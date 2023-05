“La mesa de diálogos con el Gobierno está en una pausa”: jefe de delegación de ELN

El jefe negociador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Pablo Beltrán, jefe de la delegación de Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las negociaciones con el Gobierno, afirmó este lunes que la mesa de diálogos se encuentra “en una pausa”, tras las declaraciones de la semana pasada del presidente Gustavo Petro ante la cúpula militar.

“La mesa está pasando por una pausa. Los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del Gobierno, y quedamos de convocarnos mañana martes para estudiarla. De acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa”, dijo Beltrán en un video pubicado en canal de YouTube de esa delegación.

La grabación fue hecha desde La Habana, Cuba, donde se lleva a cabo el tercer ciclo de as conversaciones.

En su discurso ante los generales, el presidente Petro cuestionó el poder de los negociadores del ELN con sus bases: “Se sientan en la mesa y hablan, pero ¿mandan?. Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan?”. El mandatario también añadió que la mayoría de estructuras de esa guerrilla en realidad se dedican a negocios ilegales: “Giran todos alrededor de la economía ilícita, poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Tienen la misma bandera, pero su razón de ser es la economía ilícita”.

Petro sustentó su declración en las múltiples oportunidades en las que las estructuras menores del ELN, como el Frente Occidental o el Frente Oriental, han tomado decisiones unilaterales sin respetar los lineamientos de la mesa de diálogos, ni de la dirección nacional.

Previamente el Comando Central del ELN (COCE), el máximo órgano de dirección de esa guerrilla, difundió un comunicado en el que asegura que la mesa había “entrado en crisis” a raíz de esos pronunciamientos del presidente Petro.

El documento del COCE sostiene que dichas declaraciones implican “un desconocimiento del ELN como organización político-militar insurgente” y que los “diálogos de paz no pueden estar sometidos a los vaivenes en las declaraciones públicas del presidente”.

“Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública a nuestra delegación, se cuestiona su representatividad, por tanto el Gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar un proceso de paz”, concluye el comunicado del Comando Central.

El Gobierno respondió a ese comunicado diciendo: “Las declaraciones de los últimos días son un llamado a ser responsables con las dinámicas del conflicto armado”. En el documento se agrega: “Como Gobierno Nacional, reconocemos la legitimidad de la delegación del ELN, la agenda y el apoyo de los países garantes y observadores en este proceso de diálogo”.”

En una entrevista con Colombia+20, publicada ayer 14 de mayo, el senador Iván Cepda, quien también es negociador por parte del Gobierno en la mesa de diálogos con esa guerrilla, dijo que esperaba que este desencuentro por las declaraciones del presidente no pararan el ritmo de diálogos que lleva la mesa. Además contó que la delegación negociadora del Gobierno ya había explicado a su contraparte en la mesa de diálogos cuál era el contexto de las declaraciones del presidente, que a juicio de Cepeda, no puso nunca en duda el carácter político del ELN.

Esta no es la primera crisis en la mesa de diálogos: ya había ocurrido otro desencuentro antes del segundo ciclo de negociaciones, que se realizó en México, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego el 31 de diciembre que no había sido acordado con la delegación negociadora del ELN, lo que motivó declaraciones de los jefes de esa guerrilla en el sentido de que no se respetaban los acuerdos.

En el marco de este tercer ciclo, la mesa de diálogos había entrado en un receso de todas las comisiones de trabajo el pasado domingo, justo después de un plenario en donde los negociadores del ELN plantearon a su contraparte la crisis de la que ahora hablan. Una fuente desde La Habana contó a Colombia+20 que “la decisión es continuar, pero se piden pasos del Gobierno”.