ONU Derechos Humanos apoyará a la JEP en la implementación y cumplimiento de las sanciones propias

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos "colaborará en la implementación y cumplimiento" de las sanciones propias de la JEP.

El Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia reiteró este jueves su respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reafirmó su compromiso de seguir acompañando al Estado colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

A través de un comunicado, el sistema de la ONU destacó el trabajo conjunto que diversas agencias, fondos y programas han desarrollado con la JEP desde su creación, orientado a garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer las capacidades institucionales y promover la participación tanto de comparecientes como de organizaciones sociales.

De acuerdo con el comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), será la que “colaborará en la implementación y cumplimiento de las sanciones propias de la JEP”. Esta colaboración se desarrollará de acuerdo con su mandato, recursos y capacidades, y representa un nuevo nivel de acompañamiento internacional al sistema de justicia transicional.

Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU los DD. HH., señaló que están dispuestos desde esa entidad a seguir acompañando los procesos de justicia transicional, en este caso a la JEP.

La decisión se da tras la reducción que la semana pasada hizo el Consejo de Seguridad de la ONU sobre dos tareas que hacía la Misión de Verificación de la ONU: la verificación de las sanciones propias de la JEP y del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

La misma resolución del Consejo de Seguridad donde se renovó el mandato de la Misión y se especificó la reducción de esas tareas, pedía que otras actividades en el país pudieran ser realizadas por el sistema de ONU en Colombia.

En el documento se decía: “Se solicita al Secretario General que garantice la coordinación y la eficiencia, incluso velando por que otras actividades en el país sean llevadas a cabo por la entidad más apropiada del sistema de las Naciones Unidas”.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el eslovaco Miroslav Jenca, ya le había anticipado a este diario que el sistema de Naciones Unidas apoyaría al cumplimiento de esas sanciones.

“El secretario general de la ONU, varias veces, se ha pronunciado muy positivamente sobre la justicia transicional. Lo que nos dio el mandato de 2021 se quitó, y no podremos continuar verificando las sanciones, pero sí seguiremos trabajando dentro de los espacios de los mandatos que tenemos, incluyendo los que realizamos junto con otras estructuras de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos”, dijo en entrevista con Colombia+20.

El modelo de justicia transicional liderado por la JEP, subrayó la ONU, “es altamente valorado por la comunidad internacional” por su enfoque restaurativo e innovador, centrado en la verdad, la rendición de cuentas por los crímenes más graves y el fortalecimiento de las garantías de no repetición.

Las sanciones restaurativas, concluye el comunicado, “son fundamentales para materializar la aspiración de justicia de las víctimas y de la sociedad en general, y constituyen un paso esencial hacia la reconciliación nacional”.

La reunión de ONU con la JEP

El respaldo se dio tras un encuentro en la JEP entre el presidente de ese tribunal de paz, el magistrado Alejandro Ramelli, y representantes del Sistema de la ONU en Colombia.

En la reunión participaron Mireia Villar Forner, coordinadora residente de la ONU en el país; Scott Campbell, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos); y Claudio Tomasi, representante residente del PNUD.

“Como lo hemos hecho en los últimos años, seguiremos apoyando el trabajo de la Jurisdicción en su tarea de consolidar justicia restaurativa y de contribuir a la paz. Hemos dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las sanciones, tarea para la cual la Oficina de Derechos Humanos tiene un mandato que lo permitiría”, dijo en el encuentro Mireia Villar resaltó que el Sistema de Naciones Unidas en Colombia ha acompañado al Estado colombiano desde hace dos décadas y a la JEP desde su creación, mediante asistencia técnica.

A su turno, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, destacó la importancia del respaldo de la ONU y su apoyo firme al Acuerdo de Paz y a la labor de la Jurisdicción.

“El Sistema de las Naciones Unidas nos ha manifestado su apoyo permanente en la búsqueda del restablecimiento de los derechos de las víctimas y de la seguridad jurídica para los comparecientes. Es un mensaje de claridad y de tranquilidad para las víctimas, los comparecientes y para todo el país: el acompañamiento internacional sigue intacto”.

“Tras el reajuste del mandato de la Misión, la JEP continuará trabajando con el Sistema de las Naciones Unidas, y con la Misión en los espacios y ámbitos que su nuevo marco permita, en favor del cumplimiento integral del Acuerdo de Paz“, se dijo en el comunicado de la JEP.

