combo”, sino que todos estaban los jefes negociadores para darle la cara al Congreso.

“Venimos a contar los logros que hemos tenido en materia de paz al país, por eso agradecer esta convocatoria, esta situación, pero decirle con todo respeto al representante Rozo que nosotros no somos ningún combo, que aquí estamos los jefes de la delegación y los coordinadores de las delegaciones, de los espacios de diálogo jurídico y los jefes de las negociaciones, que ustedes mismos nos citaron, por eso esperaríamos el mínimo de respeto por los integrantes de esta comisión (...) Estamos aquí cumpliendo con nuestro deber precisamente para entregarles esos retos, pero también los logros”, dijo Zuleta.

La representante Karen López, de la curul de paz de Urabá, le respondió que el papel del comisionado Patiño ha sido nefasto y que nunca ha podido comunicarse con él.

“A mí me da vergüenza lo que está pasando hoy aquí. Senadora Isabel Cristina Zuleta, un placer. Yo creo que en su listado le faltaron las principales voces de conflicto armado, las curules de paz. A ninguno le escuché mencionar y creo que ninguno de ustedes conoce el territorio como lo conocemos nosotros, las curules de paz. El comisionado demuestra que su papel en el proceso de paz ha sido nefasto, porque se ha rodeado de personas que no conocen el territorio y que no han vivido la violencia”, dijo la representante de Urabá.

Y agregó: “¿Cómo es posible que se van a hablar de paz a los territorios y no tienen en cuenta a las personas que representan a los comunidades de paz? ¿Cómo es posible que se haya dicho? Llevo un año intentando comunicarme con el señor alto comisionado. Pensaba conocerlo hoy aquí, pero creo que se ha rodeado de personas que realmente son incompetentes. Este es el gobierno en el cual yo creí y creo y apuesto. Yo voté por el presidente Petro, pero ya se acabó este periodo, falta un año y medio, y en qué hemos avanzado. Entonces estamos muy cansaditos nosotros de discursos baratos, de papeles y de nombres, pongamos gente que realmente conozca el territorio porque los muertos los ponemos nosotros y que se avance, porque es que esto ha sido algo nefasto, esta paz total fracasó”.

El congresista Rozo también le respondió la senadora Zuleta y le dijo que ninguno de los negociadores ha hablado con él y que seguramente será por los “negocios” que hacen con los distintos grupos.

”Yo vengo hablando de paz a este país hace mucho tiempo, y hasta ahora escucho esta nómina que ustedes tienen. Jamás en mi departamento de Arauca han aparecido Y tienen razón de no aparecer, porque están haciendo negocios con distintos grupos”.

A esto, Zuleta respondió: “Las curules de paz tienen una voz importante. Por supuesto que la tienen, pero no son los jefes de negociación. Los que somos jefes de la delegación, los coordinadores, vinimos aquí a rendirles cuentas a ustedes, por respeto a este congreso, pero no podemos traer al comisionado si se enferma. Ahora, si ustedes dudan, o como lo dice el representante Roza, si hay algún negocio en esto, denuncien”.

¿Qué es y qué hace la Comisión Legal de Paz?

La Ley 2405 de 2024 creó esta Comisión que tendrá lugar en Senado y Cámara con miras a garantizar el derecho a la paz en el país. Está conformada por once senadores y 19 representantes a la Cámara quienes sesionarán de manera conjunta. Asimismo, los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz serán integrantes adicionales de la Comisión.

Esta Comisión, que está en Senado y Cámara, también contempla dentro sus propósitos la integración de la política de paz total y la implementación del Acuerdo de Paz. La Comisión tendrá como tarea principal apoyar los escenarios de facilitación y mediación en los procesos de diálogo y negociación en los conflictos del país, además de hacerle seguimiento a esos procesos de carácter político con los grupos armados en los que se pacten acuerdos de paz, acercamiento y conversaciones, esto con previa autorización del Gobierno y con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.