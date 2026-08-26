Aval a la pensional, embajadora en Washington, ayudas tras terremoto y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Corte Constitucional avala la reforma pensional de Petro: ¿qué sigue ahora?

La Corte Constitucional de Colombia avaló, con una votación de 7-1, la mayor parte de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. La decisión, que tuvo como ponente a la magistrada Paola Meneses y contó con el salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez, permite que más de un centenar de artículos recuperen su vigencia, aunque algunos deberán regresar a la Cámara de Representantes para que se subsanen errores en su trámite legislativo. El fallo pone fin a una espera de dos años y despeja parte de la incertidumbre que mantenía en vilo a trabajadores, fondos de pensiones y abogados laboralistas. Sin embargo, la reforma no comenzará a operar automáticamente: la Corte aún debe redactar y publicar la sentencia definitiva, en la que tendrá que precisar desde cuándo producirá efectos la norma. Además, el Gobierno deberá completar su reglamentación y Colpensiones, los fondos privados y las demás entidades tendrán que adaptar sus sistemas, procedimientos, cálculos e historias laborales. La decisión tampoco resuelve todos los interrogantes alrededor de la reforma. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha cuestionado el sistema impulsado por Petro y ha planteado una eventual “contrarreforma”, mientras que sigue pendiente la controversia por los más de COP 27 billones relacionados con la Ventana de Oportunidad de Traslado. En este último caso, el Consejo de Estado deberá definir el futuro de las suspensiones que afectan los actos administrativos mediante los cuales se buscaba trasladar esos recursos de los fondos privados hacia Colpensiones.

Más información: Reforma pensional de Petro: ¿Qué sigue después de la aprobación de la Corte Constitucional?

🔴María Consuelo Araújo quedó en firme como embajadora en Estados Unidos de De la Espriella

María Consuelo Araújo quedó en firme como la embajadora de Colombia en Estados Unidos tras la publicación del decreto firmado por el canciller Omar Bula y el presidente Abelardo de la Espriella. La nueva líder de la misión diplomática en Washington D. C. fungió como canciller en el gobierno de Álvaro Uribe y directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). En esa línea, también se confirmó que Camilo Naman Louis Castaño será el cónsul de Colombia en Nueva York. En el gobierno de Juan Manuel Santos fungió como primer secretario en el consulado de Colombia en Miami. Con esto, ya queda en firme la representante de Colombia ante el gobierno del republicano Donald Trump y también el enfoque comercial que buscarán darle a las relaciones entre ambas administraciones. Precisamente, en manos de Araújo, así como del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, está la reevaluación del incremento de aranceles impuestos al país. “Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos. Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, anunció De la Espriella en sus redes sociales el 17 de agosto.

Consulte aquí: María Consuelo Araújo quedó en firme como embajadora en Estados Unidos de De la Espriella

🔴Empieza la entrega de subsidios de arrendamiento

Este miércoles, el Gobierno empezará a girar los recursos para asistir a las familias damnificadas por el terremoto, ya sea porque su casa se desplomó o porque tuvo afectaciones que la mantienen inhabitables. La ayuda económica será por COP 875.452. Los recursos serán girados a la cabeza de familia del hogar afectado. Para Buenaventura se anunció un apoyo económico de COP 1.050.000 mensuales, por tres meses. La ayuda se entregará a partir del 26 de agosto. Inicialmente será por tres meses, por lo que cada hogar beneficiario recibirá COP 2.626.356. Las transferencias de los recursos se harán a través de un operador logístico o una entidad bancaria. El proceso será similar a como se vienen entregando los programas gubernamentales de transferencias monetarias.

Es de su interés: El camino de la pensional: del “pupitrazo” de 2024 a la decisión de la Corte Constitucional

🔴Defensoría pide acciones para proteger pueblos en aislamiento

En las próximas horas se cumplirá el término para que el viceministro general del Interior, Carlos Eduardo Gechem Sarmiento, responda a una comunicación que le envió la Defensoría del Pueblo el pasado 20 de agosto. Allí, el organismo advirtió a la cartera sobre el alto riesgo de contacto inicial no deseado al que están expuestos actualmente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por causa de la minería ilegal de oro. Se trata de los Yurí-Passé, que se encuentran en las áreas no municipalizadas de Tarapacá, Puerto Arica y la Pedrera, en el Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré y su zona de amortiguamiento, en la Amazonia colombiana. En julio pasado, imágenes satelitales revelaron que casi 41 balsas mineras se encontraban en el cauce del río Puré, poniendo en riesgo a estos pueblos. Ante la situación, la Defensoría pidió al Viceministerio del Interior citar a una sesión de seguimiento, convocando, en el marco de las recomendaciones de las alertas tempranas 007-24 y 002-21, a las autoridades que hacen parte del Comité Nacional de Prevención y Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Su objetivo es articular la respuesta institucional frente a los riesgos críticos.

Otros hechos: Ya hay nueva Superintendente de Salud: María Andrea Godoy Casadiego

🔴Tensiones entre Israel y la ONU

Aumentan las tensiones entre Israel y la ONU tras el cierre de un centro de su agencia UNRWA para los refugiados palestinos en Jerusalén Este, anunciado por el primer ministro Benjamín Netanyahu el martes. Esto coincidió con una reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York para discutir sobre la situación en Palestina que se dará este miércoles.

Encuentre en este enlace: ¿Cómo opera la mafia albanesa en Latinoamérica?

🔴Sigue el Estado de Excepción en El Salvador

El Salvador continuará bajo un polémico régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a toda la población y es señalado de violentar derechos humanos. Se espera que este miércoles en la Asamblea Legislativa se apruebe una nueva prórroga para 30 días más de implementación del régimen.

Entre a este contenido: De la Espriella pone al coronel (r) José Luis Castañeda como director de Migración Colombia