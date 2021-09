Aforo para los próximos partidos de Colombia será del 75%

Los próximos partidos de la Selección Colombia tendrán el 75% del aforo permitido, es decir, 35.019 hinchas podrán asistir al estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo 10 y 14 de octubre. El alcalde dio a conocer algunas de las medidas que regirán esos días para los encuentros deportivos.

Entre las medidas está que todas las personas mayores de 18 años deberán presentar el carné de vacunación, con mínimo una dosis aplicada. Asimismo, en los alrededores del estadio Metropolitano se instalarán puntos de vacunación para que los visitantes que no se han vacunado lo hagan y puedan ingresar.

“Nuestra consigna no es que la gente no entre sino que logren vacunarse”, manifestó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. De igual manera aclaró que esta medida no aplicará para los menores de 18 años que ingresen, pero que los puntos de vacunación también están habilitados para ellos.

Esta nueva medida exigirá más a Tu Boleta, encargados de la logística del evento, debido a que no solo deberán revisar el tiquete de ingreso al partido, sino que además deberán verificar el carné de vacunación.

Los encuentros que se disputarán en Barranquilla son: Colombia vs Brasil, el domingo 10 de octubre, y Colombia vs Ecuador el próximo 14 de octubre, ambos hacen parte de los encuentros de eliminatorias del Mundial Catar 2022.

Para Pumarejo, la apertura de más aforo es una oportunidad para continuar con la reactivación económica de Barranquilla ya que estos encuentros incentivan el comercio, hospedaje y en general el turismo en la capital del Atlántico.