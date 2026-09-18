Asesinan en Popayán a lideresa trans, candidata al Consejo Consultivo de Mujeres del Cauca

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, Astaiza sufrió heridas con un arma cortopunzante y fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones,…

Roxxy Vanessa Astaiza Mosquera, lideresa trans, integrante de la colectiva Trans Las Mariposas Negras y candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca, murió en Popayán, luego de resultar gravemente herida durante una confrontación.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, Astaiza sufrió heridas con un arma cortopunzante y fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció posteriormente.

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Una persona fue capturada después de los hechos y quedó a disposición de las autoridades. Su eventual responsabilidad deberá ser determinada dentro del proceso judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer qué ocurrió y cuál fue el móvil del homicidio.

¿Qué se sabe del crimen?

Los primeros reportes señalaron que la agresión ocurrió durante una confrontación que inicialmente fue descrita como una riña. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el hecho aún son materia de investigación.

El caso también fue incluido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) en su registro de líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026. Con la muerte de Astaiza, la organización contabilizó 111 asesinatos de líderes y defensores en Colombia durante este año y 51 en el Cauca.

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INDEPAZ planteó la posibilidad de que el crimen corresponda a un presunto transfemincidio, teniendo en cuenta la identidad de género y el liderazgo de la víctima. No obstante, el directo de la organización, Leonardo González pidió no dar esa calificación como establecida mientras no se esclarezcan las circunstancias y responsabilidades.

Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa LGBTIQA+ de Popayán e integrante de la colectiva Mariposas Negras, murió como consecuencia de las heridas sufridas en un hecho que continúa bajo investigación. Entre las hipótesis señaladas se encuentra un presunto transfeminicidio, por lo que es… pic.twitter.com/QL75ScCz7V — ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ (@leonardonzalez) September 17, 2026

Roxxy era candidata al Consejo Consultivo de Mujeres

Astaiza hacía parte de la colectiva Trans Las Mariposas Negras, organización de mujeres trans que desarrolla procesos de defensa de derecho y prevención de las violencias contra esta población. Además, era estudiante de Filosofía y estaba inscrita como candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el periodo 2026-2029, dentro del proceso de elección que adelanta la Gobernación del Cauca.

La Secretaría Departamental de la Mujer rechazó el homicidio y destacó que Astaiza había decidido participar en este espacio para aportar a la defesa de los derechos de las mujeres. La Asamblea Departamental también condenó el crimen y señaló que hechos de esta naturaleza afectan tanto la vida como el ejercicio de la participación política y social en el departamento.

Aida Quilcué pidió celeridad en la investigación

La representante a la Cámara Aida Quilcué rechazó el asesinato y pidió a la fiscalía general de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y las garantías de protección para las mujeres trans.

Rechazamos el asesinato de Roxxy Vanessa Astaiza Mosquera, ocurrido en Popayán. Roxxy era mujer trans, estudiante de Filosofía, integrante de la colectiva Trans Las Mariposas Negras y candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres.



Su vida, su liderazgo y su lucha por… pic.twitter.com/TEIxliF8MK — Aida Quilcué (@aida_quilcue) September 17, 2026

¿Se investiga como transfeminicidio?

La hipótesis de un posible transfeminicidio hace parte de las líneas que se ha pedido considerar dentro de la investigación, pero no ha sido establecido judicialmente. INDEPAZ señaló que corresponde a las autoridades determinar si el crimen estuvo relacionado con la identidad de género de Astaiza, su liderazgo social o alguna otra circunstancia.

El director de la organización también pidió garantías para las mujeres trans, lideresas y personas defensor de derechos, mientras avanza el proceso para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, la investigación continua para establecer las circunstancias del homicidio, el móvil y la responsabilidad de la persona capturada.