Investigan muerte de bebé de siete meses en guardería de Medellín

El hecho ocurrió cuando los padres del bebé cumplían con sus jornadas laborales. Era apenas el segundo día que asistía…

La muerte de Zhair Eziel Rojas Medrano, un bebé de siete meses, es materia de investigación en Medellín. El niño falleció mientras permanecía bajo el cuidado de un hogar infantil ubicado en el barrio Guadalupe, en la comuna 3 (Manrique). Según la versión entregada a sus padres, el pequeño fue acostado para dormir y no volvió a despertar.

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El hecho ocurrió cuando los padres del bebé cumplían con sus jornadas laborales. Era apenas el segundo día que asistía al lugar. La familia recibió la llamada en horas de la tarde en la que le informaron sobre la emergencia. Aunque el niño recibió atención médica posteriormente, no fue posible salvarle la vida.

Los padres, de nacionalidad venezolana, aseguraron que el niño no tenía problemas de salud conocidos y pidieron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Por ahora, no se ha establecido qué provocó el fallecimiento ni se han determinado responsabilidades.

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¿Qué se sabe de la muerte del bebé en Manrique?

De acuerdo con el relato que recibió la familia, los cuidadores acostaron a Zhamir para que descansara durante la jornada. Tiempo después, se percataron de que no despertaba y se comunicaron con sus padres para informarles lo sucedido. La madre del bebé manifestó a las autoridades que su hijo se encontraba bien de salud y que no había presentado dificultades durante el embarazo ni dificultades médicas que hicieran prever una situación de riesgo.

La familia pidió que se investigue lo sucedido y que se establezca si hubo alguna falla en el cuidado del niño. Su madre también expresó dudas sobre las condiciones de quienes estaban a cargo de él y solicitó que se determine si existió alguna responsabilidad.

Uno de los aspectos que también está bajo revisión es el funcionamiento del establecimiento. El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, explicó que "el lugar no correspondía a un jardín infantil institucional oficial, sino a un espacio donde hogares familiares prestaban servicios de cuidado para bebés".

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El funcionario indicó que las autoridades están verificando las condiciones de la vivienda y la forma en que se prestaba el servicio. Esta revisión busca establecer bajo qué condiciones funcionaba el lugar y si cumplía con los requisitos correspondientes. Por ahora, esta información no permite concluir que la falta de formalización haya tenido relación con la muerte del bebé ni atribuir responsabilidad a las personas que lo cuidaban.

Alcaldía acompaña a la familia de Zhamir

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos informó que activó un equipo para acompañar a los padres durante los trámites ante Medicina Legal y la Fiscalía. La atención incluye orientación psicológica y jurídica, además de apoyo para las gestiones relacionadas con los gastos funerarios.

Arcila explicó que se trata de una familia migrante procedente de Venezuela que llevaba pocos meses en Colombia. Según señaló, a través de la línea 123 se activó el acompañamiento institucional para atender sus necesidades durante el proceso.