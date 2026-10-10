Buenaventura después del terremoto: el puerto y las ballenas siguen en movimiento

En un contenedor que llega a Buenaventura puede venir un electrodoméstico, una bicicleta, un repuesto para un vehículo o los materiales con los que se construye una vivienda. Durante un recorrido por Puerto Aguadulce, una de las terminales del distrito, sus trabajadores explicaron que "muchos de los productos que llegan desde Asia terminan en los hogares colombianos". Es una forma sencilla de dimensionar la importancia de una ciudad que, aunque suele aparecer en el radar por sus dificultades sociales y de infraestructura, también es una de…

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En un contenedor que llega a Buenaventura puede venir un electrodoméstico, una bicicleta, un repuesto para un vehículo o los materiales con los que se construye una vivienda. Durante un recorrido por Puerto Aguadulce, una de las terminales del distrito, sus trabajadores explicaron que "muchos de los productos que llegan desde Asia terminan en los hogares colombianos". Es una forma sencilla de dimensionar la importancia de una ciudad que, aunque suele aparecer en el radar por sus dificultades sociales y de infraestructura, también es una de las principales puertas de entrada del país al comercio internacional.

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A dos meses del terremoto que sacudió al Pacífico colombiano, Buenaventura enfrenta el reto de recuperarse sin detener las actividades que sostienen su vida cotidiana. Mientras avanzan las tareas de reconstrucción, el puerto mantiene sus operaciones y la temporada de avistamiento de ballenas continúa atrayendo visitantes al litoral. Dos actividades distintas que muestran por qué el distrito es estratégico para Colombia y por qué su historia no se agota en la emergencia.

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Diez años de Puerto Aguadulce y una apuesta por crecer

La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce cumple una década de operaciones en Buenaventura con la mirada puesta en su expansión. La terminal inició operaciones en noviembre de 2016 y nació de una alianza entre los operadores portuarios ICTSI, de Filipinas y PSA International, de Singapur. Se ha consolidado como una alternativa para movilizar carga en el principal puerto del Pacífico colombiano.

Según cifras divulgadas por la terminal, Buenaventura moviliza alrededor del 50% de las importaciones y exportaciones del país, y cerca del 20% de esa carga ingresa por Puerto Aguadulce. Su crecimiento ocurre en un momento en el que Colombia necesita ampliar su infraestructura logística para responder a la demanda y mejorar la conexión con los mercados internacionales.

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Durante el recorrido fue posible conocer parte de la operación que hay detrás de cada embarcación, desde la planeación de los movimientos de carga hasta la organización de los contenedores en los patios y la coordinación de los buques. La tecnología también cumple un papel en ese proceso. Los sistemas de lectura automática de contenedores, por ejemplo, permiten agilizar los ingresos y las inspecciones, reducir demoras y mejorar la coordinación entre transportadores y terminal.

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Sin embargo, el crecimiento también tiene retos. La expansión de la infraestructura debe acompañarse de mejoras en las vías de acceso y de avances en los trámites necesarios para aumentar la capacidad del canal de entrada. "La competitividad del puerto no depende únicamente de su muelles y grúas, sino de que la caga pueda circular de manera eficiente una vez llega a tierra", explica Álvaro Otero, Gerente General de la Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce (SPIA).

El desafío de que el puerto también impulse a Buenaventura

La importancia de Puerto Aguadulce no se mide solamente en contenedores. En una ciudad con profundas brechas sociales, la pregunta es cuánto de ese movimiento se traduce en empleo, oportunidades y mejores condiciones de vida para las comunidades.

María Alejandra Díaz, Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de la terminal, explicó que "la empresa desarrolla programas sociales en su área de influencia, con iniciativas relacionadas con educación, salud, vivienda y emprendimiento. Además, de que trabajamos con instituciones como el SENA y la Universidad del Pacífico para fortalecer la formación y la vinculación laboral de personas en la región".

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El terremoto del 10 de agosto puso a prueba ese vínculo. Según lo expuesto por los directivos, aunque la terminal no sufrió afectaciones que interrumpieran su operación, varias familias vinculadas a sus trabajadores sí reportaron daños en sus viviendas. La empresa aseguró que, durante los primeros días de la emergencia, concentró esfuerzos en entregar ayuda humanitaria y acompañar a las comunidades afectadas.

Ahora, la compañía trabaja en iniciativas de reconstrucción que incluyen instituciones educativas rurales y otras necesidades identificadas en su zona de influencia. El alcance de estos proyectos y sus resultados serán parte de lo que deberá seguirse en los próximos meses. El reto para Buenaventura es que el desarrollo portuario no se quede en el crecimiento de una infraestructura estratégica para el comercio exterior, sino que también se refleje en oportunidades para quienes viven alrededor de ella.

Las ballenas, otra razón para mirar hacia el Pacífico

Mientras los contenedores conectan a Buenaventura con los mercados internacionales, las ballenas jorobadas a traen a visitantes que llegan para conocer otra de las riquezas del territorio: su biodiversidad.

Cada año, estos mamíferos recorren miles de kilómetros desde las aguas del hemisferio sur para reproducirse y tener a sus crías en el Pacífico colombiano. Su llegada convierte a Buenaventura u a sectores como Bahía Málaga en destinos para el turismo de naturaleza, una actividad que involucra a operadores de lanchas, guías, hoteles, restaurantes y comunidades costeras. La temporada de avistamiento de 2026 se extiende hasta el 21 de octubre, según la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), que ha acompañado la actividad con acciones de control y sensibilización para promover recorridos responsables.

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Después del terremoto, el sector turístico ha insistido en que los visitantes pueden mantener sus planes y reservas. La continuidad de esta actividad es importante para quienes dependen de la llegada de viajeros y buscan recuperar el movimiento de sus negocios después de la emergencia.

A dos meses del sismo, el puerto y las ballenas representan dos formas distintas de conectar a Buenaventura con Colombia, una a través de las mercancías que llegan a los hogares y las empresas; la otra, mediante quienes se acercan al Pacífico para conocer sus paisajes y su vida marina. En ambos casos, el desafío es que la actividad se mantenga y que sus beneficios lleguen también a las comunidades que sostienen la vida del distrito.