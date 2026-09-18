Cinco incendios forestales mantienen en alerta al norte de Caldas

Tres de las conflagraciones se registraron en zona rural de Salamina y las otras dos en Neira. Los organismos de socorro trabajan en diferentes puntos para evitar que el fuego continúe extendiendose.

Cinco incendios forestales fueron atendidos en municipios del norte de Caldas, donde las llamas han afectado zonas de vegetación y cultivos y mantienen en riesgo algunas viviendas.

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En Salamina, los bomberos del municipio con apoyo de unidades de Aranzazu, adelantan labores de extinción en la vereda El Perro, donde las llamas ya consumieron varias hectáreas de bosque y cultivos de café. Otros dos incendios fueron reportados en las veredas Cañaveral y Puerta de Hierro. En estos sectores, según los reportes conocidos durante la jornada, las llamas alcanzaron varios metros de altura.

En Neira, uno de los puntos críticos se encuentra cerca de la antigua fábrica de Cementos Caldas. Allí el fuego ha consumido varias hectáreas de vegetación y representa un riesgo para viviendas ubicadas en los alrededores. Asimismo, en la vereda El Guineo, en el sector de La Estrellita, donde el incendio comenzó durante la tarde y se extendió por una amplia zona de cañaduzales y vegetales.

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Los bomberos de Neira y Villamaría trabajan en la zona para contener las lamas. Habitantes del sector también han intentado evitar que el fuego alcance sus viviendas utilizando mangueras, baldes y otros elementos para humedecer los alrededores. La conflagración ha afectado cultivos de caña utilizados para la producción de panela y también ha causado daños en infraestructura del sector, de acuerdo con los reportes de la emergencia.

La situación también generó un llamado desde el Congreso. El representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo pidió al Gobierno Nacional reforzar las acciones de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de socorro en los territorios.

🚨 En este momento, Neira y otros municipios del norte de Caldas enfrentan incendios forestales que amenazan nuestros bosques, cultivos y viviendas. No podemos normalizar que estas emergencias se repitan.



Desde el Congreso hacemos un llamado al Gobierno Nacional para reforzar la… https://t.co/3r2yudncM5 — Mateo Hidalgo Montoya (@MateoHidalgoMon) September 18, 2026

Una emergencia que se repite en el norte de Caldas

Los incendios se presentan en medio de una sucesión de emergencias similares registradas durante las últimas semanas en el norte del departamento. De acuerdo con los reportes entregados por el cuerpo de bomberos, las altas temperaturas y las condiciones de calor hacen parte de las hipótesis consideras frente a la propagación de algunas de estas conflagraciones. Sin embargo, no se ha establecido una causa definitiva para los incendios reportados.

Los organismos de socorro mantienen las labores de control en los diferentes puntos para evitar que las llamas alcancen más zonas de vegetación, cultivos o viviendas.