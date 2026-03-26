Fiscalía le da ultimátum al Gobierno para reactivar orden de captura contra Calarcá

Alexander Díaz ('Calarcá Córdoba') ingresó a la guerrilla de las FARC a mediados de la década de 1990 y es el comandante del EMBF. En entrevista con este diario, aseguró que es imposible firmar la paz en los menos de dos años que le quedan al actual Gobierno. Foto: Julián Ríos Monroy

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Este jueves la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que si el Gobierno no reactiva las órdenes de captura contra Calarcá Córdoba, de la disidencia Estado mayor de los bloques y Frente (EMBF), la Fiscalía lo hará.

De acuerdo con lo que dijo la fiscal Camargo a Blu Radio, esta decisión se basaría en la falta de voluntad de Calarcá Córdoba en la mesa de diálogos que adelanta con el Ejecutivo y en la presunta comisión de delitos por parte del jefe disidente después de haber sido asignado como gestor de paz.

Según señaló Camargo, Calarcá habría cometido delitos contra defensores de derechos humanos y las pruebas estarían dentro de los computadores encontrados en el polémico retén en el que fue capturado Calarcá y otros incidentes del EMBF en Anorí, Antioquía.

Según los archivos que reveló a conocer Noticias Caracol el pasado diciembre, se encontraron reportes de reclutamiento de menores, registro fotográfico de secuestros y ejecuciones, así como conversaciones sobre la compra de armamento sofisticado.

El caso más grave de estos nuevos archivos que reveló Noticias Caracol es el del asesinato el pasado 6 de enero de 2024 de Juan Gabriel Hurtado, un excombatiente de las FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el Meta.

Para ese momento Calarcá, aunque era parte de la disidencia, aún no era negociador.

El guerrillero llegó a la mesa en marzo de ese año tras la separación del Estado Mayor Central que dio origen al Estado Mayor de los Bloques y Frente, de la cual es parte de la comandancia.

Colombia+20 conoció que la delegación del Gobierno está en una reunión con Calarcá en el Yarí.

Este diario intentó tener una respuesta de la Oficina de Consejero comisionado, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta.

La Fiscalía ya había pedio que se reactivaran las órdenes de captura

El pasado diciembre, en medio de las filtraciones de esos archivos, la fiscal Camargo aseguró que evaluaría una nueva orden de captura contra Calarcá.

Más allá de las consecuencias judiciales, el anuncio abre un frente de tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial y deja al mecanismo de negociación con el EMBF en su punto más delicado desde que fue creado.

El momento de tensión que atraviesa la mesa

El tablero de paz con la disidencia de Calarcá atraviesa desde hace semanas un momento de desgaste.

El pasado 24 de febrero, esa estructura armada anunció que ordenó a sus tropas a actuar en “legítima defensa” ante las operaciones de la Fuerza Pública.

En el comunicado el grupo señaló que los enfrentamientos que habían tenido con la el Ejército en zonas de Caquetá y Guaviare dejaron muertos y capturados entre sus filas.

Para ellos, esa fue la muestra de que “el Gobierno decidió unilateralmente dialogar en medio de la guerra”, tras el fin del cese al fuego.

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