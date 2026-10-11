Aeropuerto de Barranquilla normaliza operaciones tras desvío de vuelos por sismo en Panamá

La operación aérea entre Colombia y Panamá comenzó a normalizarse luego de que un terremoto registrado el viernes 9 de octubre obligara a suspender temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá. La contingencia llevó a desviar vuelos hacia terminales colombianas, mientras las autoridades coordinaban la atención de pasajeros y tripulaciones.

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Según la Aeronáutica Civil y la Alcaldía de Barranquilla, los 17 vuelos recibidos de manera alterna en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz despegaron con éxito hacia Panamá. Las autoridades reportaron la continuidad de las operaciones desde otras terminales que apoyaron la atención del tráfico aéreo.

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Siete aeropuertos apoyaron la contigencia

Para atender los vuelos que no pudieron aterrizar en Panamá, la Aeronáutica Civil activó protocolos de soporte regional con los aeropuertos de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería. Migración Colombia informó que había atendido al menos 31 vuelos internacionales en los puestos de control migratorio de Cartagena, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Montería y San Andrés. Las aeronaves procedían de países como España, Estados Unidos, México, Jamaica y Haití.

𝐌𝐢𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐢́𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚́ pic.twitter.com/D30sFHfjo9 — Migración Colombia (@MigracionCol) October 9, 2026

Durante la contingencia, las autoridades aeroportuarias, Migración Colombia y las alcaldías coordinaron acciones con las aerolíneas Copa Airlines, Wingo y American Airlines para atender a quienes tuvieron que esperar más tiempo del previsto o enfrentaron cancelaciones.

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Entre las medidas estuvieron la entrega de agua, bebidas y alimentos para pasajeros y tripulaciones, así como la gestión de alojamiento en Barranquilla para algunos viajeros que debieron pasar la noche en la ciudad. La Alcaldía también dispuso apoyo logístico y acompañamiento en salud, además de actividades de bienestar y espacios para niños.

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Con la salida de los vuelos desviados y la reanudación de las operaciones en Panamá, las autoridades dieron por superado el plan de contingencia. No obstante, los pasajeros deben consultar directamente con su aerolínea el estado de sus itinerarios, pues pueden presentarse ajustes mientras se estabilizan las operaciones.