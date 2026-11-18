En medio de la cumbre nacional SENA – Patria Milagro, en la que estuvieron el presidente Abelardo De la Espriella, gobernadores, alcaldes, empresarios, gremios y autoridades académicas de todo el país, se hicieron varios anuncios relacionados con la entidad, así como para los estudiantes de Barranquilla. El alcalde Alejandro Char explicó que a partir del próximo año, los alumnos de esta institución tendrán transporte público gratis en la ciudad.

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"Hoy contamos con 13 sedes en Barranquilla, donde más de 100 mil jóvenes se han formado, y seguimos ampliando el acceso a una formación de calidad y fortaleciendo el crecimiento del SENA. Por eso, a partir del 1 de enero de 2027, subsidiamos el 100 % del transporte público de los aprendices del SENA que viven en Barranquilla", explicó el mandatario en sus redes sociales.

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En medio del encuentro, reforzó la idea de que a los estudiantes de Barranquilla nada les impida estudiar y tengan todas las oportunidades para salir adelante, así como explicó que la Alcaldía ha construido 13 sedes para la formación especializada en el SENA, que se enfocan en la vocación de la ciudad, los distintos sectores y la demanda del sector productivo.

“Cualquier industrial, cualquier empresario que llegue a Barranquilla, hoy encuentra un capital más formal con las capacidades de poder atender la demanda. Y ese empleo se está generando hoy en Barranquilla porque las ciudades les ofrecemos el factor humano, las capacidades que tienen de desarrollarse y el conocimiento", añadió en su intervención Char.

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Sobre los subsidios al transporte, el alcalde señaló que la alcaldía cubrirá los costos de movilidad de los estudiantes del SENA. “Hace unos días con Fray Ricardo Torres, director general del SENA, llegamos a un compromiso, que, a partir del 1 de enero de 2027, en Barranquilla, ningún aprendiz va a pagar transporte público; será gratuito, porque no puede ser que el transporte público sea el que le impida la educación a nuestros jóvenes y aprendices".

Aunque no se han dado mayores detalles de cómo se aplicará la excepción del pago a los estudiantes del SENA, desde la alcaldía se agradeció que se abran estos espacios, como la cumbre, para tratar los principales desafíos de la formación para el trabajo, el empleo, el emprendimiento y la productividad en Colombia.