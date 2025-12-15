Delegación del Gobierno rechaza paro armado del ELN y pide liberar a secuestrados

La delegación del Gobierno, en cabeza de Vera Grabe, y la delegación del ELN, con Pablo Beltrán, se dieron cita el pasado 1 de noviembre para tratar de destrabar el proceso en crisis. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la escalada de violencia provocada por el paro armado de 72 horas del ELN, iniciado el 14 de diciembre, la Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con ese grupo —suspendidos desde enero pasado— rechazó la medida en un comunicado difundido este lunes y pidió a la guerrilla desistir de la acción.

El pronunciamiento del Gobierno respondió al anuncio hecho por el ELN el viernes, cuando la guerrilla aseguró que el paro armado era una “protesta” contra lo que califica como una nueva fase del “plan neocolonial” del presidente Donald Trump y una presunta amenaza de intervención en América Latina y el Caribe.

Según la delegación, el paro armado “sólo afecta a las comunidades” y calificó como carente de sentido la protesta del ELN contra medidas del Gobierno de Estados Unidos.

“Hacemos un llamado al ELN a desistir de esta acción y a que libere a los funcionarios y a todas las personas que mantiene secuestradas como un gesto de humanidad en estas fechas”, señaló el equipo negociador.

La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechaza el paro armado nacional decretado por el ELN. pic.twitter.com/yO4EM5ETRX — Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) December 15, 2025

En contexto: Con amenaza a Bogotá y otras cuatro capitales, inició paro armado de ELN que durará 72 horas

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el paro armado a través de la red social X y sostuvo que no se trata de una protesta contra Estados Unidos.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

“No se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad. Ustedes, señores del ELN, hacen un paro armado, pero no contra Trump, sino a favor de los traquetos que hoy los controlan”, escribió el mandatario en otro de sus trinos.

Así se vivieron las primeras 24 horas del paro

Las últimas acciones han sido un atentado contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. En el hecho una funcionaria resultó herida; y otra contrala una subestación de Policía de Cuatro Vías, en Maicao, La Guajira. Según el ministro de Defensa, hombres dispararon contra el lugar, aunque no se reportan personas heridas.

#Atención Presuntos guerrilleros del ELN atentaron contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, que quedó totalmente destruido. Una funcionaria resultó herida. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el atentado terrorista. pic.twitter.com/Nc3xUhVyPe — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 15, 2025

El domingo, varias zonas del país amanecieron con banderas alusivas al ELN. En Norte de Santander, el Ejército desactivó dos cilindros bomba que obligaron a paralizar las vías entre Cúcuta y Pamplona y la carretera que comunica con El Zulia.

🚨El paro armado de 72 horas anunciado por el ELN comenzó a sentirse en varias zonas del país.



Los departamentos más afectados con el paro son hasta el momento Cauca, Norte de Santander y Antioquia.



🔗https://t.co/dZ0NEIVnAr pic.twitter.com/2MCra5X5b6 — Colombia+20 (@EEColombia2020) December 14, 2025

El hecho más grave se registró también en ese departamento. Un conductor de ambulancia fue asesinado durante un ataque armado del ELN contra la estación de Policía de Puerto Santander, tras quedar en medio de un hostigamiento con armas de fuego.

Más tarde, en la Ruta del Sol, a la altura del municipio de Pelaya, en el sur del Cesar, la guerrilla atravesó una tractomula en la vía, lo que dejó el tráfico paralizado durante varias horas.

Según indicó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, también se intensificaron los patrullajes en los corredores de movilidad para proteger a la población civil.

A estos hechos se sumó la incineración de un bus intermunicipal en Valdivia, Antioquia. De acuerdo con las autoridades, hombres armados del ELN habrían interceptado el vehículo en un retén ilegal en la vía que comunica a ese departamento con la Costa Caribe.

También hubo un ataque contra el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, que quedó totalmente destruido. En el hecho resultó herida una funcionaria. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el atentado.

El paro armado -según indicó el ELN- irá hasta el próximo 17 de diciembre a las 6:00 a.m.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.