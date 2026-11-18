El hecho, que ha causado conmoción en el municipio, se registró en la mañana del pasado martes 17 de noviembre. Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles de la…

Una emergencia se registró dentro de una mina de carbón en la vereda El Cairo, corregimiento de Las Mercedes. Tras registrarse un desprendimiento de rocas dentro del socavón, se confirmó la muerte de los hermanos Martín y Jesús Aguilar, quienes quedaron atrapados dentro del lugar.

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El hecho, que ha causado conmoción en el municipio, se registró en la mañana del pasado martes 17 de noviembre. Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles de la emergencia, estarían detrás de las condiciones de seguridad y licencias para explotar el socavón.

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Desde el municipio se ha pedido mayor atención a este tipo de casos ante el aumento de accidentes dentro de las minas de la región. En agosto, por ejemplo, se registraron dos accidentes dentro de minas que dejaron tres personas muertas en este municipio.

El caso de los hermanos se registra pocos días después de la explosión dentro de una mina en la vereda La Playa, en el municipio de Chita, Boyacá, que dejó cuatro mineros muertos. Dos de los cuerpos fueron rescatados durante las primeras horas de la emergencia, mientras que con los otros las labores se dificultaron, debido a la profundidad en la que se encontraban.

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Drones y explosión de mina antipersonal en Sardinata

Adicionalmente, en el municipio hay tensiones por el actuar de grupos armados violentos. El pasado fin de semana se registró el asedio con drones a viviendas y bienes comunitarios del corregimiento de San Martín de Loba, por lo que desde la alcaldía se activó un Puerto de Mando Unificado (PMU) y se pidió el respeto al Derecho Nacional Humanitario.

"Solicitamos a las autoridades del orden departamental y nacional fortalecer el acompañamiento institucional y adoptar, en el marco de sus competencias, medidas urgentes y para proteger a la población civil, verificar las afectaciones, brindar atención a las familias y prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo a la comunidad", indicó la administración.

A la par, en la vereda Las Parcelas, corregimiento de Luis Vero, zona rural de Sardinata, Amador Becerra, de aproximadamente 45 años, cayó este martes en un campo minado instalado en medio de las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Eln, que ya completan más de dos años.