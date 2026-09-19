Ataque contra empresa de buses Coolitoral dejó un herido en Soledad

De acuerdo con las autoridades, el ataque se registró sobre las 9:55 p. m. Un sujeto armado ingresó a pie hasta la empresa de transportes y disparó en al menos siete ocasiones dentro de la sede antes de huir,…

Las autoridades investigan un ataque armado que se registró en la noche del pasado viernes 18 de septiembre en la sede La Nevada de la empresa de buses Coolitoral, en Soledad. Atlántico. Las autoridades indicaron que en el hecho resultó herido un vigilante del lugar.

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De acuerdo con las autoridades, el ataque se registró sobre las 9:55 p. m. Un sujeto armado ingresó a pie hasta la empresa de transportes y disparó en al menos siete ocasiones dentro de la sede antes de huir, por lo que uniformados de la Policía se trasladaron al lugar donde se identificó a uno de los vigilantes heridos.

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La víctima es el guardia de seguridad Iván de la Hoz, quien se encontraba de turno en el lugar en la noche del ataque. Primeras versiones señalan que fue trasladado a un centro asistencial donde continúa recibiendo atención médica por una lesión que no fue de gravedad.

Sobre lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que las investigaciones quedaron en manos de la Sijín, que realiza las indagaciones correspondientes para determinar quiénes fueron los responsables. Primeras hipótesis indican que el caso estaría relacionado con presuntas extorsiones. Grupos armados, que tienen el control de las rentas ilegales de la región ya han atacado en similares circunstancias a las empresas de transporte del área metropolitana de Barranquilla. .

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Hallaron los cuerpos de dos hombres en Soledad

La violencia sigue afectando a la región. A la par del ataque armado contra la empresa de buses, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos hombres muertos en el barrio Primero de Mayo. Ambos tenían impactos de armas de fuego, por lo que investigan si el caso estaría relacionado con disputas entre bandas delincuenciales.

Por otro lado, en el barrio Cruz de Mayo, las autoridades señalaron que un padre atacó con un arma blanca a su hijo, causándole heridas de gravedad. Al parecer, el hecho estaría relacionado con una deuda de la víctima, que continúa en un centro asistencial.