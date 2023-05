Iván Cepeda sobre crisis con ELN: “Podría haber retrasos en la mesa de diálogos”

Senador, durante la radicación del proyecto "Ley de sometimiento a la Justicia" ante el Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN que sesiona en La Habana, Cuba, atraviesa por otro momento difícil. Así lo reconoce el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del Gobierno, tras el rechazo que produjo en la delegación de la guerrilla las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que cuestionó la unidad de mando de esa organización y su relación con las economías ilícitas. Cepeda aclara en esta entrevista que las dos delegaciones trabajaron el día sábado de manera fluida hasta la 1 de la tarde y confirma que este lunes 15 de mayo retomarán las sesiones como están previstas.

La delegación del ELN, sin embargo, ha dicho que la mesa está en una nueva crisis tras un discurso del primer mandatario en un encuentro con generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en las que se refirió a la inclusión en la delegación de la guerrilla de Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino y la presencia de comandantes históricos del ELN, para luego cuestionar: “Ellos se sientan en la mesa y hablan, pero ¿mandan?... Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan?”.

En contexto: ELN rechaza declaraciones del presidente Petro y pide cumplir acuerdos

Petro, a renglón seguido, cuestionó la relación de esta guerrilla con el narcotráfico: “Algunos de esos frentes por su autonomía se podrían acercar a nuestra posición: es decir, hablemos de paz. Pero hay que resolver el tema de la economía ilícita, si no, para qué”.

La reacción de la delegación de paz de la guerrilla se dio un día después a través de un comunicado en el que señalaron que “las palabras del presidente de la República ante la cúpula militar deslegitiman la arquitectura institucional y el sentido político de la mesa de conversaciones de paz con el ELN”. El comunicado señaló que con su discurso Gustavo Petro “impugna el Acuerdo de México que su Gobierno suscribió”.

¿Qué consecuencias tuvo en la mesa el discurso del presidente Petro?

Es perfectamente comprensible que el presidente haga su análisis de la situación de cambios estructurales, tácticos y estratégicos ante los mandos por la situación que hay en los territorios, pero a estas alturas la discusión sobre el carácter político del ELN está saldada, no fue su intención ponerla en duda. El propio presidente expidió la resolución 36 del 6 de marzo de 2023, por la cual se reconoce existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con el ELN tendientes a facilitar el fin del conflicto. Esa resolución es clara sobre los términos en los cuales se realiza este proceso. En estos seis meses se han firmado ya nueve acuerdos y en todos queda clara la naturaleza del proceso. Son acuerdos que están firmados por los países garantes, en condición de testigos, por el representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, y de la Conferencia Episcopal.

Lea: De la paz a la guerra, la historia del “hijo rebelde” del ELN en Chocó

El hecho de que en la mesa de diálogos estén presentes como garantes o acompañantes representantes de 10 gobiernos da la idea del nivel de seriedad que tiene este proceso. Entre los acuerdos firmados hay que destacar el Acuerdo de México es un documento cuyo contenido es esencialmente político: está la agenda de conversaciones que son seis puntos que son objeto de negociación política. No creo que el presidente desconozca esa realidad que es incontrovertible a estas alturas, sino que está planteando dificultades que hay en los territorios, donde se están fortaleciendo economías ilícitas.

¿Por qué cree que el presidente cuestiona la unidad de mando y la legitimidad de la delegación del ELN cuando está sesionando la mesa?

Hay que recordar que el Presidente Petro planteó esa duda en la reunión con la delegación de gobierno una vez que ocurrieron los hechos en el Catatumbo (la muerte de 10 militares en un ataque del ELN el pasado 29 de marzo), allí pidió a la delegación de gobierno que planteáramos esa pregunta al ELN y la respuesta ha sido clara: ellos han señalado que en la mesa de diálogo está presente el ELN en su conjunto y que las decisiones que se están tomando están siendo consultadas a la totalidad de sus frentes. En lo que corresponde a nosotros el ELN está actuando como organización y su delegación representa a la organización.

¿Ustedes cumplieron la tarea delegada por el presidente de plantear esas preguntas al ELN y ustedes confían en esa respuesta?

No solo es una respuesta del ELN, es que las decisiones que venimos tomando han sido asumidas por el conjunto de la organización.

Este ciclo arrancaba el 2 de mayo tratando de superar otra crisis causada por la muerte en combate de 10 militares en Catatumbo, ¿cómo les fue en ese arranque?

El ciclo ha sido, como lo registró el ELN en un documento, provechoso porque hemos tenido avances en pocos días. Sin entrar en detalles que rompan el principio de confidencialidad, se han creado dos comisiones que están trabajando todos los días para lograr cuanto antes acuerdos en materia de cese al fuego y medidas de protección a la población civil, además del acuerdo en materia de participación, que es el primer punto de la agenda. La mesa y las delegaciones están trabajando de manera eficaz y silenciosa y haremos los anuncios con resultados concretos. El trabajo ha sido fluido en un ambiente de respeto y de eficacia, en la conciencia de que en este ciclo la mesa debe producir resultados. Hemos entrado directamente al trabajo, se ha hecho una revisión de los compromisos adquiridos, se han hecho acotaciones por parte de ambas delegaciones.

Vea también: Alivios humanitarios, otro retraso de la mesa de diálogos

¿Esta crisis, como la ha llamado el ELN, suspende o interrumpe el trabajo de la mesa? `

Esperamos que no sea así. Esperamos que muy pronto se supere esa situación y podamos seguir ocupándonos de esa tarea que nos ha encomendado el presidente.

¿O sea que la mesa no ha parado sus sesiones?

No se han parado las sesiones, se continúan. El lunes están convocadas las delegaciones como se viene haciendo: primero cada una se reúne por aparte, luego sesionan las comisiones y posteriormente las plenarias. No hay ningún anuncio que nos haga pensar en que se parara el trabajo.

¿Qué les dijeron los delegados del ELN a los de gobierno?

Su posición está en el comunicado. La delegación de gobierno ha dado explicaciones, las mismas que estoy señalando en esta entrevista. Nuestra intención es sentarnos a trabajar porque solo con hechos es que este proceso se consolida, sale adelante y logra el objetivo que el presidente ha planteado y es llevar a los territorios del país, cuanto antes, un cambio sustancial de la situación, que la población deje de sufrir las consecuencias del conflicto armado.

¿Qué cree que motivó al presidente a hacer estas declaraciones justo cuando ustedes vienen avanzando en la mesa?

Yo creo que es su preocupación, que no es nueva, por ver que en los territorios se agrava la situación y que a pesar de que se han dado pasos en materia de paz, de política de seguridad, de que se vienen llevando a cabo operaciones que tienen resultados, a pesar de todo eso continúa la espiral de violencia en los territorios. Es una situación de altísima complejidad.

¿Han hablado de la situación que hay, por ejemplo, en el Cauca donde los combates entre el ELN y las disidencias de FARC siguen afectando gravemente a la población?

Si nosotros nos dedicáramos a hacer el análisis de cada situación que hay en el país, la mesa no podría trabajar. O se hace una cosa o se hace la otra. Hay un mecanismo que tiene la mesa en la cual se reciben esas situaciones y se intenta, en algunos casos, llevar alivios. Pero la mesa no puede hacer análisis territorial porque esa función excede de manera amplia y extensa las facultades que tenemos. O nos dedicamos a resolver el conflicto armado y llegar a acuerdos o nos dedicamos a atender situaciones humanitarias; las dos cosas no se pueden.

Lea: ¿Dónde y por qué se enfrentar el ELN y las disidencias de las FARC?

¿Cómo ve la propuesta del presidente de hacer ceses al fuego territoriales?

Es una propuesta valiosa, pero el proceso requiere entrar en la fase de la participación, que es lo que están reclamando las comunidades en los territorios. El principio que hemos asumido es que la participación sin cese al fuego no es posible porque para que la gente participe se requieren condiciones de seguridad y de libertad. La pregunta es si asumimos el asunto en un solo territorio, qué pasaría con la participación en el resto del país. La respuesta es: si bien el cese debe tener condición nacional, debe estar ligado a situaciones territoriales, en eso el presidente tiene razón, pero este tema es objeto de discusión y de debate en la mesa, no hay decisión sobre eso.

¿Hay crisis en la mesa?

Se han cumplido seis meses en nuestro trabajo, no nos asombra que en cada ciclo haya una crisis o una situación difícil. Eso es inherente a los procesos de paz. No existen los diálogos placidos sin contratiempos, Estos son por excelencia procesos accidentados, difíciles, llenos de momentos en los que hay que abocar situaciones duras, que no tienen soluciones fáciles. Estamos preparados para asumir situaciones críticas.

¿Habrá retrasos en la mesa por esta situación?

Hay una situación que puede significar un retraso en el ritmo del diálogo porque hay que dedicarle un tiempo a atender esta situación. Sin duda, vamos a tener que discutirlo. Pero en seis meses no podemos estar discutiendo todo el tiempo si este proceso es de carácter político. Esa discusión se dio, tiene unos instrumentos jurídico legales que están contenidos en esa resolución, en los acuerdos que hemos firmado, en la Ley en 2272 y en toda la política de paz del gobierno. Esa discusión ha quedado ya saldada. Y no es solo válida para el contexto nacional, sino que tiene connotación internacional: los documentos de la mesa están depositados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se acaba de invitar a Sudáfrica a ser garante.

Le puede interesar: Masacre de Carrá, los audios que comprometen al ELN