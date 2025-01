Los 105 bienes que Mancuso dice haber entregado y no aparecen en fondo de reparación

La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano (i) y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Al menos 105 fincas, cuya extensión suma 7.169 hectáreas, harían parte de los bienes que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso manifestó haberle entregado a la Fiscalía General de la Nación en el pasado, pero no aparecen en el inventario del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas.

Así lo dio a conocer este lunes Lilia Solano, directora de la Unidad, tras una reunión con la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón.

“La Fiscalía intensificará acciones para identificar y recuperar bienes no reportados en el Fondo de Reparación. Garantizar que estos bienes cumplan su vocación reparadora es un compromiso con las víctimas”, expresó la Unidad al cierre del encuentro, en el que ambas entidades definieron una hoja de ruta para articularse y agilizar labores que permitan responderles a las personas afectadas por el conflicto.

“Fue el mismo Mancuso que anunció que en el Fondo de Reparación no aparecían los 105 bienes, entonces su compromiso era ayudarnos a esclarecer, pero le hemos solicitado a la Fiscalía esta tarea de esclarecimiento de los bienes que faltan, los que las víctimas dicen que no han sido entregadas o los que tienen ocupación no esclarecida”, explicó Solano.

¿Dónde se ubican las propiedades?

Según reportes de la Unidad para las Víctimas, los 105 bienes inmuebles están localizados en los municipios de Tibú y La Gabarra, Norte de Santander.

Esa fue una de las principales zonas de operación de Mancuso durante su paso por las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), pues comandó el Bloque Catatumbo.

Además de los inmuebles, la entidad determinó que no se conoce el paradero de 23 mulas de carga, cinco millones de pesos y el efectivo producto de la venta de un predio.

En septiembre de 2024, Mancuso ya había alertado sobre bienes que fueron entregados , pero que no estaban dentro del inventario en poder del Fondo de Reparación para las víctimas.

“Entregué bienes a la justicia colombiana he venido entregándolos desde el año 2007, hubo que recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia para que obligara a Acción Social a recibir los bienes que no querían recibir, hoy nos damos cuenta comparando el listado con los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilia de la Unidad de Víctimas que la diferencia son aproximadamente entre 380 y 400 bienes que hacen falta en el listado que tiene la Unidad de Víctimas”, dijo el exjefe paramilitar.

Mancuso señaló en ese momento que entre los bienes entregados hace más de 18 años había carros, motos, haciendas, lotes, ganado y fincas que fueron propiedad de paramilitares de los bloques Norte, Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Espero poder encontrarlos a través de la Unidad de Víctimas, de la gestión del señor Presidente de la República, del doctor Harman y de todos los que estamos involucrados en lograr la paz y la reparación de los espacios necesarios para que podamos cumplir estos logros”, dijo Mancuso en septiembre del año pasado.

Más de 300 bienes de exparamilitares tampoco están en el listado

El caso de Mancuso no es el único de propiedades fuera del inventario. Según la información que han recabado las entidades, hay al menos 306 inmuebles de antiguos jefes paramilitares (hoy nombrados gestores de paz por el Gobierno Petro) que no están en el listado.

Las propiedades habrían estado bajo el control de Carlos Mario Jiménez (’Macaco’), Rodrigo Tovar Pupo (’Jorge 40′), Hebert Veloza (’HH’), Ramón Isaza, Arnubio Triana (’Botalón’), Edward Cobos (’Diego Vecino’), Ramiro Vanoy y Martín Llanos.

Frente a estos predios, la Unidad para las Víctimas, solicitó que se adelanten las investigaciones para verificar la existencia de los bienes, hallarlos y entregarlos al Fondo de Reparación.

Además, la entidad pidió que se les escuche a dichos exparamilitares para que entreguen la información que permita rastrear las propiedades.

