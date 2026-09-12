Adulto mayor fue asesinado por su hijo en Envigado, Antioquia

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre de 38 años en Envigado tras ser señalado como el responsable del homicidio de su padre, un hombre de 64 años. El asesinato ocurrió en medio de una riña familiar en una vivienda del barrio Uribe Ángel, transversal 34B con la calle 30 sur, en el centro del municipio.

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La víctima fue identificada como Diego Alonso Gómez Saldarriaga. Las autoridades informaron que recibieron una llamada a la línea de emergencia 123 por parte de los vecinos del adulto mayor, quienes escucharon gritos desde la vivienda y al acercarse a ver lo que sucedía encontraron a Gómez sin vida y con cuatro heridas por arma blanca.

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La comunidad del barrio fue también la encargada de impedir que el hijo de la víctima huyera del sitio del crimen. Cuando las unidades policiales llegaron se pudo dar la captura inmediata del sospechoso, identificado como Diego Andrés Gómez García. Se espera que en las próximas horas el hombre sea presentado ante un juez de control de garantías que defina su situación mientras se adelanta la investigación del caso en el que podría responder por el delito de homicidio agravado.

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Testigos que se encontraban en la vivienda impidiendo el escape del hombre de 38 años aseguraron que frecuentemente ocurrían altercados entre padre e hijo dentro de la casa y que, incluso, las autoridades habían tenido que intervenir en varias ocasiones. Las investigaciones buscan establecer las causas de estas discusiones así como reconstruir el asesinato del adulto mayor.

La Policía Nacional informó que con este caso son cuatro los homicidios sucedidos en Envigado en lo que va del año. En 2025, en este mismo periodo de tiempo, se registraron siete asesinatos.