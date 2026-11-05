Barranquilla se prepara para la final de la Copa Sudamericana con campaña turística

Barranquilla busca convertir la final de la Copa Sudamericana 2026 en una vitrina para mostrar sus atractivos turísticos, culturales y deportivos. Con ese propósito, la Alcaldía Distrital presentó la campaña "¡Qué nivel, Barranquilla!", una estrategia que busca preparar a la ciudad para recibir a los visitantes que llegarán con motivo del partido y fortalecer su imagen como destino turístico.

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La final única del torneo se disputará el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El evento también marcará la reapertura del escenario deportivo después de las obras de renovación con las que la administración distrital busca convertirlo en el llamado "Supermetro".

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La campaña tendrá presencia en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, las estaciones de Transmetro, el Gran Malecón y los alrededores del estadio. También tendrá contenidos para redes sociales y actividades dirigidas a promover la oferta turística y cultural de la capital del Atlántico.

¿En qué consiste la campaña "¡Qué nivel, Barranquilla!"?

La estrategia toma como punto de partida la frase institucional del alcalde Alejandro Char, "Barranquilla a otro nivel", y la transforma en una expresión más cercana al lenguaje cotidiano de los habitantes de la ciudad. Según explicó la Alcaldía, la iniciativa se construye alrededor de tres mensajes: la capacidad de Barranquilla para recibir grandes eventos deportivos, sus atractivos como destino turístico y la atención que espera brindarles a los visitantes.

"Esta campaña se creó con la gente y para la gente, escuchando la forma como habla el barranquillero cuando algo le sorprende, lo impacta, le gusta", afirmó el alcalde Alejandro Char durante la presentación. La administración también busca que los habitantes se apropien de la campaña y participen en la promoción de la ciudad.

El Supermetro y los atractivos turísticos

Uno de los ejes de la campaña es la renovación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que será el escenario de la final. De acuerdo con la Alcaldía, las obras ejecutadas durante los últimos diez meses permitieron ampliar su capacidad de 46.000 a 65.000 espectadores para eventos deportivos y a más de 70.000 para conciertos.

La intervención incluyó mejorar en graderías, silletería, iluminación, pantallas, espacios internos y tecnología de seguridad, además de la instalación de césped híbrido. Pero la promoción no se limitará al escenario deportivo. La campaña también destacará lugares como el Gran Malecón, la Luna del Río y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, así como espacios culturales como la Casa del Carnaval, los museos a cielo abierto y los callejones del barrio El Prado.

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El tercer componente de la estrategia está dirigido a la atención de quienes lleguen a la ciudad. La campaña contempla actividades culturales y orientación para los turistas en el aeropuerto, hoteles, calles y el estadio. El llamado de la administración es que, a distintos sectores de la ciudad, incluidos taxistas, conductores de transporte público, comerciantes y trabajadores del sector hotelero, se sumen a la bienvenida de los visitantes.

La final de la Copa Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano. Con la campaña "¡Qué nivel, Barranquilla!", la Alcaldía busca posicionar a la capital del Atlántico como anfitriona de este encuentro y aprovechar la atención internacional que genera el torneo.