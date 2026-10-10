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Buenaventura después del terremoto: el puerto y las ballenas siguen en movimiento

El Puerto Aguadulce cumple diez años y avanza en su expansión, mientras el turismo de avistamiento de ballenas mantiene activa otra de las apuestas de Buenaventura.

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Itzel Martínez Sarmiento
Puerto Aguadulce, Buenaventura
Puerto Aguadulce, cumple diez años de operaciones con nuevas inversiones para ampliar su capacidad y fortalecer la conexión de Colombia con los mercados internacionales.
Foto: Itzel Martínez Sarmiento

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En un contenedor que llega a Buenaventura puede venir un electrodoméstico, una bicicleta, un repuesto para un vehículo o los materiales con los que se construye una vivienda. Durante un recorrido por Puerto Aguadulce, una de las terminales del distrito, sus trabajadores explicaron que "muchos de los productos que llegan desde Asia terminan en los hogares colombianos". Es una forma sencilla de dimensionar la importancia de una ciudad que, aunque suele aparecer en el radar por sus dificultades sociales y de infraestructura, también es una de…

Por Itzel Martínez Sarmiento

Comunicadora y politóloga. Periodista por oficio y coleccionista de historias, conciertos y libros. imartinez@elespectador.com

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