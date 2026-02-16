Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Restos de Camilo Torres, cura guerrillero del ELN, fueron entregados por Unidad de Búsqueda

Sobre las seis de la tarde del domingo, justo cuando se cumplían 60 años de su muerte, la entidad hizo entrega del cofre al sacerdote jesuita Javier Giraldo. Este lunes la Unidad de Búqueda dará el informe de la investigación. Medicina Legal aún no ha identificado plenamente el cuerpo, pero la UBPD tenía tres confirmacions técnicas y forenses.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
16 de febrero de 2026 - 12:34 p. m.
El altar en la misa que se celebró este domingo 15 de febrero en la capilla de la Universidad Nacional. Torres murió en combate hace 40 años.
El altar en la misa que se celebró este domingo 15 de febrero en la capilla de la Universidad Nacional. Torres murió en combate hace 40 años.
Foto: Unimedios / Universidad Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Seis décadas después de su muerte en combate, en Patio Cemento (Santander), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hizo este 15 de febrero la entrega simbólica de los restos de Camilo Torres, sociólogo y el cura que perteneció a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Aunque se había previsto que la ceremonia de entrega fuera en la mañana del domingo en una misa que se celebró en la capilla de la Universidad Nacional, al final se realizó en un discreto acto en las oficinas de la Unidad de Búsqueda en Bogotá sobre las 7 de la noche. La UBPD entregó el cofre al sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien fue quien realizó la solicitud formal de activación del procedimiento de búsqueda.

Vínculos relacionados

“La amistad con Camilo Torres fue la más dramática de nuestra juventud”: Gabriel G. Márquez
Las dudas que han retrasado la entrega del cuerpo de Camilo Torres a la Universidad Nacional
Hoy se cumplen 60 años de su muerte: los nueve meses de Camilo Torres, gestación del mártir
U. Nacional adelanta obras donde reposarían restos del cura guerrillero Camilo Torres
¿Quién era Camilo Torres, el cura guerrillero de ELN cuyo cuerpo habría sido hallado?

El cambio de planes se dio en parte por la masiva convocatoria hecha por la Universidad Nacional, pero también por una limitación señalada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. “El proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las nuestras óseas. Sin embargo, contamos con una muestra biológica que ofrece información orientadora”, indicó Ariel Emilio Cortés, director del Instituto.

En los videos de la entrega se puede ver a la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, y al excomisionado para la paz, Danilo Rueda, quien también estuvo en la misa en la Universidad Nacional en horas de la mañana.

La Unidad no necesitaba la autorización de Medicina Legal para la entrega de los restos porque ya contaba con confirmaciones técnicas y y forenses de otras entidades, entre ellas de un laboratorio de Estados Unidos, como lo reseñó desde hace varias semana El País de España.

El cuerpo de Torres, sacerdote, sociólogo y miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), permaneció desaparecido desde el 15 de febrero de 1966.

Solo hasta el pasado 23 de enero, el país conoció el hallazgo de unos restos que podrían corresponder al histórico líder de la teología de la liberación en Colombia.

La misa, un acto simbólico en la Universidad Nacional

En la misa de este domingo, decenas de personas se reunieron en la capilla de la Universidad Nacional que desde la semana pasada, tal como lo contó este diario, había estado haciendo adecuaciones para un osario donde estarán los restos de Torres. Una petición que no solo viene del sacerdote Giraldo, sino de varios familiares de Camilo Torres.

Torres no solo fue profesor universitario, sino cofundador de la primera facultad de sociología de América Latina (en la Universidad Nacional), pionero de la teología de la liberación y precursor del Frente Unido del Pueblo, un movimiento social opositor a los partidos tradicionales unidos en el Frente Nacional.

Influenciado por las tensiones de su época entre fe y justicia social, Torres dejó el sacerdocio en 1965 para unirse al ELN, grupo guerrillero inspirado en parte en la teología de la liberación y el marxismo. Así, su adhesión a la guerrilla fue también un paso en su lucha -que por entonces ya sumaba más de una década- sobre la pobreza, la injusticia social y la clase trabajadora.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional, dijo a Colombia+20 que desde su fallecimiento, la comunidad académica ha mantenido la esperanza de que sus restos puedan descansar en la institución.

“Así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en la capilla simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria por su profunda vinculación con la vida universitaria en las dimensiones académica y pastoral. Esta intención se la hemos expresado al padre Javier Giraldo S.J., quien realizó la solicitud formal de activación del procedimiento de búsqueda, y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)”, dijo Jiménez.

Para la vicerrectora que la Universidad Nacional reciba los restos significaría “un reconocimiento a su contribución histórica y un gesto de valor simbólico. El padre Camilo Torres trabajó arduamente por la justicia social y una vida digna para todos los colombianos”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Camilo Torres

Guerrilla

Guerrillero

ELN

Universidad Nacional

Ejército de Liberación Nacional

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas

UBPD

Javier Giraldo

Push Todos

Noticias hoy

Medicina Legal

 

antonio bonilla(7747)Hace 33 minutos
Mientras no se determine cientificamente que esos restos pertenecen a camilo Torres no hay nada que hacer. Hasta el momento no ha sido posible identificarlos.
antonio bonilla(7747)Hace 34 minutos
Pero si el general Valencia Tovar hace mucho tiempo en una entrevista dijo que le entregó los restos de Camilo a su hermano Fernando Torres y el se los llevó y nunca mas se supo.
antonio bonilla(7747)Hace 34 minutos
Pero si el general Valencia Tovar hace mucho tiempo en una entrevista dijo que le entregó los restos de Camilo a su hermano Fernando Torres y el se los llevó y nunca mas se supo.
antonio bonilla(7747)Hace 34 minutos
Pero si el general Valencia Tovar hace mucho tiempo en una entrevista dijo que le entregó los restos de Camilo a su hermano Fernando Torres y el se los llevó y nunca mas se supo.
Carlos (63194)Hace 3 horas
Vale la pena hacerle un mausoleo, en un centro académico, a un terrorista y criminal como lo fue Camilo Torres?
  • Jorge Rojas(38944)Hace 2 horas
    Como dicen por ahí: "la ignorancia es atrevida"
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.