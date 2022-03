El clan político tradicional del Catatumbo que respalda a candidata a curul de paz

Tatiana Gaona Pinzón es candidata a la curul de paz del Catatumbo junto con Yoad Ernesto Pérez como compañero de lista. Foto: Cortesía

La candidata Tatiana Gaona Pinzón recorre las veredas del Catatumbo entregando a los pobladores paquetes de cebolla roja, hortaliza que además es su logo de campaña. Así quiere que la conozcan en esa región, como la candidata de la cebolla, pues la asociación que acogió su candidatura a la curul de paz es la de los productores de Mesallana, un corregimiento del municipio de San Calixto que es por excelencia productor de cebolla.

Gaona Pinzón es oriunda de San Calixto y es una víctima de la guerra pues su padre, Emiro Gaona, fue asesinado por grupos guerrilleros a finales de la década de 1980, igual que sus dos abuelos varones. Con esa historia encima, en diciembre pasado se inscribió como candidata a la curul especial de paz del Catatumbo, junto con Yoad Ernesto Pérez como compañero de lista.

Pero la peculiar campaña de la candidata no ha logrado que la población olvide su pertenencia a una familia que ha ostentado poder político en la región del Catatumbo y en Ocaña, particularmente en el municipio de San Calixto, cuna de la familia.

Su tío Jairo Pinzón López es el más visible de la familia y sobre el que recaen la mayoría de los cuestionamientos. El hombre se desempeñó como gerente del hospital de Ocaña Emiro Quintero Cañizares, el más importante de la región, entre 2016 y febrero de 2021. De ese lugar salió en medio de cuestionamientos por corrupción denunciados principalmente por el líder social Jorge Solano, quien fue asesinado el 3 de noviembre de 2020.

En un video que había grabado Solano antes de su asesinato, advertía: “Señor Jairo Pinzón: usted no pudo con la amenaza, no pudo con el soborno ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía conmigo: la de las armas, la del asesinato. A mí no me va a sacar del paseo como ha sacado a mucha gente. La pelea conmigo es diferente (…) Yo cuido mi vida. Cualquier cosa que me pase, repito a la comunidad ocañera, ya sabemos quién puede ser”.

En febrero de 2021, las autoridades capturaron a Carlos Daniel Pinzón y Luis López Delgado como coautores del homicidio del líder social. El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, señaló que uno de los capturados – Carlos Daniel– es primo de Jairo Pinzón, quien además fue vinculado a la investigación por ese crimen y renunció a su cargo como gerente del hospital.

Figura clave en la campaña

Además del homicidio, el paso de Pinzón López por la gerencia del hospital está salpicado por las investigaciones de la Procuraduría en su contra a raíz de millonarios contratos de obra, suministro de material quirúrgico y de medicamentos, que habría suscrito, según la entidad, sin convocatoria pública y sin conocimiento de la junta directiva.

Pinzón López, además, ha sido alcalde dos veces del municipio de San Calixto, la última de ellas durante el período 2012-2015, cargo para el cual se impuso en esa ocasión con 2.264 votos. En la región se sabe que es ficha del representante a la Cámara en Norte de Santander por el Partido Conservador Ciro Rodríguez Pinzón, quien además es familiar suyo.

Pero la relación de él con su sobrina y hoy candidata Tatiana Gaona Pinzón no se circunscribe al parentesco. El exgerente del hospital de Ocaña y exalcalde de San Calixto es una de las principales figuras que la apoya en la campaña, quien la impulsa en llave con la candidatura de Ciro Rodríguez a la Cámara. De hecho, su foto de perfil en WhatsApp es un collage de las imágenes de ambas candidaturas: la de Ciro Rodríguez y la de Tatiana Gaona.

Además, en sus estados de WhatsApp ha estado poniendo frecuentemente imágenes alusivas a la campaña de su sobrina. Por ejemplo, en una de las últimas compartidas por Pinzón, aparece una famosa actriz sosteniendo una cebolla -parte de un imagen publicitaria que nada tenía que ver con la campaña política- y que fue usado por Pinzón con el siguiente mensaje: “Cámara especial, vote por el 501, la cebollita”.

La alcaldía de San Calixto pertenece hoy a esa casa política. El esposo de la alcaldesa Betsaida Montejo es Danil Pinzón López, quien además ejerce en esa alcaldía como gestor social. Él es también tío de la hoy candidata Tatiana Gaona y hermano de Jairo Pinzón. Otro de los hermanos, Saúl Pinzón López, ha sido personero de Ocaña.

Las denuncias desde el Catatumbo por los apoyos políticos de Tatiana Gaona - expresamente prohibidos en el acto legislativo 02 de 2021 y el decreto 1207 de 2021 - llaman la atención sobre la poderosa campaña que ha desplegado la candidata en esos municipios. En varios puntos ha instalado enormes vallas con publicidad política de su campaña y en sus redes sociales ha movido videos con jingles bien producidos, aún cuando los anticipos que debe girar la autoridad electoral a los candidatos, principal fuente de financiación para quienes aspiran a las curules de paz, no han sido desembolsados.

La naturaleza de las curules especiales para las víctimas, como quedó establecido desde el Acuerdo de Paz firmado en 2016, es que sean para las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la pobreza, y que quienes las ocupen representen a las víctimas de la guerra, usualmente subrepresentadas en los espacios políticos. Sin embargo, las denuncias a la campaña de Tatiana Gaona apuntan a que en realidad pertenece a una familia que ha ostentado poder político en la región. Además, señalan que Gaona Pinzón había salido de San Calixto desde tiempo atrás y estaba radicada en Cúcuta, donde trabajaba como contratista en el hospital Erasmo Meoz. De acuerdo con las denuncias, habría vuelto a la región específicamente para emprender su campaña a la curul de paz.

Tatiana Gaona Pinzón atendió una primera llamada a Colombia+20, pero sostuvo que estaba viajando por carretera y que en otro momento atendería la entrevista. Sin embargo, no volvió a responder los mensajes ni a contestar las llamadas telefónicas.

Su hermana, Mayra Gaona, también es candidata a la curul de paz del Catatumbo

La historia familiar también incluye a Mayra Gaona Pinzón, hermana de Tatiana y quien también es candidata a la curul de paz en la región por una lista diferente, lo que la convierte en su rival política.

Mayra Gaona fue candidata en 2015 a la alcaldía de San Calixto, bastión de su familia, pero no resultó elegida. En aquella ocasión, fue candidata por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), un partido que tiene vigente su personería jurídica. Por haber sido candidata en esas elecciones fue presentada en su contra una demanda de revocatoria a su candidatura a la curul de paz, así como a la de su compañero de lista, Pedro Elías Quintero, candidato a la alcaldía de Teorama en 2011 y en 2015.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, mediante la resolución 1126 del 2 de febrero de 2022, resolvió el asunto y estableció que la limitación de haber sido candidato por un partido con personería jurídica a un cargo público cubre solo los cinco años anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura. Esa decisión habilitó a Mayra y Pedro Elías a seguir aspirando por la curul.

Pero la casa política de su familia materna está jugada con la campaña de su hermana Tatiana Gaona. “Yo no estoy apoyada por las estructuras políticas a las que hoy pertenece mi hermana, porque para nadie es un secreto que ella está ahí apoyada por unas políticas que no nos han cumplido en el territorio”.

Aunque la candidata sostiene que actualmente no cuenta con apalancamiento político, ella también ha sido funcionaria pública. De hecho, fue secretaria privada del exgobernador Edgar Díaz, actual senador de la República y candidato al Senado por Cambio Radical.