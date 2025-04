El duro choque que se dio en el Congreso durante la conmemoración del Día de Víctimas

En la audiencia están organizaciones sociales y víctimas del conflicto. Foto: Congreso de la República

La conmemoración del Día Nacional de Víctimas del conflicto que se lleva a cabo este miércoles en el Congreso estuvo marcada por una fuerte discusión en el Congreso porque Jorge Tovar, uno de los representantes de las curules de paz, e hijo del exparamilitar Jorge 40 será uno de los que presida la sesión.

La primera en decir que no veía conveniente que Tovar presidiera esta audiencia fue la senadora Aida Avella.

“Hoy es el día de las víctimas y encuentro en el orden del día unas palabras de una persona que no nos representa a las víctimas. Yo quisiera, señor presidente, pedir que en cambio de él (Jorge Tovar) esté la segunda vicepresidenta, que ha sido una víctima de la Cámara, porque no tiene presentación en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hijo de un victimario nos ofrecida”, dijo Avella.

A continuación, Efraín Cepeda, presidente del Senado, le pidió al secretario Jaime Luis Lacouture, explicar el procedimiento por el que Tovar quedó presidiendo.

“El señor presidente de la Cámara, el doctor Jaime Raúl Salamanca, tiene conferida una comisión oficial para participar y asistir con el presidente de la República a la cumbre de jefes y jefes de Estado del gobierno en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Como tiene legalmente una excusa o un permiso para no estar presidiendo esta sesión, la Constitución, la ley prevé claramente que quien lo reemplaza de manera legal es el señor vicepresidente de la Cámara de Representantes. Por esa razón está el representante y primer vicepresidente, el honorable representante Jorge Rodrigo Tovar”, explicó el secretario.

La senadora María José Pizarro, también pidió que Tovar no estuviera presidiendo, lo que provocó la reacción de Katherine Miranda.

“Nosotros acá estamos frente a víctimas de los paramilitares, de mis compañeros Comunes, hasta del Palacio de Justicia, senadora María José Pizarro. En ese orden de ideas, a mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser “el hijo de”. Le quiero recordar a esta plenaria que el acto histórico en su integridad porque Jorge Var estuviera allá sentado”, dijo Miranda.

A su vez, Pizarro respondió: “No acepto que una mujer que de manera hipócrita separaba el lado nuestro hace tres años venga a darme aquí lecciones de moral. Katherine Miranda, no se lo acepto porque usted separó el lado mío y entonces no le dio vergüenza. Mi problema no es con el señor Tovar. Él tiene la legitimidad. Nadie dice que no le dije. Las formas son importantes”.

Varios congresistas del Centro Democrático, como Andrés Forero, también se refirieron a la polémica. “No creo que deba hacer carrera en el Congreso que hay delitos de sangre. En el caso del señor Tovar, él no tiene ninguna clase de acusación. Total rechazo a los crímenes de su padre. Repudio los crímenes de las estructuras criminales y del señor Jorge 40, pero nada tiene que ver con el actor del señor Tovar Vélez”, afirmó.

Cuando empezó el turno de los senadores para tomar la palabra, el representante Tovar afirmó que el 9 de abril no es para él tema institucional, “es una experiencia de vida”.

“Sé de qué hablo cuando hablo de paz, sé lo que es vivir la guerra en este país, yo sé cómo se siente cuando la guerra te arrebata a un familiar, yo sé lo que significa lo que es tener que dejar tu pueblo, tu municipio y tu país, tenía apenas 8 años de edad cuando la guerra sin buscarla y sin quererla tocó las puertas de mi casa y como muchos colombianos perdí a mi familia, perdí mi tierra, viví en el exilio, sentí el miedo, la muerte y con los años como hoy también el estigma”, indicó.

Y agregó: “Con humildad pero con autoridad hoy les hablo a ustedes y al país como lo que soy, una víctima del conflicto armado que ha decidido transformar su historia y ponerla al servicio de la paz y de la reconciliación de este país”.

Tovar también se refirió al tema de paz total y dijo que como representante de las víctimas de los territorios más afectados, y en concreto como representante de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hacen presencia las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

“Necesitamos más acciones que anunció. Nos hemos quedado esperando por ejemplo que los gestores de paz le den la cara a la comunidad y cuenten su verdad que contribuyan en procesos territoriales de reconciliación y le pidan perdón a las comunidades”, aseguró.

En la audiencia pública en el Congreso donde estarán los y las representantes de entidades del Gobierno que tienen que ver con el reconocimiento y la reparación para este población, además de distintas organizaciones sociales.

¿Quién es Jorge Rodrigo Tovar?

Jorge Rodrigo Tovar Vélez ganó en 2022 la curul de paz de la la Sierra Nevada - Perijá que incluye departamento como Cesar, La Guajira y Magdalena.

Desde su campaña ha argumentado que él es hijo de la guerra y que quiere ser padre de la paz. Cuando apenas tenía 8 años, su padre lo dejó al decidir enfilarse en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde terminaría comandando el temido Bloque Norte.

Creció sin su papá, pero encontró en su tío, Sergio Tovar Pupo, una segunda figura paterna, que luego también le arrebataron cuando fue asesinado el 24 de diciembre de 2009. En medio de la persecución que lo obligó a salir del país, pasó años lejos de sus hermanos. Volvió a Colombia convencido de que quería transitar el camino de la reconciliación y desde hace dos años está en el Congreso con las curules de paz, uno de los puntos del Acuerdo de Paz.

¿Qué otras actividades hay?

En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto que se conmemora este 9 de abril, se realizarán varias actividades en todas las zona del país.

Uno de los actos centrales de la conmemoración que se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá será el Campanazo por la Paz, una iniciativa en articulación con la Conferencia Episcopal de Colombia, en la que se llevará a cabo un repique de campanas en parroquias de todo el país como un llamado a la reconciliación y la construcción de paz.

El Centro Nacional de Memoria Histórica realizará un evento en conmemoración en el Exploratorio Nacional.

El Centro Nacional de Memoria Histórica realizará un evento en conmemoración en el Exploratorio Nacional.