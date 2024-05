Exjefes de FARC tampoco apoyan constituyente de Petro a través del Acuerdo de Paz

El 23 de junio de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Foto: EFE - Alejandro Ernesto

La más reciente idea del presidente Gustavo Petro para darle fuerza a una Asamblea Nacional Constituyente fue plantear la posibilidad de tramitarla a través del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. Si bien la propuesta fue rotundamente rechazada desde varios sectores —e incluso Humberto de la Calle, exjefe negociador de esa mesa, negó totalmente la posibilidad—, el país estaba a la espera de que los excombatientes firmantes de ese acuerdo se pronunciaran.

Luego de varios días de reunión plenaria, los miembros del Consejo Nacional del Partido Comunes (el movimiento político de los ex-FARC) fijaron su posición.

Aunque reiteraron su apoyo al presidente Petro y a su propuesta de convocar a una Constituyente, los firmantes dejaron en claro que el Acuerdo de 2016 no es la vía para hacerlo.

“Más que pretender hallar un artículo mágico con el cual pueda ganarse un pleito, lo que puede desatar un proceso constituyente es la movilización organizada de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Nuestro apoyo irrestricto al actual gobierno no excluye nuestro sentido crítico. De ahí que expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de las recientes declaraciones del presidente, en el sentido de que no se puede cumplir el Acuerdo de Paz de 2016 si no se hace una Asamblea Constituyente. Creemos, por el contrario, que cumplir ese Acuerdo puede desatar las más hondas transformaciones en Colombia”, se lee en la declaración de los ex-FARC.

¿Posiciones divididas entre los integrantes del Partido Comunes?

El pronunciamiento del Partido Comunes se da casi una semana después de que la discusión sobre llamar a una Constituyente mediante el Acuerdo de Paz cogiera vuelo.

Según conoció Colombia+20, hubo un debate amplio entre los integrantes de esa colectividad, pues algunos sí estaban de acuerdo en apoyar el planteamiento del jefe de Estado.

“El alcance del que está hablando el Presidente es exactamente lo que pensábamos cuando se creó el Acuerdo e incluso el párrafo al que hace referencia el mandatario indica que el Estado se compromete a impulsar un acuerdo nacional para los ajustes institucionales que requiere la paz”, le dijo a este diario hace algunos días Julián Gallo, senador por el partido Comunes.

El párrafo que señala el senador Gallo tiene que ver con la parte del Acuerdo en el que se plantea un “gran acuerdo nacional”, en el que se propone una conversación amplia desde todos los sectores en torno a la paz. Y es precisamente ese párrafo el que está siendo interpretado como una asamblea constituyente. “Es para avanzar en la definición de los cambios institucionales que ameritan la paz. Es un punto de partida”, agregó.

Por su parte, la exsenadora Victoria Sandino, aunque ya no pertenece al Partido Comunes, aseguró que ese gran acuerdo nacional lo que realmente estaba planteando era un proceso constituyente. “Tiene que haber un proceso nacional de diálogo, de discusión, de definición de agenda y participación efectiva de la sociedad para lograr ese gran acuerdo nacional que está determinado en la ampliación de la democracia y de la garantía plena del ejercicio político”, señaló Sandino.

Sobre esa tesis, el exjefe negociador De la Calle, dijo que es totalmente equivocado interpretar el acuerdo nacional como una constituyente porque “no hay ninguna posibilidad de una interpretación que consista en que a través de mecanismos de declaraciones unilaterales se pueda echar al tarro de la basura la Constitución e inventarse una constituyente totalmente espuria”.

En esa misma línea expresó que si bien durante las conversaciones de paz los delegados de las FARC plantearon repetidamente la necesidad de que pactara una constituyente, el Gobierno de Juan Manuel Santos negó esa posibilidad desde el inicio.

Usar el acuerdo como herramienta para una constituyente

Dentro de las principales razones de algunos firmantes para respaldar la idea de una Asamblea Nacional Constituyente a través del Acuerdo de Paz está que hacen falta muchos cambios para que avance la implementación. En ese sentido, apuntan a que el momento por el que atraviesa la paz en el país es crucial para darle fuerza a la constituyente que plantea Petro.

“El acuerdo de paz es la llave maestra que requiere Colombia para abrir la puerta de la paz total y completa. Hay muchos elementos del Acuerdo que nos pueden servir para el actual momento. Es verlo desde la necesidad de hacer un cierre definitivo del conflicto”, señaló el senador Gallo.

La exsenadora Sandino señaló que hasta el momento no se han cumplido puntos del acuerdo de paz, como la seguridad con los firmantes, por lo que es necesario que cambien los escenarios a través de la Asamblea. “Este propósito del proceso constituyente es más que pertinente de cara a la voluntad y a la necesidad de cumplir e implementar el acuerdo”, dijo.

Asimismo, agregó que para que las cosas avancen es necesaria una “nueva institucionalidad” por lo que “la propuesta del presidente es viable y un sector de los firmantes apoyamos la propuesta”, concluyó.

Sin embargo, uno de los puntos críticos de ese planteamiento es que el Acuerdo de Paz va en fase de implementación, por lo que una constituyente podría significar abrir nuevamente las puertas que se cerraron en 2016 con la firma. Incluso el canciller Luis Gilberto Murillo se refirió a esa posibilidad en entrevista con El Espectador.

“Es que, si se requiere reestructurar instituciones del acuerdo, y este es un acuerdo entre dos partes, pues se tendría que reabrir una negociación con las Farc. Pero yo no he escuchado al presidente Petro todavía en esa línea”, precisó Murillo en su diálogo con este diario.

Para el senador Gallo esa no es una preocupación mayor porque según él, lo riesgoso es no cumplir con el acuerdo que sería caer en perfidia. Pero su respaldo a la constituyente de Petro se podría leer como un caballito de batalla para lograr lo que el antiguo exsecretariado de las FARC ha planteado en varias oportunidades, e incluso ha mencionado la necesidad de abrir un diálogo nacional, de modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a raíz de una serie de preocupaciones y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, haciendo énfasis en que las decisiones de la JEP están creando una inseguridad jurídica para los excombatientes.

Esas preocupaciones tienen que ver con la idea de la JEP para dictar resoluciones para cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—, cuando la ley estatutaria de ese tribunal señala que debe haber una resolución única de conclusiones. Además, señalan la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías y la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando, lo que sería contrario a buscar a los máximos responsables.

Expresidente Santos también refutó propuesta de Petro

Para atender la ola de violencia que azota al Cauca, el mandatario viajó a Popayán el pasado viernes y desde allí lideró un encuentro con las comunidades. En su discurso dijo que “a través de las altas partes contratantes se podría citar a una Asamblea Nacional Constituyente, tiene esa fuerza”, precisó el jefe de Estado, quien agregó que “lo que causa violencia en el territorio es incumplir un acuerdo de paz que es una declaración unilateral de Estado”.

Al respecto, el artífice del acuerdo de paz en 2016, el expresidente Juan Manuel Santos, envió un mensaje contundente en el que aclara que las intenciones de Petro no son posibles por medio del documento.

“Usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación”, precisó Santos, quien agregó que “la teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que puede modificar las partes contratantes, tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa, y ese no fue el caso entre el Estado y las Farc”.

Posteriormente, Santos planteó una vía que podría utilizar el mandatario. Vía que además señalan analistas y constitucionalistas que también niegan la posibilidad de tramitar una constituyente a través del Acuerdo de Paz.

“Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la constitución, cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder Legislativo, con el poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”, precisó el exmandatario.