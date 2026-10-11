Agente de tránsito en Santander habría pedido dinero y favores sexuales para evitar sanción

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría detenido a la mujer durante un retén en el Anillo Vial,…

Un agente de tránsito de Girón, Santander, es investigado por presuntamente exigir dinero y proponer favores sexuales a una conductora durante un procedimiento vial. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Omar Quesada Rueda, contratista que ejercía funciones de agente de tránsito, por hechos que habrían ocurrido en 2025.

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De acuerdo con la investigación, el funcionario habría detenido a la mujer durante un retén en el Anillo Vial, en el sentido Girón- Floridablanca, y le habría impuesto un comparendo. En ese procedimiento, presuntamente le exigió dinero a cambio de abstenerse de inmovilizar su vehículo.

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La presunta propuesta sexual durante el procedimiento

Según la información divulgada por el Ministerio Público, después de imponer la infracción, el agente presuntamente le habría propuesto a la conductora realizar favores sexuales a cambio de dejar sin efecto la medida adoptada. La mujer habría rechazado la propuesta y posteriormente puso los hechos en conocimiento de las autoridades. A partir de esta denuncia, se adelantó la actuación disciplinaria para establecer si el funcionario habría utilizado sus funciones para buscar beneficios particulares.

Tras evaluar los elementos recopilados durante el proceso, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a Quesada Rueda como una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, bajo la hipótesis de que habría actuado de manera intencional.

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La formulación del pliego de cargos representa un avance en la investigación disciplinaria, pero no constituye una sanción ni determina de manera definitiva la responsabilidad del agente. El proceso deberá continuar conforme a las garantías correspondientes para establecer las circunstancias de los hechos y adoptar una decisión.