“En este momento tenemos tres personas heridas, se encuentran unidades de bomberos en el lugar y ya se encuentra en este momento controlado el incendio. Sin embargo, estas personas que se encuentran heridas…

Un grave incendio estructural se registró en la noche del pasado martes 17 de noviembre en el barrio Primitivo Crespo de Cali. En medio de la emergencia, tres hombres quedaron atrapados en la vivienda donde se presentó la conflagración. Uno de ellos falleció.

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“En este momento tenemos tres personas heridas, se encuentran unidades de bomberos en el lugar y ya se encuentra en este momento controlado el incendio. Sin embargo, estas personas que se encuentran heridas fueron trasladadas para tener toda la asistencia médica necesaria”, dijo Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Cali durante la atención de la emergencia.

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Según indicaron las unidades de socorro, la conflagración se registró sobre las 7:24 p. m. dentro de una vivienda de dos plantas, sobre la carrera 17E #27-23. Las llamas se extendieron rápidamente por la casa, dejando a tres hombres atrapados. Además, en videos difundidos en redes sociales se evidencia que las llamas alcanzaron una gran altura por encima del tejado de la edificación.

#ATENCIÓN📍Falleció una de las tres personas que resultaron heridas en el #incendio de una vivienda de dos pisos en el barrio Primitivo Crespo en #Cali.

Las otras dos continúan recibiendo atención médica tras la emergencia. pic.twitter.com/bcT3HdY3V6 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 18, 2026

Por la emergencia, el cuerpo de Bomberos indicó que tuvieron que despacharse dos máquinas extintoras, junto a ocho unidades, una máquina de altura y una ambulancia con dos paraméricos. Los trabajos de mitigación de las llamas se extendieron por más de dos horas, en las que se rescataron a las tres personas y se controlaron los puntos calientes para evitar que la emergencia afectara las viviendas aledañas.

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Sobre las personas involucradas, se conoció que una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial por la gravedad de las heridas y falleció en la mañana de este miércoles. Las otras dos son atendidas en centros asistenciales de la ciudad.

Adicionalmente, las autoridades anunciaron investigaciones para determinar las causas de la conflagración, así como a lo largo de la noche se hicieron trabajos para descartar riesgos en la casa donde se presentó el incendio y las contiguas.