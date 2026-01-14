Florián y Lemus: estas fueron las polémicas que se dieron en sus administraciones

En orden: el exdirector de la DNI, el exministro de la Igualdad y la exdirectora del Dapre. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tan solo unas horas después de la renuncia irrevocable de Angie Rodríguez —quién ha sido la mano derecha del presidente Gustavo Petro desde inicios de 2025— a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el gabinete tuvo otras salidas importantes: Juan Carlos Florián (Minigualdad) y Jorge Lemus (Dirección Nacional de Inteligencia).

Jorge Lemus: exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia

El jefe de Estado, Gustavo Petro, le pidió la renuncia a quien ha sido una de sus personas más cercanas en los últimos años: Jorge Lemus, que asumió el cargo como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en marzo de 2025, después de ser nombrado director encargado en 2024.

Lea: Renuncia de Rodríguez ocurre en medio de “fuego amigo” y deja grietas en el círculo de Petro

“Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad [...] me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”, manifestó Lemus en su carta de renuncia hacia el presidente Petro.

Mientras Lemus estuvo como director de la DNI hubo varios asuntos que saltaron a la luz y causaron revuelo en la opinión pública. El más reciente de ellos está relacionado con la presunta filtración de información a disidencias de las FARC, al mando de alias “Calarcá” en noviembre de 2025.

Le puede interesar: Angie Rodríguez renuncia al DAPRE y anuncia su llegada en propiedad al Fondo Adaptación

Quienes habrían estado implicados en el escándalo son: Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI y el general Juan Manuel Huertas, jefe del Comando de Personal quien fue reintegrado al Ejército agosto de 2025 por petición del presidente Petro. Mejía habría propuesto a las disidencias la creación de una empresa de seguridad, que facilitaría al grupo armado su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas con permisos. Debido a la situación, tanto Mejía como Huertas, fueron suspendidos de sus cargos de manera temporal por orden de la Procuraduría el 27 de noviembre.

Le recomendamos: Presidente Petro le pidió la renuncia al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

Tras la noticia, el entonces director de la DNI, afirmó que no estaba al tanto de la situación. “Empecé a buscar trazabilidad de la misión, si es que existió, pero no encuentro trazabilidad en la misma. No tengo conocimiento de qué era lo que se estaba haciendo, no sé si pasó, pero vamos a investigar la cuestión”, aseguró Lemus. Además, en su momento la DNI informó que se llevaría a cabo una investigación para esclarecer los hechos y que estaría a cargo de liderada por “la inspectora general del DNI [...]. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas”, se lee en el comunicado de la entidad.

Un poco más de un año antes de este escándalo, en septiembre de 2024, cuando Lemus era director encargado de la entidad, luego de la polémica salida de Carlos Ramón González —quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunto papel en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— dentro de la Dirección hubo otro escándalo relacionado con el software de inteligencia israelí Pegasus.

Puede leer: Ajustes en el círculo del presidente: Petro empodera a José Raúl Moreno, su jefe de despacho

La denuncia hecha por el mismo Gobierno sobre la presunta compra de este software, varias entidades del Estado adelantaron un rastreo para determinar si el programa se compró o no y la forma en que se habría movido el dinero para adquirirlo.

Lemus tuvo que acudir a un debate de control político en el Congreso donde expresó que, pese a no existir indicios de que se hubiera comprado, “eso no quiere decir que no se haya usado”. Además, durante entrevista con El Espectador, afirmó en ese entonces que “después de que se esclareciera la situación, se comprobó que Colombia si adquirió Pegasus durante el gobierno del expresidente Iván Duque, pero las razones se aclararon luego de que Estados Unidos confirmara que había financiado este software con el propósito de utilizarlo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia”.

Juan Carlos Florián: exministro de la Igualdad

Por su parte, en el Ministerio de la Igualdad las cosas no despegan. El Espectador denunció en su momento sobre las irregularidades presentadas en el Fondo paralelo de la cartera, donde además se reportó una baja ejecución presupuestal en 2025, cuando la ejecución presupuestal no alcanzaba el 3 %.

Este ministerio ha estado en el foco de los reflectores repetidas veces y en este momento lucha para seguir a flote: la cartera tiene hasta el próximo 20 de junio para obtener la aprobación del proyecto en el Congreso luego de que la Corte Constitucional determinara que hubo vicios de trámite en el ministerio creado por la vicepresidenta Francia Márquez.

Además la cartera ha estado envuelta en polémicas debido a denuncias internas de acoso laboral, despidos masivos e intentos de nombramientos como el de Juliana Guerrero.

Un poco de contexto: Denuncias de racismo, discriminación y manejo político de recursos sacuden al Minigualdad

Otro de los asuntos que levantó ruidos fue el de la suspensión de Florián de su cargo debido a una demanda presentada en su contra por “no cumplir con la cuota de género al interior del gabinete”, a pesar de que el el entonces ministro señalara que es una persona con “género fluido no hegemónico”.

“La permanencia en el cargo de una persona nombrada en abierta contravención a la cuota de género, priva a las mujeres de ocupar un espacio que por ley les corresponde y envía un mensaje institucional que normaliza la elusión de esta obligación, debilitando la eficacia de las acciones afirmativas y minando la confianza en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de igualdad de género”, señaló el Tribunal tras tomar la decisión de suspenderlo el 15 de septiembre de 2025.

Lea también: Jorge Lemus renuncia de forma irrevocable a la Dirección Nacional de Inteligencia

Sin embargo, ese mismo día Julián Molina salió del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y entró Gloria Patricia Perdomo como ministra designada, lo que genero nuevamente un balance y anuló la causa de la demanda, por lo que Florián se reintegró al Minigualdad seis días después.

La primera en salir, como mencionamos, fue Angie Rodríguez quien salió en medio de la polémica con Carlos Carrillo (actual director de la UNGRD) por el Fondo Adaptación del que ahora Rodríguez es gerente oficial.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.