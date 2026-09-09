¿Por qué colapsó el Metro de Medellín este miércoles?

«Durante la noche, los vehículos auxiliares realizan trabajos de mantenimiento en las vías férreas. Uno de ellos tuvo una novedad…

Grandes problemas en la movilidad se registraron en la mañana de este miércoles 9 de septiembre en Medellín por cuenta de un problema técnico sobre la línea A del Metro que obligó al cierre, por varias horas, de ocho de las estaciones. La emergencia se dio porque un vehículo de mantenimiento quedó varado en medio de uno de los carriles comerciales.

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«Durante la noche, los vehículos auxiliares realizan trabajos de mantenimiento en las vías férreas. Uno de ellos tuvo una novedad técnica, quedando detenido en el tramo Hospital-Caribe; por esto tuvimos que iniciar operación comercial Prado-Estrella y Caribe-Niquía», explicó Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, quien añadió que se tuvo que desenergizar la zona para atender la emergencia. Por eso dejaron de operar ocho estaciones.

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Esta acción generó afectaciones en la movilidad entre La Estrella y Niquía, por lo que el metro tuvo que habilitar el Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con buses del sistema para facilitar la movilidad de las personas afectadas por la suspensión de las operaciones.

💚 Gracias por esperar, por entender y por confiar en el Metro.



Hoy una novedad en la operación afectó la movilidad de miles de personas. Sabemos que esto implicó esperas, cambios de recorrido y dificultades para llegar a sus destinos. Desde el primer momento pusimos todas… pic.twitter.com/fgGF9vI0m8 — Metro de Medellín (@metrodemedellin) September 9, 2026

A la zona de la emergencia se trasladó un vehículo con un brazo, que usaron de grúa para reparar el elemento que se había quedado bloqueado e impedía que movieran el carro varado en el lugar, explicó en la mañana el sistema.

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Sobre las 10 de la mañana, Daniel Herrera, jefe de Trenes del Metro de Medellín, informó que se realizó el restablecimiento del servicio tras el retiro del vehículo de la vía comercial. «Tuvimos que desplazar vehículos de mantenimiento y un grupo de 30 personas de nuestro equipo técnico, especialistas en mantenimiento de vehículos, de catenaria y de la vía, para trabajar rápidamente y restablecer el servicio».

El daño generó un colapso en la movilidad y retrasos que persistían en la tarde de este miércoles en la línea A. Ante esto, el Metro de Medellín agradeció la comprensión de los usuarios con su comportamiento dentro del sistema.

Un hecho similar se presentó en julio de este año. El daño de una catenaria obligó a suspender la operación en seis estaciones en la misma línea, lo que produjo el colapso en la movilidad.