María Consuelo Araújo quedó en firme como embajadora en Estados Unidos de De la Espriella

María Consuelo Araújo será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos. Asume numerosos retos para su llegada. Foto: Cámara Colombiana de Infraes

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María Consuelo Araújo quedó en firme como la embajadora de Colombia en Estados Unidos tras la publicación del decreto firmado por el canciller Omar Bula y el presidente Abelardo de la Espriella. La nueva líder de la misión diplomática en Washington D. C. fungió como canciller en el gobierno de Álvaro Uribe y directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

En esa línea, también se confirmó que Camilo Naman Louis Castaño será el cónsul de Colombia en Nueva York. En el gobierno de Juan Manuel Santos fungió como primer secretario en el consulado de Colombia en Miami.

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Con esto, ya queda en firme la representante de Colombia ante el gobierno del republicano Donald Trump y también el enfoque comercial que buscarán darle a las relaciones entre ambas administraciones. Precisamente, en manos de Araújo, así como del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, está la reevaluación del incremento de aranceles impuestos al país.

“Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos. Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, anunció De la Espriella en sus redes sociales el 17 de agosto.

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Además, Araújo tendrá que encargarse del apartado de seguridad. Allí tendrá un rol clave en la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), iniciativa que hace parte de la estrategia del “Escudo de las Américas” y por la que ya se anunció un paquete de USD 1.000 millones para Colombia.

¿Qué otros nombramientos se concretaron?

A los decretos de Araújo y Louis se suman otros dos importantes. El Fondo Adaptación quedará en manos de Andrés Barreto, el secretario jurídico del mandatario. Ese puesto estaba vacío tras la salida de Javier Pava, quien fungió también como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y estuvo a cargo de la entidad después de que Angie Rodríguez fuera declarada insubsistente.

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Además, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quedó como gerente encargado de la Imprenta Nacional, con lo que se oficializa la salida de Viviana León. El Mininterior, en todo caso, hace parte de la junta directiva de ese ente y tendrá que supervisar de cerca la entrada en vigencia del nuevo modelo de pasaportes que entró a regir en el gobierno de Gustavo Petro.

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