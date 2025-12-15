Logo El Espectador
Delegación del Gobierno rechaza paro armado del ELN y pide liberar a secuestrados

En un comunicado difundido este lunes, el equipo negociador del Ejecutivo afirmó que el paro armado del ELN carece de sentido como protesta contra medidas del Gobierno de Estados Unidos y advirtió que la medida solo afecta a las comunidades.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
15 de diciembre de 2025 - 01:20 p. m.
La delegación del Gobierno, en cabeza de Vera Grabe, y la delegación del ELN, con Pablo Beltrán, se dieron cita el pasado 1 de noviembre para tratar de destrabar el proceso en crisis.
La delegación del Gobierno, en cabeza de Vera Grabe, y la delegación del ELN, con Pablo Beltrán, se dieron cita el pasado 1 de noviembre para tratar de destrabar el proceso en crisis.
Foto: Archivo Particular
Foto: Archivo Particular
En medio de la escalada de violencia provocada por el paro armado de 72 horas del ELN, iniciado el 14 de diciembre, la Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con ese grupo —suspendidos desde enero pasado— rechazó la medida en un comunicado difundido este lunes y pidió a la guerrilla desistir de la acción.

El pronunciamiento del Gobierno respondió al anuncio hecho por el ELN el viernes, cuando la guerrilla aseguró que el paro armado era una “protesta” contra lo que califica como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump y una presunta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

ELN ataca peaje en Barrancabermeja y sube a cinco los departamentos afectados por paro armado
Paro armado de ELN deja hasta ahora un muerto y cierres viales por cilindros en varias zonas del país
Petro frena la extradición de Geovani Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera

Según la delegación, el paro armado “sólo afecta a las comunidades” y calificó como carente de sentido la protesta del ELN contra medidas del Gobierno de Estados Unidos.

“Hacemos un llamado al ELN a desistir de esta acción y a que libere a los funcionarios y a todas las personas que mantiene secuestradas como un gesto de humanidad en estas fechas”, señaló el equipo negociador.

En contexto: Con amenaza a Bogotá y otras cuatro capitales, inició paro armado de ELN que durará 72 horas

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el paro armado a través de la red social X y sostuvo que no se trata de una protesta contra Estados Unidos.

“No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores del ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”, escribió el mandatario en otro de sus trinos.

Así se vivieron las primeras 24 horas del paro

Las últimas acciones han sido un atentado contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. En el hecho una funcionaria resultó herida; y otra contrala una subestación de Policía de Cuatro Vías, en Maicao, La Guajira. Según el ministro de Defensa, hombres dispararon contra el lugar, aunque no se reportan personas heridas.

El domingo, varias zonas del país amanecieron con banderas alusivas al ELN. En Norte de Santander, el Ejército desactivó dos cilindros bomba que obligaron a paralizar las vías entre Cúcuta y Pamplona y la carretera que comunica con El Zulia.

El hecho más grave se registró también en ese departamento. Un conductor de ambulancia fue asesinado durante un ataque armado del ELN contra la estación de Policía de Puerto Santander, tras quedar en medio de un hostigamiento con armas de fuego.

Más tarde, en la Ruta del Sol, a la altura del municipio de Pelaya, en el sur del Cesar, la guerrilla atravesó una tractomula en la vía, lo que dejó el tráfico paralizado durante varias horas.

Según indicó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, también se intensificaron los patrullajes en los corredores de movilidad para proteger a la población civil.

A estos hechos se sumó la incineración de un bus intermunicipal en Valdivia, Antioquia. De acuerdo con las autoridades, hombres armados del ELN habrían interceptado el vehículo en un retén ilegal en la vía que comunica a ese departamento con la Costa Caribe.

También hubo un ataque contra el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, que quedó totalmente destruido. En el hecho resultó herida una funcionaria. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el atentado.

El paro armado -según indicó el ELN- irá hasta el próximo 17 de diciembre a las 6:00 a.m.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

hramirez(35380)Hace 22 minutos
En lugar de llamarlos Negociadores, por qué no los llaman compinches, igual que esté presidente de pacotilla.
micorriza(d243q)Hace 46 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?
Jorge Luis Rodríguez Duarte(6u4ww)Hace 53 minutos
Vera Grave recibiendo sueldo de negociadora del gobierno, con cero resultados y más bien alineada con algunas posturas del ELN.
