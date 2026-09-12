Segundo incendio en una semana en el Parque Isla Salamanca causa alerta

Cerca de 30 hectáreas han sido consumidas por el fuego que lleva más de 24 horas activo en el Vía Parque Isla Salamanca, en Sitionuevo, Magdalena. Este es el segundo incendio que se registra en esta reserva del Caribe en apenas una semana y exactamente en el mismo sector, Los Higuerones. Los organismos de socorro han tenido dificultades para controlar las llamas debido a las condiciones del terreno.

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La entidad Parques Nacionales Naturales precisó que buena parte de este incendio tiene características subterráneas, una particularidad que complica todo el operativo, pues cuando el fuego se desplaza por debajo de la capa vegetal, puede permanecer encendido durante largos periodos sin ser visible y después reaparecer en puntos distintos de la zona.

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Según las verificaciones ambientales, las llamas empezaron en zonas cubiertas de enea, una planta que se enciende con facilidad cuando hay sequedad extrema y altas temperaturas, y desde allí avanzaron hacia áreas de mangle y guayacán. También se han documentado afectaciones sobre la fauna del área protegida.

Los incendios en Isla Salamanca han afectado la calidad del aire en Barranquilla y habitantes de los sectores norte, centro y suroriente de la ciudad reportaron presencia de humo en el ambiente. Además, la dirección de los vientos y las condiciones atmosféricas favorecen el desplazamiento del humo hacia el área metropolitana, lo que deteriora la calidad del aire.

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El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) informó que el municipio de Sitionuevo se encuentra en alerta roja por esta emergencia.

En el incendio registrado días atrás en ese mismo sector de Los Higuerones, los organismos de socorro reportaron afectaciones en más de 40 hectáreas.

Las autoridades informaron que las labores de control se retomaron en la mañana de este sábado 12 de septiembre después de que la baja visibilidad en la noche del viernes obligara a las brigadas a retirarse del terreno. Las labores las adelantan el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, la Brigada Forestal del área protegida y otros organismos de atención de emergencias, que mantienen vigilancia sobre los focos que siguen activos.