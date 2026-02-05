Gobierno confirma que orden de captura contra Chiquito Malo sigue suspendida

Alias "Chiquito Malo" lidera el Clan del Golfo desde la captura y extradición de "Otoniel", en 2022. Foto: El Espectador

La Consejería Comisionada de Paz confirmó este jueves que se mantiene suspendida la orden de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo y máximo comandante del Clan del Golfo.

El comunicado se difundió este jueves, un días después de la suspensión temporal de la mesa de negociación anunciada por parte del Clan del Golfo para “realizar consultas” y “aclarar la veracidad de la información” sobre el acuerdo del presidente Gustavo Petro con Donald Trump “para capturar a tres capos del narcotráfico, entre ellos Chiquito Malo.

En el documento emitido, la Consejería recordó que, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Chiquito Malo, junto con Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y José Gonzalo Sánchez (conocido como Gonzalito y quien murió hace unos días), ha adelantado tareas relacionadas con la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Según el documento, estas labores están orientadas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás integrantes de la estructura armada en dichas zonas.

“Esto implica que, desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”, se lee en el comunicado.

La Consejería Comisionada de Paz también señaló que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están al tanto de lo que pasa en esa mesa de negociación.

En su cuenta de X, el Clan del Golfo respondió duramente a la carta y mencionó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sugiriendo que esa información de la suspensión de las órdenes de captura no le habían quedado claras al titular de esa cartera.

“Desde diciembre está suspendida la ejecución de órdenes de captura contra estos líderes, según la Resolución 274 de 2025. Fiscalía y Ministerio de Defensa están informados del proceso” quedó claro ministro? @PedroSanchezCol pic.twitter.com/OUmMCbvkL3 — Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista) February 5, 2026

Fue el propio ministro el que dijo que Estados Unido se ofreció a ayudar con inteligencia para dar con el paradero de los principales jefes de los grupos armados del país.

Sánchez afirmó que se habló de Néstor Gregorio Vera Fernández, jefe de la disidencia de las Farc conocido como Estado Mayor Central; de Chiquito Malo y de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido como Pablito, uno de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente Petro también se pronunció sobre el tema y dijo en su cuenta de X que los nombres de los capos de capos que entregó a Trump “no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína”.

He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, está vez en el Catatumbo, hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores.



Siete miembros del ELN han muerto, un capturado y 12 fusiles han sido recuperados.



Es posible más heridos… https://t.co/YH83xYitGi — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026

Y agregó: “He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran (...) No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia”.

Petro también dijo que los nombres de los capos de capos están “hace un tiempo” en los organismos de inteligencia de Estados Unidos.

