Presuntos integrantes de las ACSN castigaron a jóvenes tras una riña en Santa Marta

Videos muestran el supuesto castigo a jóvenes tras una riña. La Alta Consejería para la Paz rechazó estos hechos. Foto: Redes sociales

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Lo que comenzó como una violenta pelea entre jóvenes terminó mostrando algo mucho más preocupante que una simple riña callejera. Horas después de enfrentarse en plena vía pública en el norte de Santa Marta, varios de los involucrados aparecieron sometidos, haciendo flexiones, revolcándose en la tierra y obedeciendo órdenes frente a hombres que estarían relacionados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Las imágenes volvieron a poner en evidencia una realidad que desde hace años inquieta a las autoridades: la capacidad de esta estructura armada para ejercer control social en Santa Marta y amplias zonas de la Sierra Nevada, donde su presencia va mucho más allá de las actividades criminales que le atribuyen los organismos judiciales. El grupo también ha sido señalado de imponer reglas de comportamiento y aplicar castigos por fuera de cualquier autoridad legal.

Los jóvenes, que horas antes se enfrentaban entre ellos, aparecen en un video obedeciendo y repitiendo una frase que resume la dimensión del episodio: “no puedo pelear en Santa Marta”.

El episodio comenzó en la calle 6 con carrera 14, en inmediaciones de los barrios 20 de Julio, Pescaíto y El Pradito. Según la información conocida, varios jóvenes que habrían estado consumiendo licor protagonizaron una fuerte confrontación en la vía pública que alteró la tranquilidad del sector y afectó momentáneamente la movilidad. Después del enfrentamiento, los involucrados se dispersaron y aparentemente todo había terminado allí.

Pero horas más tarde aparecieron videos en los que se veía que los implicados se encontraban en un terreno destapado, rodeados por varias personas y cumpliendo instrucciones, un supuesto castigo por haber participado en la riña. Entre quienes aparecen sometidos también habría una mujer.

Las primeras versiones indicaron que algunos de los jóvenes habrían sido ubicados después de la pelea e incluso buscados en sus viviendas para llevarlos hasta el sitio. También circuló información sobre una eventual multa, aunque esos detalles siguen sin confirmación oficial.

Cuando un grupo armado termina resolviendo una pelea de barrio

El asunto dejó de ser una anécdota viral desde el momento en que surgieron versiones que relacionaban el castigo con las ACSN.

La presencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada ha sido documentada durante años en sectores rurales y urbanos de Santa Marta y en municipios del Magdalena y La Guajira. Su influencia también ha estado relacionada con mecanismos de regulación social mediante los cuales se pretende determinar comportamientos. Por eso las imágenes del barrio 20 de Julio causaron preocupación sobre quién terminó ejerciendo autoridad sobre ellos.

La controversia obligó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada a pronunciarse. En un comunicado divulgado el martes 18 de agosto, la estructura aseguró que sus máximos mandos no autorizaron el procedimiento registrado en los videos y anunció una investigación interna para determinar qué ocurrió: “estamos verificando internamente la validez de esos videos. Circunstancia, modo, lugar y tiempo”.

La declaración, lejos de cerrar el caso, abrió nuevos interrogantes. Si la orden no provino de los mandos, queda por establecer quién encontró a los jóvenes, quién decidió someterlos, quién dirigió los ejercicios y si quienes aparecen impartiendo instrucciones pertenecen realmente a las ACSN.

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“Los responsables han sido llamados a descargos y de ser responsables tendrán las sanciones que les imponga nuestra organización”, señalaron las ACSN. La existencia misma de un procedimiento interno, descargos y eventuales sanciones dentro de una estructura armada agrega otro elemento al debate sobre las formas de control que funcionan paralelamente a las instituciones.

El Distrito responde: la justicia solo la imparte el Estado

La Alta Consejería para la Paz del Distrito Jennifer Del Toro rechazó los castigos y recordó que ningún grupo armado tiene facultades para sancionar ciudadanos: “impartir justicia en Colombia solo puede estar en cabeza del Estado. Ninguna estructura armada al margen de la ley puede sustituirla ni pretender reemplazarla”, manifestó la funcionaria.

Del Toro aseguró además que la administración del alcalde Carlos Pinedo viene adelantando acciones orientadas al desmonte y/o acogimiento a la justicia de estructuras armadas ilegales, mientras mantiene respaldo a la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Gobierno nacional en las estrategias destinadas a recuperar y fortalecer el control institucional del territorio.

Una riña puede terminar en intervención policial, comparendos, procesos judiciales e incluso capturas dependiendo de su gravedad. Lo que la legislación colombiana no contempla es que hombres vinculados a una organización ilegal decidan buscar a los responsables y aplicarles su propia sanción.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en varias ocasiones ya habían circulado en Santa Marta grabaciones de jóvenes obligados a ofrecer disculpas, cumplir labores o exhibir mensajes relacionados con la prohibición de participar en peleas. Esos episodios fueron asociados entonces con mecanismos de control social atribuidos a las ACSN.

La situación adquiere mayor dimensión porque las autoridades también han desarrollado operaciones contra presuntos componentes urbanos de las ACSN. En junio de este año, la Fiscalía, el CTI, el Gaula y la Segunda Brigada del Ejército intervinieron varios inmuebles en Santa Marta que, según las investigaciones, estarían relacionados con actividades de la estructura, entre ellas extorsiones, secuestros, asesinatos y tráfico de drogas.

Si las investigaciones confirman que integrantes de las ACSN localizaron y sometieron a los jóvenes, aun actuando sin una orden superior como sostiene la organización, el episodio mostraría hasta qué punto personas vinculadas con esa estructura pueden intervenir en conflictos cotidianos y asumir funciones que legalmente pertenecen a las autoridades.

También deberá establecerse si existieron amenazas, privación de la libertad, lesiones u otras conductas delictivas durante el traslado y sometimiento de los involucrados.